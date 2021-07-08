https://ria.ru/20210708/kurban-bayram-1740462436.html

Онлайн-конференция в преддверии Курбан-байрама

Онлайн-конференция в преддверии Курбан-байрама - РИА Новости, 08.07.2021

Онлайн-конференция в преддверии Курбан-байрама

14 июля в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция в преддверии Курбан-байрама в рамках проекта "Религия и мировоззрение".

2021-07-08T16:08

2021-07-08T16:08

2021-07-08T16:08

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Задать вопрос Участники:- муфтий Москвы, глава Духовного собрания мусульман России, член Общественной палаты РФ Альбир КРГАНОВ;- имам-мухтасиб Мухтасибатского собрания мусульман Московской области Денис МУХУТДИНОВ;- председатель Духовного управления мусульман Республики Башкортостан муфтий Айнур БИРГАЛИН;- заместитель муфтия мусульман Крыма, Эсадуллах БАИРОВ; - помощник Муфтия Республики Дагестан Ахмад НАДЫРБЕГОВ; - первый заместитель муфтия Республики Татарстан Ильфар ХАСАНОВ.Курбан-байрам - праздник жертвоприношения у мусульман - в этом году отмечается 20 июля. Как будет организовано празднование в условиях пандемии?Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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