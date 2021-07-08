Онлайн-конференция в преддверии Курбан-байрама
14 июля в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция в преддверии Курбан-байрама в рамках проекта "Религия и мировоззрение".
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Участники:
- муфтий Москвы, глава Духовного собрания мусульман России, член Общественной палаты РФ Альбир КРГАНОВ;
- имам-мухтасиб Мухтасибатского собрания мусульман Московской области Денис МУХУТДИНОВ;
- председатель Духовного управления мусульман Республики Башкортостан муфтий Айнур БИРГАЛИН;
- заместитель муфтия мусульман Крыма, Эсадуллах БАИРОВ;
- помощник Муфтия Республики Дагестан Ахмад НАДЫРБЕГОВ;
- первый заместитель муфтия Республики Татарстан Ильфар ХАСАНОВ.
Курбан-байрам - праздник жертвоприношения у мусульман - в этом году отмечается 20 июля. Как будет организовано празднование в условиях пандемии?
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- муфтий Москвы, глава Духовного собрания мусульман России, член Общественной палаты РФ Альбир КРГАНОВ;
- имам-мухтасиб Мухтасибатского собрания мусульман Московской области Денис МУХУТДИНОВ;
- председатель Духовного управления мусульман Республики Башкортостан муфтий Айнур БИРГАЛИН;
- заместитель муфтия мусульман Крыма, Эсадуллах БАИРОВ;
- помощник Муфтия Республики Дагестан Ахмад НАДЫРБЕГОВ;
- первый заместитель муфтия Республики Татарстан Ильфар ХАСАНОВ.
Курбан-байрам - праздник жертвоприношения у мусульман - в этом году отмечается 20 июля. Как будет организовано празднование в условиях пандемии?
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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