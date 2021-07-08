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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210708/kuba-1740461847.html
Почти все туристы, попавшие в изоляцию на Кубе, продолжают свой отдых
Почти все туристы, попавшие в изоляцию на Кубе, продолжают свой отдых - РИА Новости, 08.07.2021
Почти все туристы, попавшие в изоляцию на Кубе, продолжают свой отдых
Глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что с большинства российских туристов на Кубе сняли карантинные ограничения. РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T16:20
2021-07-08T16:20
туризм
куда можно лететь
отдых на море
коронавирус covid-19
куда поехать
зарина догузова
туризм
туристы
новости - туризм
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МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что с большинства российских туристов на Кубе сняли карантинные ограничения. "Из 192 наших граждан, которые по прилете на остров были отправлены на самоизоляцию, 188 человек, получивших отрицательный результат повторного ПЦР-теста, уже продолжают свой отдых", – сообщила она. По словам Догузовой, на карантине остаются четыре россиянина. Это те, у кого повторный ПЦР-тест положительный. "Мы следим за информацией о них, находимся на связи с туроператорами и страховыми компаниями", — подчеркнула она. Зарина Догузова выразила благодарность министру туризма Кубы Хуану Карлосу Гарсиа, который оперативно отреагировал на просьбу разобраться в ситуации. "Главное сейчас – не допустить подобных инцидентов в будущем", – уточнила Зарина Догузова. Напомним, что по прилете на Кубу около 200 российских туристов были помещены на самоизоляцию. Глава Ростуризма Зарина Догузова провела телефонные переговоры с местным министром туризма, который пообещал взять ситуацию под личный контроль.
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куда можно лететь, отдых на море, коронавирус covid-19, куда поехать, зарина догузова, туризм, туристы, новости - туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм), куба

Почти все туристы, попавшие в изоляцию на Кубе, продолжают свой отдых

16:20 08.07.2021
 
© РИА Новости / Олег ВязьмитиновВ одном из отелей на Кубе
В одном из отелей на Кубе - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
© РИА Новости / Олег Вязьмитинов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что с большинства российских туристов на Кубе сняли карантинные ограничения.
"Из 192 наших граждан, которые по прилете на остров были отправлены на самоизоляцию, 188 человек, получивших отрицательный результат повторного ПЦР-теста, уже продолжают свой отдых", – сообщила она.
По словам Догузовой, на карантине остаются четыре россиянина. Это те, у кого повторный ПЦР-тест положительный. "Мы следим за информацией о них, находимся на связи с туроператорами и страховыми компаниями", — подчеркнула она.
Зарина Догузова выразила благодарность министру туризма Кубы Хуану Карлосу Гарсиа, который оперативно отреагировал на просьбу разобраться в ситуации. "Главное сейчас – не допустить подобных инцидентов в будущем", – уточнила Зарина Догузова.
Напомним, что по прилете на Кубу около 200 российских туристов были помещены на самоизоляцию. Глава Ростуризма Зарина Догузова провела телефонные переговоры с местным министром туризма, который пообещал взять ситуацию под личный контроль.
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6 июля, 18:23Туризм
РСТ предупредил о возможном сокращении турпотока из России на Кубу
 
Туризмкуда можно лететьотдых на мореКоронавирус COVID-19куда поехатьЗарина ДогузоваТуризмтуристыНовости - ТуризмФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)Куба
 
 
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