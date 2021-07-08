https://ria.ru/20210708/kuba-1740461847.html
Почти все туристы, попавшие в изоляцию на Кубе, продолжают свой отдых
Почти все туристы, попавшие в изоляцию на Кубе, продолжают свой отдых - РИА Новости, 08.07.2021
Почти все туристы, попавшие в изоляцию на Кубе, продолжают свой отдых
Глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что с большинства российских туристов на Кубе сняли карантинные ограничения. РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T16:20
2021-07-08T16:20
2021-07-08T16:20
туризм
куда можно лететь
отдых на море
коронавирус covid-19
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зарина догузова
туризм
туристы
новости - туризм
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МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что с большинства российских туристов на Кубе сняли карантинные ограничения. "Из 192 наших граждан, которые по прилете на остров были отправлены на самоизоляцию, 188 человек, получивших отрицательный результат повторного ПЦР-теста, уже продолжают свой отдых", – сообщила она. По словам Догузовой, на карантине остаются четыре россиянина. Это те, у кого повторный ПЦР-тест положительный. "Мы следим за информацией о них, находимся на связи с туроператорами и страховыми компаниями", — подчеркнула она. Зарина Догузова выразила благодарность министру туризма Кубы Хуану Карлосу Гарсиа, который оперативно отреагировал на просьбу разобраться в ситуации. "Главное сейчас – не допустить подобных инцидентов в будущем", – уточнила Зарина Догузова. Напомним, что по прилете на Кубу около 200 российских туристов были помещены на самоизоляцию. Глава Ростуризма Зарина Догузова провела телефонные переговоры с местным министром туризма, который пообещал взять ситуацию под личный контроль.
https://ria.ru/20210706/kuba-1740152173.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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куда можно лететь, отдых на море, коронавирус covid-19, куда поехать, зарина догузова, туризм, туристы, новости - туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм), куба
МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что с большинства российских туристов на Кубе сняли карантинные ограничения.
"Из 192 наших граждан, которые по прилете на остров были отправлены на самоизоляцию, 188 человек, получивших отрицательный результат повторного ПЦР-теста, уже продолжают свой отдых", – сообщила она.
По словам Догузовой, на карантине остаются четыре россиянина. Это те, у кого повторный ПЦР-тест положительный. "Мы следим за информацией о них, находимся на связи с туроператорами и страховыми компаниями", — подчеркнула она.
Зарина Догузова выразила благодарность министру туризма Кубы Хуану Карлосу Гарсиа, который оперативно отреагировал на просьбу разобраться в ситуации. "Главное сейчас – не допустить подобных инцидентов в будущем", – уточнила Зарина Догузова.
Напомним, что по прилете на Кубу около 200 российских туристов были помещены на самоизоляцию. Глава Ростуризма Зарина Догузова провела телефонные переговоры с местным министром туризма, который пообещал взять ситуацию под личный контроль.