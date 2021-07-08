https://ria.ru/20210708/kuba-1740461847.html

Почти все туристы, попавшие в изоляцию на Кубе, продолжают свой отдых

Почти все туристы, попавшие в изоляцию на Кубе, продолжают свой отдых - РИА Новости, 08.07.2021

Почти все туристы, попавшие в изоляцию на Кубе, продолжают свой отдых

Глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что с большинства российских туристов на Кубе сняли карантинные ограничения. РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-08T16:20

2021-07-08T16:20

2021-07-08T16:20

туризм

куда можно лететь

отдых на море

коронавирус covid-19

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зарина догузова

туризм

туристы

новости - туризм

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МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что с большинства российских туристов на Кубе сняли карантинные ограничения. "Из 192 наших граждан, которые по прилете на остров были отправлены на самоизоляцию, 188 человек, получивших отрицательный результат повторного ПЦР-теста, уже продолжают свой отдых", – сообщила она. По словам Догузовой, на карантине остаются четыре россиянина. Это те, у кого повторный ПЦР-тест положительный. "Мы следим за информацией о них, находимся на связи с туроператорами и страховыми компаниями", — подчеркнула она. Зарина Догузова выразила благодарность министру туризма Кубы Хуану Карлосу Гарсиа, который оперативно отреагировал на просьбу разобраться в ситуации. "Главное сейчас – не допустить подобных инцидентов в будущем", – уточнила Зарина Догузова. Напомним, что по прилете на Кубу около 200 российских туристов были помещены на самоизоляцию. Глава Ростуризма Зарина Догузова провела телефонные переговоры с местным министром туризма, который пообещал взять ситуацию под личный контроль.

https://ria.ru/20210706/kuba-1740152173.html

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2021

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