https://ria.ru/20210708/krym-1740449389.html
Аксенов назвал одну из причин подтоплений в Крыму
Аксенов назвал одну из причин подтоплений в Крыму - РИА Новости, 08.07.2021
Аксенов назвал одну из причин подтоплений в Крыму
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что одной из причин подтоплений территорий в регионе стала застройка русел рек. РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T15:14
2021-07-08T15:14
2021-07-08T15:14
подтопления в крыму
россия
сергей аксенов (политик)
керчь
ялта
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что одной из причин подтоплений территорий в регионе стала застройка русел рек."Мы сейчас видим, что зачастую в руслах рек стройки, которые были с нарушениями построены, в том числе создавали проблему для схода воды. Понятно, что должны были действовать службы соответствующие, но иногда и самовольные постройки мешали тому, чтобы эта вода сошла", - сказал Аксенов на совещании в крымском правительстве.Первый мощный циклон обрушился на Крым в середине июня, когда в результате сильных ливней были подтоплены Керчь и Ялта, где выпало более двух месячных норм осадков за сутки. Власти региона ввели режим ЧС. Предварительная сумма ущерба составила 12,5 миллиарда рублей. Второй мощный циклон принес ливни 4 июля. Наиболее пострадал Бахчисарайский район на юго-западе Крыма. Там выпала двухмесячная норма осадков, из берегов вышли реки. В зоне подтопления оказалось более 100 домовладений в трех селах, расположенных по течению рек.
https://ria.ru/20210708/krym-1740439119.html
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подтопления в крыму, россия, сергей аксенов (политик), керчь, ялта, происшествия
Аксенов назвал одну из причин подтоплений в Крыму
Глава Крыма Сергей Аксенов назвал застройку русел рек одной из причин подтоплений в республике