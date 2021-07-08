https://ria.ru/20210708/krym-1740439119.html

В Крыму продлили штормовое предупреждение

В Крыму продлили штормовое предупреждение - РИА Новости, 08.07.2021

В Крыму продлили штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение продлено в Крыму в связи с надвигающимися ливнями и грозами, сообщает крымское управление МЧС РФ. РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-08T14:23

2021-07-08T14:23

2021-07-08T14:46

туризм

россия

погода

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

республика крым

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости. Штормовое предупреждение продлено в Крыму в связи с надвигающимися ливнями и грозами, сообщает крымское управление МЧС РФ.Ранее штормовое предупреждение действовало до 7 июля."В ближайшие 1-3 часа и до конца суток 8 июля в Крыму ожидаются сильный ливень, гроза, град, шквал 20-25 м/с", - говорится в сообщении.Спасатели заявили о высокой вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплением территорий и авариями на объектах энергетики и жилищно-коммунального хозяйства. Возможны нарушения транспортного сообщения, а также повреждение и гибель сельскохозяйственных растений.

https://radiosputnik.ria.ru/20210707/krym-1740281106.html

россия

республика крым

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туризм, россия, погода, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика крым, общество