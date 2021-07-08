https://ria.ru/20210708/krym-1740389725.html
Танкисты в Крыму отработали стрельбу по вертолетам
Танкисты в Крыму отработали стрельбу по вертолетам - РИА Новости, 08.07.2021
Танкисты в Крыму отработали стрельбу по вертолетам
Российские танкисты провели стрельбы на полигоне в Крыму по целям, имитирующим вертолеты, сообщили в четверг в отделе информационного обеспечения Черноморского... РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T10:35
2021-07-08T10:35
2021-07-08T10:36
т-72б3
черное море
нато
республика крым
сша
безопасность
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Российские танкисты провели стрельбы на полигоне в Крыму по целям, имитирующим вертолеты, сообщили в четверг в отделе информационного обеспечения Черноморского флота."На полигоне Ангарский в республике Крым экипажи танков Т-72Б3 соединения береговой обороны армейского корпуса Черноморского флота (ЧФ) выполнили боевые стрельбы из штатного вооружения", - говорится в сообщении.Отмечается, что стрельба по внезапно появляющимся мишеням, имитирующими боевые машины, расчеты РПГ и вертолеты условного противника, выполнялась танкистами на расстояниях от 1 до 2 километров. Средняя дальность до целей составляла около 1,7 километра.Всего в стрельбах участвовали около 200 военнослужащих и порядка 10 танков Т-72Б3.В это же время крупные маневры Sea Breeze проходят в северо-западной части Черного моря. В них до 10 июля будут задействованы 5 тысяч военнослужащих, 40 самолетов и 32 корабля от 32 стран, включая Украину, США и членов НАТО.
https://radiosputnik.ria.ru/20210707/ucheniya-1740330732.html
https://ria.ru/20210628/flot-1738942127.html
черное море
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т-72б3, черное море, нато, республика крым, сша, безопасность
Танкисты в Крыму отработали стрельбу по вертолетам
10:35 08.07.2021 (обновлено: 10:36 08.07.2021)
Танкисты в Крыму отработали стрельбу по вертолетам на фоне учений Sea Breeze