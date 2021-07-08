https://ria.ru/20210708/krym-1740389725.html

Танкисты в Крыму отработали стрельбу по вертолетам

Танкисты в Крыму отработали стрельбу по вертолетам - РИА Новости, 08.07.2021

Танкисты в Крыму отработали стрельбу по вертолетам

Российские танкисты провели стрельбы на полигоне в Крыму по целям, имитирующим вертолеты, сообщили в четверг в отделе информационного обеспечения Черноморского... РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-08T10:35

2021-07-08T10:35

2021-07-08T10:36

т-72б3

черное море

нато

республика крым

сша

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/16/1729441377_60:107:950:608_1920x0_80_0_0_cf30405026b57771fe3801e0f28ae2b2.jpg

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Российские танкисты провели стрельбы на полигоне в Крыму по целям, имитирующим вертолеты, сообщили в четверг в отделе информационного обеспечения Черноморского флота."На полигоне Ангарский в республике Крым экипажи танков Т-72Б3 соединения береговой обороны армейского корпуса Черноморского флота (ЧФ) выполнили боевые стрельбы из штатного вооружения", - говорится в сообщении.Отмечается, что стрельба по внезапно появляющимся мишеням, имитирующими боевые машины, расчеты РПГ и вертолеты условного противника, выполнялась танкистами на расстояниях от 1 до 2 километров. Средняя дальность до целей составляла около 1,7 километра.Всего в стрельбах участвовали около 200 военнослужащих и порядка 10 танков Т-72Б3.В это же время крупные маневры Sea Breeze проходят в северо-западной части Черного моря. В них до 10 июля будут задействованы 5 тысяч военнослужащих, 40 самолетов и 32 корабля от 32 стран, включая Украину, США и членов НАТО.

https://radiosputnik.ria.ru/20210707/ucheniya-1740330732.html

https://ria.ru/20210628/flot-1738942127.html

черное море

республика крым

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

т-72б3, черное море, нато, республика крым, сша, безопасность