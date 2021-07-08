https://ria.ru/20210708/krym-1740380181.html

Крымские порты предложили использовать в торговле с Карибским регионом

Крымские порты предложили использовать в торговле с Карибским регионом - РИА Новости, 08.07.2021

Крымские порты предложили использовать в торговле с Карибским регионом

Вице-премьер крымского правительства, постоянный представитель Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов предложил задействовать крымские порты для поставки... РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-08T09:24

2021-07-08T09:24

2021-07-08T09:24

латинская америка

георгий мурадов

куба

венесуэла

республика крым

экономика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости. Вице-премьер крымского правительства, постоянный представитель Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов предложил задействовать крымские порты для поставки товаров из стран Карибского региона.Крымская делегация посетила с официальным визитом Никарагуа. В рамках визита было подписано соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве."Крым - это южные морские ворота России. Через крымские порты можно завозить в нашу страну любую продукцию. Латиноамериканское направление представляет в этом плане большой интерес", - сказал Мурадов в эфире радиостанции "Спутник в Крыму".По его словам, согласно устоявшейся логистике, грузы, к примеру, из Никарагуа, Кубы и Венесуэлы, идут в Россию по северному маршруту более полутора месяцев."Наш маршрут крымский – самый короткий и самый эффективный. За семнадцать дней можно привезти все товары из Латинской Америки в порты Крыма для всей России. Временные затраты сокращаются практически в три раза", - сказал постпред.По его словам, Крым является ключевым транспортным узлом для развития Россией торговых отношений со странами Латинской Америки, Ближнего Востока и Северной Африки."Это все выстраивается в одну транспортно-логистическую цепочку, которую крайне важно создать в интересах восстановления крымского логистического потенциала, для чего на полуострове и создавались дорогостоящие мосты и трассы", - подчеркнул Мурадов.

https://ria.ru/20210707/krym-1740208571.html

https://ria.ru/20210705/krym-1739934803.html

латинская америка

куба

венесуэла

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

латинская америка, георгий мурадов, куба, венесуэла, республика крым, экономика