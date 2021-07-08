Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210708/krym-1740380181.html
Крымские порты предложили использовать в торговле с Карибским регионом
Крымские порты предложили использовать в торговле с Карибским регионом - РИА Новости, 08.07.2021
Крымские порты предложили использовать в торговле с Карибским регионом
Вице-премьер крымского правительства, постоянный представитель Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов предложил задействовать крымские порты для поставки... РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T09:24
2021-07-08T09:24
латинская америка
георгий мурадов
куба
венесуэла
республика крым
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/02/1603922205_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_5bd3108afccc9e153c8f8f1c3eb104ac.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости. Вице-премьер крымского правительства, постоянный представитель Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов предложил задействовать крымские порты для поставки товаров из стран Карибского региона.Крымская делегация посетила с официальным визитом Никарагуа. В рамках визита было подписано соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве."Крым - это южные морские ворота России. Через крымские порты можно завозить в нашу страну любую продукцию. Латиноамериканское направление представляет в этом плане большой интерес", - сказал Мурадов в эфире радиостанции "Спутник в Крыму".По его словам, согласно устоявшейся логистике, грузы, к примеру, из Никарагуа, Кубы и Венесуэлы, идут в Россию по северному маршруту более полутора месяцев."Наш маршрут крымский – самый короткий и самый эффективный. За семнадцать дней можно привезти все товары из Латинской Америки в порты Крыма для всей России. Временные затраты сокращаются практически в три раза", - сказал постпред.По его словам, Крым является ключевым транспортным узлом для развития Россией торговых отношений со странами Латинской Америки, Ближнего Востока и Северной Африки."Это все выстраивается в одну транспортно-логистическую цепочку, которую крайне важно создать в интересах восстановления крымского логистического потенциала, для чего на полуострове и создавались дорогостоящие мосты и трассы", - подчеркнул Мурадов.
https://ria.ru/20210707/krym-1740208571.html
https://ria.ru/20210705/krym-1739934803.html
латинская америка
куба
венесуэла
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/02/1603922205_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b6b7639ea49d594abcc7dc8be2eeb322.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
латинская америка, георгий мурадов, куба, венесуэла, республика крым, экономика
Крымские порты предложили использовать в торговле с Карибским регионом
09:24 08.07.2021
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкКрым
Крым - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк

Постпред Крыма Мурадов предложил использовать порты полуострова в торговле с Карибским регионом

Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости. Вице-премьер крымского правительства, постоянный представитель Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов предложил задействовать крымские порты для поставки товаров из стран Карибского региона.
Крымская делегация посетила с официальным визитом Никарагуа. В рамках визита было подписано соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве.
Вид на город Севастополь - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
7 июля, 10:03
В Крыму обещали жесткий ответ на новые проходы британских кораблей
"Крым - это южные морские ворота России. Через крымские порты можно завозить в нашу страну любую продукцию. Латиноамериканское направление представляет в этом плане большой интерес", - сказал Мурадов в эфире радиостанции "Спутник в Крыму".
По его словам, согласно устоявшейся логистике, грузы, к примеру, из Никарагуа, Кубы и Венесуэлы, идут в Россию по северному маршруту более полутора месяцев.
"Наш маршрут крымский – самый короткий и самый эффективный. За семнадцать дней можно привезти все товары из Латинской Америки в порты Крыма для всей России. Временные затраты сокращаются практически в три раза", - сказал постпред.
Водозабор на реке Бельбек в Крыму - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
5 июля, 14:24
В Крыму рассказали о состоянии водохранилищ после ливней
По его словам, Крым является ключевым транспортным узлом для развития Россией торговых отношений со странами Латинской Америки, Ближнего Востока и Северной Африки.
"Это все выстраивается в одну транспортно-логистическую цепочку, которую крайне важно создать в интересах восстановления крымского логистического потенциала, для чего на полуострове и создавались дорогостоящие мосты и трассы", - подчеркнул Мурадов.
 
Латинская АмерикаГеоргий МурадовКубаВенесуэлаРеспублика КрымЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:13В правительстве Бурятии заявили, что локдаун снизил заболеваемость
08:12В московских поликлиниках увеличили точность диагнозов с помощью ИИ
08:10В Мексике потребовали расследовать тайную передачу денег брату президента
08:03Бурятия с 12 июля отменит локдаун
08:00Выложили карты на стол. Для чего Польша заманивает белорусов
07:45Задержанные американцы назвали цель нападения на президента Гаити
07:17Мать Винника просит правительство Греции вернуть сына к детям в Россию
07:13Мать Винника рассказала об условиях содержания сына во французской тюрьме
07:11Россияне рассказали, к чему приводят напряженные отношения с начальством
07:08Мать Винника рассказала, когда его освободят из тюрьмы во Франции
06:38Подозреваемых в убийстве президента Гаити задержали в посольстве Тайваня
06:35Эксперты объяснили, как безопасно заказывать услуги в интернете
06:24Пострадавшие при ЧП с самолетом в ЯНАО находятся в реанимации
06:21В МИД России рассказали об одной из наиболее острых проблем Ливии
06:20Россияне потратили 6,7 миллиарда рублей на детские туры с кешбэком
06:19МВД предложило отменить разрешения на временное проживание иностранцев
06:18Генерал сообщил, сколько "граждан женского пола" поступят в военные вузы
06:14Большинство россиян сталкивались с мошенничеством в Сети
06:09Крупнейшие российские банки упростят перевыпуск карт
06:00Далай-лама рассказал, сколько часов сна нужно для здоровья
Лента новостейМолния