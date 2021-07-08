https://ria.ru/20210708/krushenie-1740391946.html

Родственники погибших при падении Ан-26 получили помощь психологов

Родственники погибших при падении Ан-26 получили помощь психологов - РИА Новости, 08.07.2021

Родственники погибших при падении Ан-26 получили помощь психологов

Чуть более 170 родственников погибших при крушении самолета Ан-26 на Камчатке получили помощь психологов по телефону "горячей линии", рассказал РИА Новости в... РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-08T10:47

2021-07-08T10:47

2021-07-08T10:47

крушение ан-26 на камчатке

ан-26

палана

петропавловск-камчатский

происшествия

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Чуть более 170 родственников погибших при крушении самолета Ан-26 на Камчатке получили помощь психологов по телефону "горячей линии", рассказал РИА Новости в четверг представитель экстренных служб."Продолжается работа телефона "горячей линии", всего психологическую помощь после крушения Ан-26 получили 172 человека", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что на утро четверга остается опознанным одно тело погибшего в авиационной катастрофе.Летевший из Петропавловска-Камчатского самолет пропал во вторник при заходе на посадку в 9 километрах от поселка Палана. На борту находились 28 человек: шесть членов экипажа и 22 пассажира, включая ребенка. Все они, по предварительным данным, погибли. Поиски продолжаются, пока найдены останки 19 людей.

https://ria.ru/20210708/palana-1740386506.html

палана

петропавловск-камчатский

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2021

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крушение ан-26 на камчатке, ан-26, палана, петропавловск-камчатский, происшествия