https://ria.ru/20210708/krushenie-1740376939.html

Водолазы начали поиск тел погибших в районе крушения Ан-26

Водолазы начали поиск тел погибших в районе крушения Ан-26 - РИА Новости, 08.07.2021

Водолазы начали поиск тел погибших в районе крушения Ан-26

Водолазы обследуют морское дно в поисках бортовых самописцев и тел погибших в районе места крушения самолета Ан-26 на западном побережье Камчатки, сообщили... РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-08T08:47

2021-07-08T08:47

2021-07-08T08:47

крушение ан-26 на камчатке

ан-26

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

палана

петропавловск-камчатский

происшествия

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 8 июл - РИА Новости. Водолазы обследуют морское дно в поисках бортовых самописцев и тел погибших в районе места крушения самолета Ан-26 на западном побережье Камчатки, сообщили журналистам в МЧС России."Водолазная группа оснащена современным оборудованием для проведения поисковых работ на акваториях, а также гидравлическим инструментом. Сейчас основная их задача - поиск черных ящиков и тел погибших, а также зацепление троса за фрагменты фюзеляжа самолета для дальнейшего подъема из воды", - сообщили в МЧС.Ранее сообщалось, что в поисковых работах задействовано 67 человек, 11 единиц техники.Самолет, летевший из Петропавловска-Камчатского, пропал во вторник перед маневром при заходе на посадку в девяти километрах от поселка Палана. На борту находились 28 человек: шесть членов экипажа и 22 пассажира. Все они, по предварительным данным, погибли. Идут поисковые работы. Сообщалось об обнаружении 19 тел.

https://ria.ru/20210707/an-26-1740331935.html

палана

петропавловск-камчатский

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2021

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крушение ан-26 на камчатке, ан-26, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), палана, петропавловск-камчатский, происшествия