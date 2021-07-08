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Водолазы начали поиск тел погибших в районе крушения Ан-26
Водолазы начали поиск тел погибших в районе крушения Ан-26 - РИА Новости, 08.07.2021
Водолазы начали поиск тел погибших в районе крушения Ан-26
Водолазы обследуют морское дно в поисках бортовых самописцев и тел погибших в районе места крушения самолета Ан-26 на западном побережье Камчатки, сообщили... РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T08:47
2021-07-08T08:47
крушение ан-26 на камчатке
ан-26
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
палана
петропавловск-камчатский
происшествия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 8 июл - РИА Новости. Водолазы обследуют морское дно в поисках бортовых самописцев и тел погибших в районе места крушения самолета Ан-26 на западном побережье Камчатки, сообщили журналистам в МЧС России."Водолазная группа оснащена современным оборудованием для проведения поисковых работ на акваториях, а также гидравлическим инструментом. Сейчас основная их задача - поиск черных ящиков и тел погибших, а также зацепление троса за фрагменты фюзеляжа самолета для дальнейшего подъема из воды", - сообщили в МЧС.Ранее сообщалось, что в поисковых работах задействовано 67 человек, 11 единиц техники.Самолет, летевший из Петропавловска-Камчатского, пропал во вторник перед маневром при заходе на посадку в девяти километрах от поселка Палана. На борту находились 28 человек: шесть членов экипажа и 22 пассажира. Все они, по предварительным данным, погибли. Идут поисковые работы. Сообщалось об обнаружении 19 тел.
https://ria.ru/20210707/an-26-1740331935.html
палана
петропавловск-камчатский
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крушение ан-26 на камчатке, ан-26, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), палана, петропавловск-камчатский, происшествия
Водолазы начали поиск тел погибших в районе крушения Ан-26
08:47 08.07.2021
 
© МЧС РоссииМесто крушения Ан-26 на Камчатке. Кадр видео
Место крушения Ан-26 на Камчатке. Кадр видео
© МЧС России

Водолазы начали поиск тел погибших в районе крушения Ан-26 на Камчатке

Читать ria.ru в
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 8 июл - РИА Новости. Водолазы обследуют морское дно в поисках бортовых самописцев и тел погибших в районе места крушения самолета Ан-26 на западном побережье Камчатки, сообщили журналистам в МЧС России.
"Водолазная группа оснащена современным оборудованием для проведения поисковых работ на акваториях, а также гидравлическим инструментом. Сейчас основная их задача - поиск черных ящиков и тел погибших, а также зацепление троса за фрагменты фюзеляжа самолета для дальнейшего подъема из воды", - сообщили в МЧС.
Ранее сообщалось, что в поисковых работах задействовано 67 человек, 11 единиц техники.
Самолет, летевший из Петропавловска-Камчатского, пропал во вторник перед маневром при заходе на посадку в девяти километрах от поселка Палана. На борту находились 28 человек: шесть членов экипажа и 22 пассажира. Все они, по предварительным данным, погибли. Идут поисковые работы. Сообщалось об обнаружении 19 тел.
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Крушение Ан-26 на КамчаткеАн-26МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ПаланаПетропавловск-КамчатскийПроисшествия
 
 
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