https://ria.ru/20210708/kovid-pasporta-1740485693.html

Минздрав получил от ЕС предложение обсудить признание COVID-паспортов

Минздрав получил от ЕС предложение обсудить признание COVID-паспортов - РИА Новости, 08.07.2021

Минздрав получил от ЕС предложение обсудить признание COVID-паспортов

Минздрав России готов обсуждать с Евросоюзом взаимное признание COVID-паспортов, соответствующее письмо получено, сообщил журналистам помощник министра... РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-08T17:57

2021-07-08T17:57

2021-07-08T17:57

маркус эдерер

здоровье - общество

брюссель

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

евросоюз

распространение коронавируса

россия

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Минздрав России готов обсуждать с Евросоюзом взаимное признание COVID-паспортов, соответствующее письмо получено, сообщил журналистам помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов."Мы получили письмо. Готовы встречаться и обсуждать", - сказал Кузнецов, комментируя предложение ЕС о взаимном признании электронных COVID-паспортов.Ранее посол ЕС в Москве Маркус Эдерер сообщил, что Брюссель предложил Минздраву РФ обсудить возможность включения России в свою систему COVID-сертификатов, это расширит возможности для облегчения путешествий граждан.

https://ria.ru/20210625/pasporta-1738662305.html

брюссель

россия

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2021

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маркус эдерер, здоровье - общество, брюссель, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), евросоюз, россия