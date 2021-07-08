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Минздрав получил от ЕС предложение обсудить признание COVID-паспортов
Минздрав получил от ЕС предложение обсудить признание COVID-паспортов - РИА Новости, 08.07.2021
Минздрав получил от ЕС предложение обсудить признание COVID-паспортов
Минздрав России готов обсуждать с Евросоюзом взаимное признание COVID-паспортов, соответствующее письмо получено, сообщил журналистам помощник министра... РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T17:57
2021-07-08T17:57
маркус эдерер
здоровье - общество
брюссель
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
евросоюз
распространение коронавируса
россия
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Минздрав России готов обсуждать с Евросоюзом взаимное признание COVID-паспортов, соответствующее письмо получено, сообщил журналистам помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов."Мы получили письмо. Готовы встречаться и обсуждать", - сказал Кузнецов, комментируя предложение ЕС о взаимном признании электронных COVID-паспортов.Ранее посол ЕС в Москве Маркус Эдерер сообщил, что Брюссель предложил Минздраву РФ обсудить возможность включения России в свою систему COVID-сертификатов, это расширит возможности для облегчения путешествий граждан.
https://ria.ru/20210625/pasporta-1738662305.html
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маркус эдерер, здоровье - общество, брюссель, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), евросоюз, россия
Минздрав получил от ЕС предложение обсудить признание COVID-паспортов
17:57 08.07.2021
 
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Минздрав готов обсудить с ЕС признание COVID-паспортов, соответствующее письмо получено

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Минздрав России готов обсуждать с Евросоюзом взаимное признание COVID-паспортов, соответствующее письмо получено, сообщил журналистам помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.
"Мы получили письмо. Готовы встречаться и обсуждать", - сказал Кузнецов, комментируя предложение ЕС о взаимном признании электронных COVID-паспортов.
Ранее посол ЕС в Москве Маркус Эдерер сообщил, что Брюссель предложил Минздраву РФ обсудить возможность включения России в свою систему COVID-сертификатов, это расширит возможности для облегчения путешествий граждан.
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Распространение коронавирусаМаркус ЭдерерЗдоровье - ОбществоБрюссельМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)ЕвросоюзРоссия
 
 
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