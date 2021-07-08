https://ria.ru/20210708/kot-1740445601.html

В Белгородской области пожарные спасли застрявшего на дереве кота

В Белгородской области пожарные спасли застрявшего на дереве кота - РИА Новости, 08.07.2021

В Белгородской области пожарные спасли застрявшего на дереве кота

Пожарные сняли с дерева домашнего кота, который запутался в ветках и не мог слезть, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС. РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-08T15:03

2021-07-08T15:03

2021-07-08T18:02

хорошие новости

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

чернянский район

белгородская область

общество

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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Пожарные сняли с дерева домашнего кота, который запутался в ветках и не мог слезть, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.Инцидент произошел в поселке Чернянка Белгородской области.Как рассказал, собеседник агентства, в единую дежурно-диспетчерскую службу Чернянского района позвонил хозяин животного, который не смог снять его самостоятельно.Прибывшие на место пожарные пожарно-спасательной части № 39 развернули лестницу, поднялись к испуганному коту, аккуратно сняли его с дерева и передали в руки владельца.

https://ria.ru/20210629/priroda-1739013793.html

россия

чернянский район

белгородская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), чернянский район, белгородская область, общество