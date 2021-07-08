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В Белгородской области пожарные спасли застрявшего на дереве кота
В Белгородской области пожарные спасли застрявшего на дереве кота - РИА Новости, 08.07.2021
В Белгородской области пожарные спасли застрявшего на дереве кота
Пожарные сняли с дерева домашнего кота, который запутался в ветках и не мог слезть, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС. РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T15:03
2021-07-08T15:03
2021-07-08T18:02
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чернянский район
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общество
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Пожарные сняли с дерева домашнего кота, который запутался в ветках и не мог слезть, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.Инцидент произошел в поселке Чернянка Белгородской области.Как рассказал, собеседник агентства, в единую дежурно-диспетчерскую службу Чернянского района позвонил хозяин животного, который не смог снять его самостоятельно.Прибывшие на место пожарные пожарно-спасательной части № 39 развернули лестницу, поднялись к испуганному коту, аккуратно сняли его с дерева и передали в руки владельца.
https://ria.ru/20210629/priroda-1739013793.html
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), чернянский район, белгородская область, общество
В Белгородской области пожарные спасли застрявшего на дереве кота
15:03 08.07.2021 (обновлено: 18:02 08.07.2021)
В Белгородской области пожарные спасли застрявшего на дереве кота