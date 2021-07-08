Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
https://ria.ru/20210708/kot-1740445601.html
В Белгородской области пожарные спасли застрявшего на дереве кота
В Белгородской области пожарные спасли застрявшего на дереве кота - РИА Новости, 08.07.2021
В Белгородской области пожарные спасли застрявшего на дереве кота
Пожарные сняли с дерева домашнего кота, который запутался в ветках и не мог слезть, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС. РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T15:03
2021-07-08T18:02
хорошие новости
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
чернянский район
белгородская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/143242/18/1432421840_0:0:2730:1537_1920x0_80_0_0_a5f2e9f350385953700b5407cdad5b7a.jpg
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Пожарные сняли с дерева домашнего кота, который запутался в ветках и не мог слезть, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.Инцидент произошел в поселке Чернянка Белгородской области.Как рассказал, собеседник агентства, в единую дежурно-диспетчерскую службу Чернянского района позвонил хозяин животного, который не смог снять его самостоятельно.Прибывшие на место пожарные пожарно-спасательной части № 39 развернули лестницу, поднялись к испуганному коту, аккуратно сняли его с дерева и передали в руки владельца.
https://ria.ru/20210629/priroda-1739013793.html
россия
чернянский район
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/143242/18/1432421840_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_199584c15ec1dc3171e1553ec2a30d79.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), чернянский район, белгородская область, общество
В Белгородской области пожарные спасли застрявшего на дереве кота
15:03 08.07.2021 (обновлено: 18:02 08.07.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкКошка сидит на дереве на территории музея-заповедника "Коломенское"
Кошка сидит на дереве на территории музея-заповедника Коломенское - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Перейти в фотобанк

В Белгородской области пожарные спасли застрявшего на дереве кота

Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Пожарные сняли с дерева домашнего кота, который запутался в ветках и не мог слезть, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.
Инцидент произошел в поселке Чернянка Белгородской области.
Как рассказал, собеседник агентства, в единую дежурно-диспетчерскую службу Чернянского района позвонил хозяин животного, который не смог снять его самостоятельно.
Прибывшие на место пожарные пожарно-спасательной части № 39 развернули лестницу, поднялись к испуганному коту, аккуратно сняли его с дерева и передали в руки владельца.
Лосенок, спасенный в Нижегородской области - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
29 июня, 11:17Хорошие новости
В Нижегородской области спасли двух лосят-сирот
 
Хорошие новостиРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Чернянский районБелгородская областьОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:13В правительстве Бурятии заявили, что локдаун снизил заболеваемость
08:12В московских поликлиниках увеличили точность диагнозов с помощью ИИ
08:10В Мексике потребовали расследовать тайную передачу денег брату президента
08:03Бурятия с 12 июля отменит локдаун
08:00Выложили карты на стол. Для чего Польша заманивает белорусов
07:45Задержанные американцы назвали цель нападения на президента Гаити
07:17Мать Винника просит правительство Греции вернуть сына к детям в Россию
07:13Мать Винника рассказала об условиях содержания сына во французской тюрьме
07:11Россияне рассказали, к чему приводят напряженные отношения с начальством
07:08Мать Винника рассказала, когда его освободят из тюрьмы во Франции
06:38Подозреваемых в убийстве президента Гаити задержали в посольстве Тайваня
06:35Эксперты объяснили, как безопасно заказывать услуги в интернете
06:24Пострадавшие при ЧП с самолетом в ЯНАО находятся в реанимации
06:21В МИД России рассказали об одной из наиболее острых проблем Ливии
06:20Россияне потратили 6,7 миллиарда рублей на детские туры с кешбэком
06:19МВД предложило отменить разрешения на временное проживание иностранцев
06:18Генерал сообщил, сколько "граждан женского пола" поступят в военные вузы
06:14Большинство россиян сталкивались с мошенничеством в Сети
06:09Крупнейшие российские банки упростят перевыпуск карт
06:00Далай-лама рассказал, сколько часов сна нужно для здоровья
Лента новостейМолния