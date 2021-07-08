https://ria.ru/20210708/kosmos-1740394742.html

"Роскосмос" изменил время запуска модуля "Наука"

"Роскосмос" изменил время запуска модуля "Наука" - РИА Новости, 08.07.2021

"Роскосмос" изменил время запуска модуля "Наука"

"Роскосмос" изменил время запуска нового российского модуля "Наука" к МКС, приведя его в соответствие с данными НАСА, следует из публикации на сайте... РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-08T11:01

2021-07-08T11:01

2021-07-08T11:22

наука

протон-м

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

роскосмос

наса

байконур (город)

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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. "Роскосмос" изменил время запуска нового российского модуля "Наука" к МКС, приведя его в соответствие с данными НАСА, следует из публикации на сайте госкорпорации.Ранее на сайте "Роскосмоса" было указано другое время — 17:54, тогда как в НАСА говорили о 17:58.Запуск планировался на 15 июля, а стыковка с МКС — на 23 июля. Но 1 июля в пресс-службе "Роскосмоса" РИА Новости рассказали, что на модуле нашли "замечание", в итоге его вернули с заправки топливом в монтажно-испытательный корпус для устранения проблемы.Старт отложили на 21 июля (резервные даты — 22 и 23 июля), стыковку — на 29 июля в 16:26 мск (а по данным НАСА — в 16:25).Перед прилетом "Науки" от станции 23 числа отстыкуют модуль "Пирс". В "Роскосмосе" время этого события не приводят, в НАСА считают, что это должно произойти в 16:17 мск."Науку" начали строить в 1995 году как наземный дублер первого модуля МКС "Заря". В 2004-м было принято решение переоборудовать ее в полноценный корабль. Его запуск назначили на 2007 год, однако в срок завершить изготовление не успели, старт ежегодно откладывается.В 2013-м, после передачи на дооснащение оказалось, что в топливной системе есть посторонние частицы. Это грозило поломкой двигательной установки всей МКС, поэтому решено было вернуть "Науку" производителю на доработку. На Байконур конструкцию привезли спустя семь лет.В "Науке" есть спальное место космонавта, туалет, системы регенерации кислорода из воды и воды из урины, рабочие места для проведения экспериментов. Корабль также оборудован шлюзовой камерой для выноса наружу станции научного оборудования и европейским дистанционным манипулятором ERA.Сейчас в составе российского сегмента МКС находятся пять модулей: функционально-грузовой блок "Заря" (создан на деньги США и запущен в 1998 году), служебный модуль "Звезда" (2000), стыковочный отсек "Пирс" (2001) и малые исследовательские модули "Поиск" (2009) и "Рассвет" (2010).

https://ria.ru/20210704/zevs-1739783833.html

https://ria.ru/20210708/kosmos-1740380775.html

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протон-м, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос, наса, байконур (город)