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Наука
https://ria.ru/20210708/kosmos-1740380775.html
НАСА и "Роскосмос" не "состыковались" по времени запуска модуля "Наука"
НАСА и "Роскосмос" не "состыковались" по времени запуска модуля "Наука" - РИА Новости, 08.07.2021
НАСА и "Роскосмос" не "состыковались" по времени запуска модуля "Наука"
"Роскосмос" и НАСА называют разное время запуска модуля "Наука" к МКС, следует из материалов, опубликованных на сайте американского агентства. РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T09:28
2021-07-08T09:28
наука
протон-м
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
роскосмос
наса
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. "Роскосмос" и НАСА называют разное время запуска модуля "Наука" к МКС, следует из материалов, опубликованных на сайте американского агентства."21 июля... Запуск планируется в 10.58 до полудня по североамериканскому восточному времени", - говорится в сообщении.По данным же "Роскосмоса", пуск ракеты "Протон-М" с Байконура намечен четырьмя минутами раньше - на 17.54 мск.По информации госкорпорации, стыковка модуля к МКС планируется на 29 июля в 16.26 мск, но НАСА и здесь указывает другое время - 16.25.Перед прилетом "Науки" от станции 23 числа будет отстыкован модуль "Пирс". "Роскосмос" в своем сообщении не приводит время расстыковки, но, согласно НАСА, она планируется в 15.45 мск."Пирс" с 2002 года использовался в качестве дополнительного порта причаливания пилотируемых и грузовых кораблей типа "Союз" и "Прогресс" и обеспечения выхода в космос с российского сегмента МКС.В "Науке" есть спальное место космонавта, туалет, системы регенерации кислорода из воды и воды из урины, рабочие места для проведения экспериментов. Он также оборудован шлюзовой камерой для выноса наружу станции научного оборудования и европейским дистанционным манипулятором ERA.
https://radiosputnik.ria.ru/20210708/nauka-1740377109.html
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протон-м, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос, наса, байконур (город)
НАСА и "Роскосмос" не "состыковались" по времени запуска модуля "Наука"
09:28 08.07.2021
 
© Фото : Роскосмос/Сергей Кудь-СверчковКорабль "Союз МС" пристыкованный к МКС
Корабль Союз МС пристыкованный к МКС - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
© Фото : Роскосмос/Сергей Кудь-Сверчков

"Роскосмос" и НАСА назвали разное время запуска модуля "Наука" к МКС

Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. "Роскосмос" и НАСА называют разное время запуска модуля "Наука" к МКС, следует из материалов, опубликованных на сайте американского агентства.
"21 июля... Запуск планируется в 10.58 до полудня по североамериканскому восточному времени", - говорится в сообщении.
Модуль Наука российского сегмента Международной космической станции перед отправкой на космодром Байконур - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
Вчера, 08:51В мире
Определена дата запуска модуля "Наука" к МКС
По данным же "Роскосмоса", пуск ракеты "Протон-М" с Байконура намечен четырьмя минутами раньше - на 17.54 мск.
По информации госкорпорации, стыковка модуля к МКС планируется на 29 июля в 16.26 мск, но НАСА и здесь указывает другое время - 16.25.
Перед прилетом "Науки" от станции 23 числа будет отстыкован модуль "Пирс". "Роскосмос" в своем сообщении не приводит время расстыковки, но, согласно НАСА, она планируется в 15.45 мск.
"Пирс" с 2002 года использовался в качестве дополнительного порта причаливания пилотируемых и грузовых кораблей типа "Союз" и "Прогресс" и обеспечения выхода в космос с российского сегмента МКС.
В "Науке" есть спальное место космонавта, туалет, системы регенерации кислорода из воды и воды из урины, рабочие места для проведения экспериментов. Он также оборудован шлюзовой камерой для выноса наружу станции научного оборудования и европейским дистанционным манипулятором ERA.
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Вчера, 08:46Наука
Модуль "Наука" займет на МКС место модуля "Пирс", заявили в "Роскосмосе"
 
НаукаПротон-ММеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаРоскосмосНАСАБайконур (город)
 
 
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