https://ria.ru/20210708/kosmos-1740380775.html

НАСА и "Роскосмос" не "состыковались" по времени запуска модуля "Наука"

НАСА и "Роскосмос" не "состыковались" по времени запуска модуля "Наука" - РИА Новости, 08.07.2021

НАСА и "Роскосмос" не "состыковались" по времени запуска модуля "Наука"

"Роскосмос" и НАСА называют разное время запуска модуля "Наука" к МКС, следует из материалов, опубликованных на сайте американского агентства. РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-08T09:28

2021-07-08T09:28

2021-07-08T09:28

наука

протон-м

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

роскосмос

наса

байконур (город)

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. "Роскосмос" и НАСА называют разное время запуска модуля "Наука" к МКС, следует из материалов, опубликованных на сайте американского агентства."21 июля... Запуск планируется в 10.58 до полудня по североамериканскому восточному времени", - говорится в сообщении.По данным же "Роскосмоса", пуск ракеты "Протон-М" с Байконура намечен четырьмя минутами раньше - на 17.54 мск.По информации госкорпорации, стыковка модуля к МКС планируется на 29 июля в 16.26 мск, но НАСА и здесь указывает другое время - 16.25.Перед прилетом "Науки" от станции 23 числа будет отстыкован модуль "Пирс". "Роскосмос" в своем сообщении не приводит время расстыковки, но, согласно НАСА, она планируется в 15.45 мск."Пирс" с 2002 года использовался в качестве дополнительного порта причаливания пилотируемых и грузовых кораблей типа "Союз" и "Прогресс" и обеспечения выхода в космос с российского сегмента МКС.В "Науке" есть спальное место космонавта, туалет, системы регенерации кислорода из воды и воды из урины, рабочие места для проведения экспериментов. Он также оборудован шлюзовой камерой для выноса наружу станции научного оборудования и европейским дистанционным манипулятором ERA.

https://radiosputnik.ria.ru/20210708/nauka-1740377109.html

https://ria.ru/20210708/kosmos-1740376790.html

байконур (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

протон-м, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос, наса, байконур (город)