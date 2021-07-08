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Наука
https://ria.ru/20210708/kosmos-1740376790.html
Модуль "Наука" займет на МКС место модуля "Пирс", заявили в "Роскосмосе"
Модуль "Наука" займет на МКС место модуля "Пирс", заявили в "Роскосмосе" - РИА Новости, 08.07.2021
Модуль "Наука" займет на МКС место модуля "Пирс", заявили в "Роскосмосе"
Модуль "Пирс", чье место займет новый многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) "Наука", планируется отстыковать от МКС 23 июля, сообщает "Роскосмос". РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T08:46
2021-07-08T08:47
наука
протон-м
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
роскосмос
наса
байконур (город)
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Модуль "Пирс", чье место займет новый многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) "Наука", планируется отстыковать от МКС 23 июля, сообщает "Роскосмос"."Отстыковка транспортного грузового корабля "Прогресс МС-16" вместе со стыковочным отсеком-модулем "Пирс", чьё место на МКС займет модуль "Наука", запланирована на 23 июля (при условии запуска "Науки" 21 июля)", - говорится в сообщении.По данным НАСА, расстыковка "Прогресса МС-16" с "Пирсом" планируется 23 июля в 16.17 мск.Как отмечает "Роскосмос", "Наука" будет лететь к станции восемь дней, стыковка со служебным модулем "Звезда" предварительно намечена на 16.26 мск 29 июля.Запуск "Науки" ракетой-носителем "Протон-М" с космодрома Байконур планировался на 15 июля, а его стыковка с МКС - на 23 июля. Однако 1 июля в пресс-службе "Роскосмоса" РИА Новости сообщили, что на модуле при подготовке к запуску на Байконуре было обнаружено "замечание" и его возвратили с заправки топливом в монтажно-испытательный корпус для устранения проблемы. Запуск отложили на 21 июля, в качестве резервных дат предусмотрены 22 и 23 июля."Пирс" с 2002 года использовался в качестве дополнительного порта причаливания пилотируемых и грузовых кораблей типа "Союз" и "Прогресс" и обеспечения выхода в космос с российского сегмента МКС.В "Науке" есть спальное место космонавта, туалет, системы регенерации кислорода из воды и воды из урины, рабочие места для проведения экспериментов. Он также оборудован шлюзовой камерой для выноса наружу станции научного оборудования и европейским дистанционным манипулятором ERA.
https://ria.ru/20210708/modul-1740375016.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210701/kosmos-1739499073.html
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протон-м, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос, наса, байконур (город)
Модуль "Наука" займет на МКС место модуля "Пирс", заявили в "Роскосмосе"
08:46 08.07.2021 (обновлено: 08:47 08.07.2021)
 
© Фото : Роскосмос/Сергей Кудь-СверчковРассвет с борта МКС
Рассвет с борта МКС - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
© Фото : Роскосмос/Сергей Кудь-Сверчков

В "Роскосмосе" рассказали, что место на МКС под новый модуль "Наука" освободится 23 июля

Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Модуль "Пирс", чье место займет новый многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) "Наука", планируется отстыковать от МКС 23 июля, сообщает "Роскосмос".
"Отстыковка транспортного грузового корабля "Прогресс МС-16" вместе со стыковочным отсеком-модулем "Пирс", чьё место на МКС займет модуль "Наука", запланирована на 23 июля (при условии запуска "Науки" 21 июля)", - говорится в сообщении.
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По данным НАСА, расстыковка "Прогресса МС-16" с "Пирсом" планируется 23 июля в 16.17 мск.
Как отмечает "Роскосмос", "Наука" будет лететь к станции восемь дней, стыковка со служебным модулем "Звезда" предварительно намечена на 16.26 мск 29 июля.
Запуск "Науки" ракетой-носителем "Протон-М" с космодрома Байконур планировался на 15 июля, а его стыковка с МКС - на 23 июля. Однако 1 июля в пресс-службе "Роскосмоса" РИА Новости сообщили, что на модуле при подготовке к запуску на Байконуре было обнаружено "замечание" и его возвратили с заправки топливом в монтажно-испытательный корпус для устранения проблемы. Запуск отложили на 21 июля, в качестве резервных дат предусмотрены 22 и 23 июля.
"Пирс" с 2002 года использовался в качестве дополнительного порта причаливания пилотируемых и грузовых кораблей типа "Союз" и "Прогресс" и обеспечения выхода в космос с российского сегмента МКС.
В "Науке" есть спальное место космонавта, туалет, системы регенерации кислорода из воды и воды из урины, рабочие места для проведения экспериментов. Он также оборудован шлюзовой камерой для выноса наружу станции научного оборудования и европейским дистанционным манипулятором ERA.
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