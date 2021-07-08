https://ria.ru/20210708/kosmos-1740376790.html

Модуль "Наука" займет на МКС место модуля "Пирс", заявили в "Роскосмосе"

Модуль "Наука" займет на МКС место модуля "Пирс", заявили в "Роскосмосе" - РИА Новости, 08.07.2021

Модуль "Наука" займет на МКС место модуля "Пирс", заявили в "Роскосмосе"

Модуль "Пирс", чье место займет новый многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) "Наука", планируется отстыковать от МКС 23 июля, сообщает "Роскосмос". РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-08T08:46

2021-07-08T08:46

2021-07-08T08:47

наука

протон-м

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

роскосмос

наса

байконур (город)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/1d/1591421392_0:146:1080:754_1920x0_80_0_0_8b8aafa98c700d5afc9296801b16872a.jpg

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Модуль "Пирс", чье место займет новый многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) "Наука", планируется отстыковать от МКС 23 июля, сообщает "Роскосмос"."Отстыковка транспортного грузового корабля "Прогресс МС-16" вместе со стыковочным отсеком-модулем "Пирс", чьё место на МКС займет модуль "Наука", запланирована на 23 июля (при условии запуска "Науки" 21 июля)", - говорится в сообщении.По данным НАСА, расстыковка "Прогресса МС-16" с "Пирсом" планируется 23 июля в 16.17 мск.Как отмечает "Роскосмос", "Наука" будет лететь к станции восемь дней, стыковка со служебным модулем "Звезда" предварительно намечена на 16.26 мск 29 июля.Запуск "Науки" ракетой-носителем "Протон-М" с космодрома Байконур планировался на 15 июля, а его стыковка с МКС - на 23 июля. Однако 1 июля в пресс-службе "Роскосмоса" РИА Новости сообщили, что на модуле при подготовке к запуску на Байконуре было обнаружено "замечание" и его возвратили с заправки топливом в монтажно-испытательный корпус для устранения проблемы. Запуск отложили на 21 июля, в качестве резервных дат предусмотрены 22 и 23 июля."Пирс" с 2002 года использовался в качестве дополнительного порта причаливания пилотируемых и грузовых кораблей типа "Союз" и "Прогресс" и обеспечения выхода в космос с российского сегмента МКС.В "Науке" есть спальное место космонавта, туалет, системы регенерации кислорода из воды и воды из урины, рабочие места для проведения экспериментов. Он также оборудован шлюзовой камерой для выноса наружу станции научного оборудования и европейским дистанционным манипулятором ERA.

https://ria.ru/20210708/modul-1740375016.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210701/kosmos-1739499073.html

байконур (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

протон-м, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос, наса, байконур (город)