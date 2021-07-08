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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210708/koronavirus-1740523700.html
Попова назвала наиболее распространенный в России штамм коронавируса
Попова назвала наиболее распространенный в России штамм коронавируса - РИА Новости, 08.07.2021
Попова назвала наиболее распространенный в России штамм коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что около 66% всех штаммов коронавируса, которые выявили в России в июне и в начале июля, - это штамм "дельта". РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T21:56
2021-07-08T21:56
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
анна попова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что около 66% всех штаммов коронавируса, которые выявили в России в июне и в начале июля, - это штамм "дельта"."Порядка 66% всех штаммов, которые мы выявляем вот в этом периоде, в июне, например, и в начале июля в РФ, это штамм "дельта", - сказала она в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1".Попова отметила, что остальная часть - это штамм "альфа" и классический. Также есть немного "британского" штамма и штаммы, которые не классифицируются так четко, но тоже в популяции выделяются.В мире получает все большее распространение вариант коронавируса "дельта", отличающийся несколькими мутациями в спайковом белке и распространенностью в разных странах. Штамм "дельта" в последнее время был найден во множестве стран, в том числе он начинает преобладать в ряде регионов РФ.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
Попова назвала наиболее распространенный в России штамм коронавируса
21:56 08.07.2021
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСотрудница Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора в Москве, где разработана и зарегистрирована тест-система на выявление мутации коронавируса N501Y (британский штамм)
Сотрудница Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора в Москве, где разработана и зарегистрирована тест-система на выявление мутации коронавируса N501Y (британский штамм) - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Попова заявила, что около 66 процентов штаммов, которые выявили в России летом, это "дельта"

Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что около 66% всех штаммов коронавируса, которые выявили в России в июне и в начале июля, - это штамм "дельта".
"Порядка 66% всех штаммов, которые мы выявляем вот в этом периоде, в июне, например, и в начале июля в РФ, это штамм "дельта", - сказала она в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1".
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Попова отметила, что остальная часть - это штамм "альфа" и классический. Также есть немного "британского" штамма и штаммы, которые не классифицируются так четко, но тоже в популяции выделяются.
В мире получает все большее распространение вариант коронавируса "дельта", отличающийся несколькими мутациями в спайковом белке и распространенностью в разных странах. Штамм "дельта" в последнее время был найден во множестве стран, в том числе он начинает преобладать в ряде регионов РФ.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыАнна ПоповаЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
 
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