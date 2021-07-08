https://ria.ru/20210708/koronavirus-1740523700.html

Попова назвала наиболее распространенный в России штамм коронавируса

Попова назвала наиболее распространенный в России штамм коронавируса - РИА Новости, 08.07.2021

Попова назвала наиболее распространенный в России штамм коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что около 66% всех штаммов коронавируса, которые выявили в России в июне и в начале июля, - это штамм "дельта". РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-08T21:56

2021-07-08T21:56

2021-07-08T21:56

распространение коронавируса

коронавирус в россии

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анна попова

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что около 66% всех штаммов коронавируса, которые выявили в России в июне и в начале июля, - это штамм "дельта"."Порядка 66% всех штаммов, которые мы выявляем вот в этом периоде, в июне, например, и в начале июля в РФ, это штамм "дельта", - сказала она в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1".Попова отметила, что остальная часть - это штамм "альфа" и классический. Также есть немного "британского" штамма и штаммы, которые не классифицируются так четко, но тоже в популяции выделяются.В мире получает все большее распространение вариант коронавируса "дельта", отличающийся несколькими мутациями в спайковом белке и распространенностью в разных странах. Штамм "дельта" в последнее время был найден во множестве стран, в том числе он начинает преобладать в ряде регионов РФ.

https://ria.ru/20210707/gonka-1740315834.html

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2021

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