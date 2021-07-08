https://ria.ru/20210708/koronavirus-1740522281.html
Попова оценила процент заболевших COVID-19 после вакцинации
Попова оценила процент заболевших COVID-19 после вакцинации - РИА Новости, 08.07.2021
Попова оценила процент заболевших COVID-19 после вакцинации
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что коронавирус по статистике проявляется у двух из 300 привитых. РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T21:31
2021-07-08T21:31
2021-07-08T21:31
распространение коронавируса
коронавирус в россии
анна попова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что коронавирус по статистике проявляется у двух из 300 привитых.По ее словам, люди болеют после полного комплекса прививок, такие цифры есть в едином ресурсе Минздрава, где ведется лицевой персональный учет каждого заболевшего и привитого."После двух инъекций вакцины, то есть после полного курса <...>, люди с таким статусом заболевают в 0,7% случаев от общего количества привитых. То есть у нас все привитые не дают никаких клинических проявлений, кроме малого количества, ну, это два человека на 300 привитых", - сказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1".Она отметила, что три российские вакцины, которые уже вышли на рынок, дают примерно одно и то же количество заболевших - от 0,71 до 0,76. При этом после вакцинации люди не болеют тяжело почти во всех случаях. Если считать заболевших после первой дозы вакцины, то количество будет чуть выше, но это понятно, ведь иммунитет еще не сформирован, пояснила Попова.
https://ria.ru/20210623/koronavirus-1738213950.html
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коронавирус в россии, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
Попова оценила процент заболевших COVID-19 после вакцинации
Попова заявила, что коронавирусом после вакцинации заражаются двое из 300