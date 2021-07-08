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Попова назвала процент повторно заболевающих COVID-19
Попова назвала процент повторно заболевающих COVID-19 - РИА Новости, 09.07.2021
Попова назвала процент повторно заболевающих COVID-19
Не более 1% пациентов повторно заболевают COVID-19, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1". РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-08T20:58
2021-07-08T20:58
2021-07-09T05:34
распространение коронавируса
коронавирус в россии
россия
анна попова
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Не более 1% пациентов повторно заболевают COVID-19, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1".По ее словам, когда люди повторно обращаются с коронавирусом, то в первую очередь врачи выясняют, как ставили диагноз "год назад или полтора".По статистике среди привитых двое из 300 человек заражаются SARS-CoV-2. Как указала Попова, Минздрав ведет лицевой персональный учет каждого заболевшего и вакцинированного. По данным ведомства, после полного курса вакцинации люди заболевают в 0,7% случаев.Как уточнила глава Роспотребнадзора, все три российские вакцины ("Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак") дают примерно одно и то же количество заболевших — от 0,71 до 0,76 процента. При этом среди привитых не было тяжелых случаев.Как пояснила главный санитарный врач, если считать количество заболевших после первой дозы вакцины, то оно будет чуть выше. Это объясняется тем, что иммунитет еще не сформирован, заметила она.
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РИА Новости
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коронавирус в россии, россия, анна попова
Попова назвала процент повторно заболевающих COVID-19
20:58 08.07.2021 (обновлено: 05:34 09.07.2021)
Попова заявила, что количество повторно заболевающих COVID-19 не превышает одного процента
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости.
Не более 1% пациентов повторно заболевают COVID-19, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова
в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1"
.
По ее словам, когда люди повторно обращаются с коронавирусом, то в первую очередь врачи выясняют, как ставили диагноз "год назад или полтора".
По статистике среди привитых двое из 300 человек заражаются SARS-CoV-2. Как указала Попова, Минздрав ведет лицевой персональный учет каждого заболевшего и вакцинированного. По данным ведомства, после полного курса вакцинации люди заболевают в 0,7% случаев.
Как уточнила глава Роспотребнадзора, все три российские вакцины ("Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак") дают примерно одно и то же количество заболевших — от 0,71 до 0,76 процента. При этом среди привитых не было тяжелых случаев.
Как пояснила главный санитарный врач, если считать количество заболевших после первой дозы вакцины, то оно будет чуть выше. Это объясняется тем, что иммунитет еще не сформирован, заметила она.