https://ria.ru/20210708/koronavirus-1740492364.html
В Воронежской области приостановили оказание плановой медицинской помощи
В Воронежской области приостановили оказание плановой медицинской помощи - РИА Новости, 08.07.2021
В Воронежской области приостановили оказание плановой медицинской помощи
Власти Воронежской области из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции решили приостановить в лечебных учреждениях региона плановую помощь и... РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T18:13
2021-07-08T18:13
2021-07-08T18:19
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коронавирус covid-19
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воронежская область
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ВОРОНЕЖ, 8 июл - РИА Новости. Власти Воронежской области из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции решили приостановить в лечебных учреждениях региона плановую помощь и профилактические осмотры, сообщает в четверг облправительство.В Воронежской области с 1 июля в сутки регистрируется более 300 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии в области зарегистрированы 93 405 случаев COVID, выздоровели 88 466 пациентов, умерли 3959."В области временно приостановят плановую лечебно-консультативную, диагностическую медпомощь, а также профилактические осмотры. Исключение - призывники, люди с хроническими заболеваниями, пациенты с новообразованиями, желающие пройти вакцинацию и те, кто оформляет документы для оказания специализированной/высокотехнологичной медпомощи за пределами региона", - говорится в сообщении.По данным облправительства, в регионе за пять недель количество выявленных пневмоний увеличилось в 2,5 раза, тяжелых форм - в 2,7. Рост числа госпитализированных составил 17%.По количеству летальных случаев среди пациентов с COVID-19 регион занимает третье место в Центральном федеральном округе после Москвы и Московской области. По количеству выявленных случаев COVID-19 Воронежская область занимает третье место в ЦФО и седьмое – в России.Население Воронежской области – 2,3 миллиона человек.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, воронежская область
В Воронежской области приостановили оказание плановой медицинской помощи
18:13 08.07.2021 (обновлено: 18:19 08.07.2021)
В Воронежской области приостановят плановую помощь и профилактические осмотры из-за COVID-19
ВОРОНЕЖ, 8 июл - РИА Новости.
Власти Воронежской области
из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции решили приостановить в лечебных учреждениях региона плановую помощь и профилактические осмотры, сообщает в четверг облправительство.
В Воронежской области с 1 июля в сутки регистрируется более 300 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии в области зарегистрированы 93 405 случаев COVID, выздоровели 88 466 пациентов, умерли 3959.
"В области временно приостановят плановую лечебно-консультативную, диагностическую медпомощь, а также профилактические осмотры. Исключение - призывники, люди с хроническими заболеваниями, пациенты с новообразованиями, желающие пройти вакцинацию и те, кто оформляет документы для оказания специализированной/высокотехнологичной медпомощи за пределами региона", - говорится в сообщении.
По данным облправительства, в регионе за пять недель количество выявленных пневмоний увеличилось в 2,5 раза, тяжелых форм - в 2,7. Рост числа госпитализированных составил 17%.
По количеству летальных случаев среди пациентов с COVID-19 регион занимает третье место в Центральном федеральном округе после Москвы и Московской области. По количеству выявленных случаев COVID-19 Воронежская область занимает третье место в ЦФО и седьмое – в России
.
Население Воронежской области – 2,3 миллиона человек.