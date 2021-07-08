https://ria.ru/20210708/koronavirus-1740492364.html

В Воронежской области приостановили оказание плановой медицинской помощи

В Воронежской области приостановили оказание плановой медицинской помощи - РИА Новости, 08.07.2021

В Воронежской области приостановили оказание плановой медицинской помощи

Власти Воронежской области из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции решили приостановить в лечебных учреждениях региона плановую помощь и... РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-08T18:13

2021-07-08T18:13

2021-07-08T18:19

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

воронежская область

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ВОРОНЕЖ, 8 июл - РИА Новости. Власти Воронежской области из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции решили приостановить в лечебных учреждениях региона плановую помощь и профилактические осмотры, сообщает в четверг облправительство.В Воронежской области с 1 июля в сутки регистрируется более 300 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии в области зарегистрированы 93 405 случаев COVID, выздоровели 88 466 пациентов, умерли 3959."В области временно приостановят плановую лечебно-консультативную, диагностическую медпомощь, а также профилактические осмотры. Исключение - призывники, люди с хроническими заболеваниями, пациенты с новообразованиями, желающие пройти вакцинацию и те, кто оформляет документы для оказания специализированной/высокотехнологичной медпомощи за пределами региона", - говорится в сообщении.По данным облправительства, в регионе за пять недель количество выявленных пневмоний увеличилось в 2,5 раза, тяжелых форм - в 2,7. Рост числа госпитализированных составил 17%.По количеству летальных случаев среди пациентов с COVID-19 регион занимает третье место в Центральном федеральном округе после Москвы и Московской области. По количеству выявленных случаев COVID-19 Воронежская область занимает третье место в ЦФО и седьмое – в России.Население Воронежской области – 2,3 миллиона человек.

https://ria.ru/20210708/koronavirus-1740404684.html

россия

воронежская область

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, воронежская область