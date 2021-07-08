Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210708/koronavirus-1740492364.html
В Воронежской области приостановили оказание плановой медицинской помощи
В Воронежской области приостановили оказание плановой медицинской помощи - РИА Новости, 08.07.2021
В Воронежской области приостановили оказание плановой медицинской помощи
Власти Воронежской области из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции решили приостановить в лечебных учреждениях региона плановую помощь и... РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T18:13
2021-07-08T18:19
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
воронежская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/1e/1569364790_11:0:1490:832_1920x0_80_0_0_ae5f8273c3c8a7333fdc43a9ea24c305.jpg
ВОРОНЕЖ, 8 июл - РИА Новости. Власти Воронежской области из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции решили приостановить в лечебных учреждениях региона плановую помощь и профилактические осмотры, сообщает в четверг облправительство.В Воронежской области с 1 июля в сутки регистрируется более 300 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии в области зарегистрированы 93 405 случаев COVID, выздоровели 88 466 пациентов, умерли 3959."В области временно приостановят плановую лечебно-консультативную, диагностическую медпомощь, а также профилактические осмотры. Исключение - призывники, люди с хроническими заболеваниями, пациенты с новообразованиями, желающие пройти вакцинацию и те, кто оформляет документы для оказания специализированной/высокотехнологичной медпомощи за пределами региона", - говорится в сообщении.По данным облправительства, в регионе за пять недель количество выявленных пневмоний увеличилось в 2,5 раза, тяжелых форм - в 2,7. Рост числа госпитализированных составил 17%.По количеству летальных случаев среди пациентов с COVID-19 регион занимает третье место в Центральном федеральном округе после Москвы и Московской области. По количеству выявленных случаев COVID-19 Воронежская область занимает третье место в ЦФО и седьмое – в России.Население Воронежской области – 2,3 миллиона человек.
https://ria.ru/20210708/koronavirus-1740404684.html
россия
воронежская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/1e/1569364790_196:0:1305:832_1920x0_80_0_0_44f6fdbb1af85883119d79f9ce750395.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, воронежская область
В Воронежской области приостановили оказание плановой медицинской помощи
18:13 08.07.2021 (обновлено: 18:19 08.07.2021)
 
© РИА Новости / Ульяна СоловьеваВид на город Воронеж
Вид на город Воронеж - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
© РИА Новости / Ульяна Соловьева

В Воронежской области приостановят плановую помощь и профилактические осмотры из-за COVID-19

Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 8 июл - РИА Новости. Власти Воронежской области из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции решили приостановить в лечебных учреждениях региона плановую помощь и профилактические осмотры, сообщает в четверг облправительство.
В Воронежской области с 1 июля в сутки регистрируется более 300 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии в области зарегистрированы 93 405 случаев COVID, выздоровели 88 466 пациентов, умерли 3959.
Денис Проценко - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
Вчера, 11:42Распространение коронавируса
Проценко предупредил о фатальных осложнениях при коронавирусе в жару
"В области временно приостановят плановую лечебно-консультативную, диагностическую медпомощь, а также профилактические осмотры. Исключение - призывники, люди с хроническими заболеваниями, пациенты с новообразованиями, желающие пройти вакцинацию и те, кто оформляет документы для оказания специализированной/высокотехнологичной медпомощи за пределами региона", - говорится в сообщении.
По данным облправительства, в регионе за пять недель количество выявленных пневмоний увеличилось в 2,5 раза, тяжелых форм - в 2,7. Рост числа госпитализированных составил 17%.
В каких регионах России введена обязательная вакцинация
21 июня, 12:49Инфографика
В каких регионах России введена обязательная вакцинация от COVID-19
Инфографика
Посмотреть
По количеству летальных случаев среди пациентов с COVID-19 регион занимает третье место в Центральном федеральном округе после Москвы и Московской области. По количеству выявленных случаев COVID-19 Воронежская область занимает третье место в ЦФО и седьмое – в России.
Население Воронежской области – 2,3 миллиона человек.
Опрос
Какой вакциной от COVID-19 вы привились?
Проголосовали:
7 июля, 13:56Распространение коронавируса
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоВоронежская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:13В правительстве Бурятии заявили, что локдаун снизил заболеваемость
08:12В московских поликлиниках увеличили точность диагнозов с помощью ИИ
08:10В Мексике потребовали расследовать тайную передачу денег брату президента
08:03Бурятия с 12 июля отменит локдаун
08:00Выложили карты на стол. Для чего Польша заманивает белорусов
07:45Задержанные американцы назвали цель нападения на президента Гаити
07:17Мать Винника просит правительство Греции вернуть сына к детям в Россию
07:13Мать Винника рассказала об условиях содержания сына во французской тюрьме
07:11Россияне рассказали, к чему приводят напряженные отношения с начальством
07:08Мать Винника рассказала, когда его освободят из тюрьмы во Франции
06:38Подозреваемых в убийстве президента Гаити задержали в посольстве Тайваня
06:35Эксперты объяснили, как безопасно заказывать услуги в интернете
06:24Пострадавшие при ЧП с самолетом в ЯНАО находятся в реанимации
06:21В МИД России рассказали об одной из наиболее острых проблем Ливии
06:20Россияне потратили 6,7 миллиарда рублей на детские туры с кешбэком
06:19МВД предложило отменить разрешения на временное проживание иностранцев
06:18Генерал сообщил, сколько "граждан женского пола" поступят в военные вузы
06:14Большинство россиян сталкивались с мошенничеством в Сети
06:09Крупнейшие российские банки упростят перевыпуск карт
06:00Далай-лама рассказал, сколько часов сна нужно для здоровья
Лента новостейМолния