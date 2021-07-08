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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210708/koronavirus-1740483623.html
Саратовская область продлила ограничения по коронавирусу
Саратовская область продлила ограничения по коронавирусу - РИА Новости, 08.07.2021
Саратовская область продлила ограничения по коронавирусу
В Саратовской области из-за угрозы распространения коронавируса продлены до 23 июля ограничения на ночную работу предприятий общепита и проведение там... РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T17:44
2021-07-08T18:21
саратов
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
распространение коронавируса
коронавирус в россии
саратовская область
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САРАТОВ, 8 июл - РИА Новости. В Саратовской области из-за угрозы распространения коронавируса продлены до 23 июля ограничения на ночную работу предприятий общепита и проведение там зрелищно-развлекательных мероприятий, при этом разрешено открыться фуд-кортам в торговых центрах, следует из принятого в четверг постановления правительства региона.Власти региона с 24 июня по 8 июля на фоне роста заболеваемости коронавирусом запретили работу кафе и ресторанов с 23.00 (22.00 мск) до 6.00 (5.00 мск) за исключением обслуживания посетителей навынос, проведение в предприятиях общепита зрелищно-развлекательных мероприятий, фуд-кортам в торговых центрах позволили работать только навынос. Кроме того, на этот же срок правительство приостановило в гостиницах и иных заведениях, кроме организаций отдыха и оздоровления детей, бронирование мест, прием и размещение организованных групп детей и подростков для участия в различных мероприятиях."Установить, что с 24 июня 2021 года по 23 июля 2021 года: запрещается работа предприятий общественного питания в период с 23.00 до 6.00 местного времени… Установить, что с 9 июля 2021 года возобновляется работа предприятий общественного питания, расположенных в зонах фуд-кортов в торговых центрах, комплексах, с предоставлением посетителям посадочных мест", - говорится в документе за подписью вице-губернатора Романа Бусаргина, опубликованном в Telegram-канале пресс-службы губернатора.Уточняется, что между посетителями, сидящими за разными столиками, должна быть обеспечена дистанция не менее полутора метров, при этом на каждого клиента фуд-корта должно отводиться не менее 4 квадратных метров.Кроме того, до 23 июля продлеваются ограничения на бронирование, прием и размещение организованных групп детей и подростков в гостиницах и иных заведениях, кроме организаций отдыха и оздоровления детей.Правительство Саратовской области в марте прошлого года ввело в регионе режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса. Всех жителей обязали носить маски в общественных местах и соблюдать социальную дистанцию.В области запрещено проведение публичных и иных массовых мероприятий на открытом воздухе численностью более 50 человек, на 30% могут заполняться трибуны стадионов, а на 50% - зрительные залы в театрах, концертных организациях и кинотеатрах. В регионе запрещены спортивные и основная часть физкультурно-массовых мероприятий, разрешена работа предприятий общепита, музеев, объектов розничной торговли и многофункциональных центров.Всего в Саратовской области лабораторно подтверждены 67 667 случаев заражения коронавирусом, в том числе 202 за последние сутки, скончались 1430 пациентов с COVID-19, выздоровели 63 883.
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саратов, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, коронавирус в россии, саратовская область
Саратовская область продлила ограничения по коронавирусу
17:44 08.07.2021 (обновлено: 18:21 08.07.2021)
 
© РИА Новости / Андрей ВасильевВид на Саратов. Архивное фото
Вид на Саратов. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
© РИА Новости / Андрей Васильев

Саратовская область продлевает запрет на ночную работу общепита до 23 июля из-за COVID-19

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САРАТОВ, 8 июл - РИА Новости. В Саратовской области из-за угрозы распространения коронавируса продлены до 23 июля ограничения на ночную работу предприятий общепита и проведение там зрелищно-развлекательных мероприятий, при этом разрешено открыться фуд-кортам в торговых центрах, следует из принятого в четверг постановления правительства региона.
Власти региона с 24 июня по 8 июля на фоне роста заболеваемости коронавирусом запретили работу кафе и ресторанов с 23.00 (22.00 мск) до 6.00 (5.00 мск) за исключением обслуживания посетителей навынос, проведение в предприятиях общепита зрелищно-развлекательных мероприятий, фуд-кортам в торговых центрах позволили работать только навынос. Кроме того, на этот же срок правительство приостановило в гостиницах и иных заведениях, кроме организаций отдыха и оздоровления детей, бронирование мест, прием и размещение организованных групп детей и подростков для участия в различных мероприятиях.
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"Установить, что с 24 июня 2021 года по 23 июля 2021 года: запрещается работа предприятий общественного питания в период с 23.00 до 6.00 местного времени… Установить, что с 9 июля 2021 года возобновляется работа предприятий общественного питания, расположенных в зонах фуд-кортов в торговых центрах, комплексах, с предоставлением посетителям посадочных мест", - говорится в документе за подписью вице-губернатора Романа Бусаргина, опубликованном в Telegram-канале пресс-службы губернатора.
Уточняется, что между посетителями, сидящими за разными столиками, должна быть обеспечена дистанция не менее полутора метров, при этом на каждого клиента фуд-корта должно отводиться не менее 4 квадратных метров.
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Кроме того, до 23 июля продлеваются ограничения на бронирование, прием и размещение организованных групп детей и подростков в гостиницах и иных заведениях, кроме организаций отдыха и оздоровления детей.
Правительство Саратовской области в марте прошлого года ввело в регионе режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса. Всех жителей обязали носить маски в общественных местах и соблюдать социальную дистанцию.
В области запрещено проведение публичных и иных массовых мероприятий на открытом воздухе численностью более 50 человек, на 30% могут заполняться трибуны стадионов, а на 50% - зрительные залы в театрах, концертных организациях и кинотеатрах. В регионе запрещены спортивные и основная часть физкультурно-массовых мероприятий, разрешена работа предприятий общепита, музеев, объектов розничной торговли и многофункциональных центров.
Всего в Саратовской области лабораторно подтверждены 67 667 случаев заражения коронавирусом, в том числе 202 за последние сутки, скончались 1430 пациентов с COVID-19, выздоровели 63 883.
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