https://ria.ru/20210708/koronavirus-1740435861.html

Ученый назвал причины третьей волны коронавируса

Ученый назвал причины третьей волны коронавируса - РИА Новости, 08.07.2021

Ученый назвал причины третьей волны коронавируса

Третья волна коронавируса случилась бы в России и без индийского варианта "дельта", считает доктор биологических наук, завлабораторией бионанотехнологии,... РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-08T14:05

2021-07-08T14:05

2021-07-08T14:05

распространение коронавируса

сергей нетесов

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

общество

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НОВОСИБИРСК, 8 июл – РИА Новости. Третья волна коронавируса случилась бы в России и без индийского варианта "дельта", считает доктор биологических наук, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета (НГУ), член-корреспондент РАН Сергей Нетесов."Ничего неожиданного в ней (третьей волне COVID-19 – ред.) не было. О ней предупреждали многие. Почему предупреждали? Да потому, что люди расслабились и отказывались вакцинироваться. Заболеваемость в начале мая была практически такой же, как на пике в мае прошлого года. А у нас люди считали, что все нормально, хотя в прошлом году воспринимали это как очень нехорошую ситуацию", - сказал Нетесов РИА Новости.Он подчеркнул, что на одни и те же цифры заболеваемости люди в разное время реагировали по-разному."Второе: понятно, что в середине и в конце июня проходили последние звонки, выпускные вечера, и там люди были без масок. Совершенно логично через неделю-две последовал подъем заболеваемости. Потому что на эти же вечера ходили и родители, учителя. И поскольку все были без масок, то результатом стала вот эта третья волна. А к ней еще прибавились низкие темпы вакцинации, а к ним индийский вариант "дельта". Но на самом деле третья волна была бы и без индийского варианта. Просто пофигистское отношение людей породило то, что мы имеем сейчас", - сказал ученый.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей нетесов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, общество