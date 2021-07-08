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Ученый назвал причины третьей волны коронавируса
Ученый назвал причины третьей волны коронавируса - РИА Новости, 08.07.2021
Ученый назвал причины третьей волны коронавируса
Третья волна коронавируса случилась бы в России и без индийского варианта "дельта", считает доктор биологических наук, завлабораторией бионанотехнологии,... РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T14:05
2021-07-08T14:05
распространение коронавируса
сергей нетесов
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
общество
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НОВОСИБИРСК, 8 июл – РИА Новости. Третья волна коронавируса случилась бы в России и без индийского варианта "дельта", считает доктор биологических наук, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета (НГУ), член-корреспондент РАН Сергей Нетесов."Ничего неожиданного в ней (третьей волне COVID-19 – ред.) не было. О ней предупреждали многие. Почему предупреждали? Да потому, что люди расслабились и отказывались вакцинироваться. Заболеваемость в начале мая была практически такой же, как на пике в мае прошлого года. А у нас люди считали, что все нормально, хотя в прошлом году воспринимали это как очень нехорошую ситуацию", - сказал Нетесов РИА Новости.Он подчеркнул, что на одни и те же цифры заболеваемости люди в разное время реагировали по-разному."Второе: понятно, что в середине и в конце июня проходили последние звонки, выпускные вечера, и там люди были без масок. Совершенно логично через неделю-две последовал подъем заболеваемости. Потому что на эти же вечера ходили и родители, учителя. И поскольку все были без масок, то результатом стала вот эта третья волна. А к ней еще прибавились низкие темпы вакцинации, а к ним индийский вариант "дельта". Но на самом деле третья волна была бы и без индийского варианта. Просто пофигистское отношение людей породило то, что мы имеем сейчас", - сказал ученый.
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сергей нетесов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, общество
Ученый назвал причины третьей волны коронавируса
14:05 08.07.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи на территории Московского клинического центра инфекционных болезней "Вороновское"
Автомобиль скорой медицинской помощи на территории Московского клинического центра инфекционных болезней Вороновское - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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Член-корреспондент РАН Нетесов заявил, что третья волна COVID началась бы и без дельта-штамма

Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 8 июл – РИА Новости. Третья волна коронавируса случилась бы в России и без индийского варианта "дельта", считает доктор биологических наук, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета (НГУ), член-корреспондент РАН Сергей Нетесов.
"Ничего неожиданного в ней (третьей волне COVID-19 – ред.) не было. О ней предупреждали многие. Почему предупреждали? Да потому, что люди расслабились и отказывались вакцинироваться. Заболеваемость в начале мая была практически такой же, как на пике в мае прошлого года. А у нас люди считали, что все нормально, хотя в прошлом году воспринимали это как очень нехорошую ситуацию", - сказал Нетесов РИА Новости.
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Он подчеркнул, что на одни и те же цифры заболеваемости люди в разное время реагировали по-разному.
"Второе: понятно, что в середине и в конце июня проходили последние звонки, выпускные вечера, и там люди были без масок. Совершенно логично через неделю-две последовал подъем заболеваемости. Потому что на эти же вечера ходили и родители, учителя. И поскольку все были без масок, то результатом стала вот эта третья волна. А к ней еще прибавились низкие темпы вакцинации, а к ним индийский вариант "дельта". Но на самом деле третья волна была бы и без индийского варианта. Просто пофигистское отношение людей породило то, что мы имеем сейчас", - сказал ученый.
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