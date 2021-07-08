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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210708/koronavirus-1740420484.html
"Вирус нас обгоняет". Биолог рассказал о борьбе с COVID-19 в России
"Вирус нас обгоняет". Биолог рассказал о борьбе с COVID-19 в России - РИА Новости, 08.07.2021
"Вирус нас обгоняет". Биолог рассказал о борьбе с COVID-19 в России
Третья волна нового коронавируса говорит о том, что он пока "обгоняет" все принимаемые в России меры по противодействию эпидемии, считает доктор биологических... РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T13:00
2021-07-08T13:00
распространение коронавируса
вакцина "спутник лайт"
вакцинация россиян от covid-19
вакцина "спутник v"
сергей нетесов
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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НОВОСИБИРСК, 8 июл – РИА Новости. Третья волна нового коронавируса говорит о том, что он пока "обгоняет" все принимаемые в России меры по противодействию эпидемии, считает доктор биологических наук, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета (НГУ), член-корреспондент РАН Сергей Нетесов."Пока мы только научились отставать. Мы отстаем от него и сильно отстаем. И как раз третья волна – ясный и четкий знак того, что мы отстаем. Вирус обгоняет нас, вырабатывая новые варианты", - сказал Нетесов РИА Новости.Ученый считает, что изменить ситуацию сможет сознательность людей, увеличение темпов вакцинации, кардинальное увеличение производства вакцин, а также изменение пропаганды вакцинации."Надо кардинально увеличить производство вакцин, в первую очередь "Спутника V" и "Спутника Лайт". Надо категорически изменить пропаганду вакцинации. Надо не врать про зарубежные вакцины. Понимаете, когда у нас про них врут и говорят, что "у них плохие, а у нас хорошие", то ведь люди наши не дураки: они смотрят интернет, русскоязычные зарубежные и иноязычные сайты и видят, что есть страны, где привито уже 70% населения. И там эпидемия почти занулилась", - сказал Нетесов.По словам ученого, в мире применены уже 3,3 миллиарда доз вакцин, в то время как в России - всего 35 миллионов - около 1% от мирового показателя."И когда у нас пишут, что у них вакцины плохие, а у нас хорошие, но при этом у нас сейчас ситуация ужасающая, у людей возникает просто неверие во все, что пишут наши внутренние СМИ. Абсолютно во все. Надо информацию давать объективно", - добавил специалист.
https://ria.ru/20210708/koronavirus-1740404684.html
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вакцина "спутник лайт", вакцинация россиян от covid-19, вакцина "спутник v", сергей нетесов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество
"Вирус нас обгоняет". Биолог рассказал о борьбе с COVID-19 в России
13:00 08.07.2021
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРоссийский препарат от коронавирусной инфекции "Гам-Ковид-Вак"
Российский препарат от коронавирусной инфекции Гам-Ковид-Вак - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Биолог Сергей Нетесов заявил, что коронавирус "обгоняет" все принимаемые в России меры

Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 8 июл – РИА Новости. Третья волна нового коронавируса говорит о том, что он пока "обгоняет" все принимаемые в России меры по противодействию эпидемии, считает доктор биологических наук, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета (НГУ), член-корреспондент РАН Сергей Нетесов.
"Пока мы только научились отставать. Мы отстаем от него и сильно отстаем. И как раз третья волна – ясный и четкий знак того, что мы отстаем. Вирус обгоняет нас, вырабатывая новые варианты", - сказал Нетесов РИА Новости.
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Ученый считает, что изменить ситуацию сможет сознательность людей, увеличение темпов вакцинации, кардинальное увеличение производства вакцин, а также изменение пропаганды вакцинации.
"Надо кардинально увеличить производство вакцин, в первую очередь "Спутника V" и "Спутника Лайт". Надо категорически изменить пропаганду вакцинации. Надо не врать про зарубежные вакцины. Понимаете, когда у нас про них врут и говорят, что "у них плохие, а у нас хорошие", то ведь люди наши не дураки: они смотрят интернет, русскоязычные зарубежные и иноязычные сайты и видят, что есть страны, где привито уже 70% населения. И там эпидемия почти занулилась", - сказал Нетесов.
По словам ученого, в мире применены уже 3,3 миллиарда доз вакцин, в то время как в России - всего 35 миллионов - около 1% от мирового показателя.
"И когда у нас пишут, что у них вакцины плохие, а у нас хорошие, но при этом у нас сейчас ситуация ужасающая, у людей возникает просто неверие во все, что пишут наши внутренние СМИ. Абсолютно во все. Надо информацию давать объективно", - добавил специалист.
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