https://ria.ru/20210708/koronavirus-1740410164.html

Собянин заявил о стабилизации ситуации с COVID-19 в Москве

Собянин заявил о стабилизации ситуации с COVID-19 в Москве - РИА Новости, 08.07.2021

Собянин заявил о стабилизации ситуации с COVID-19 в Москве

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Москве в последние дни постепенно стабилизируется, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-08T12:11

2021-07-08T12:11

2021-07-08T12:11

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

сергей собянин

москва

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Москве в последние дни постепенно стабилизируется, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин."Последние дни ситуация с распространением коронавирусной инфекции постепенно стабилизируется. Количество выявляемых случаев заболевания и госпитализаций все еще очень высокое, но, по крайней мере, оно немного снизилось по сравнению с пиковыми значениями недельной давности", - написал он."Стабилизация ситуации с распространением инфекции внушает осторожный оптимизм. Однако опасность никуда не ушла. Риски заразиться и тяжело заболеть очень высокие. Бороться с ковидом возможно только массовой вакцинацией", - написал он.

https://ria.ru/20210708/koronavirus-1740404684.html

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, сергей собянин, москва