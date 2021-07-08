https://ria.ru/20210708/koronavirus-1740410164.html
Собянин заявил о стабилизации ситуации с COVID-19 в Москве
Собянин заявил о стабилизации ситуации с COVID-19 в Москве - РИА Новости, 08.07.2021
Собянин заявил о стабилизации ситуации с COVID-19 в Москве
Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Москве в последние дни постепенно стабилизируется, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T12:11
2021-07-08T12:11
2021-07-08T12:11
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коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
сергей собянин
москва
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Москве в последние дни постепенно стабилизируется, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин."Последние дни ситуация с распространением коронавирусной инфекции постепенно стабилизируется. Количество выявляемых случаев заболевания и госпитализаций все еще очень высокое, но, по крайней мере, оно немного снизилось по сравнению с пиковыми значениями недельной давности", - написал он."Стабилизация ситуации с распространением инфекции внушает осторожный оптимизм. Однако опасность никуда не ушла. Риски заразиться и тяжело заболеть очень высокие. Бороться с ковидом возможно только массовой вакцинацией", - написал он.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, сергей собянин, москва
Собянин заявил о стабилизации ситуации с COVID-19 в Москве
Собянин заявил, что ситуация с COVID-19 в Москве в последние дни постепенно стабилизируется