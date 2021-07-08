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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210708/koronavirus-1740404684.html
Проценко предупредил о фатальных осложнениях при коронавирусе в жару
Проценко предупредил о фатальных осложнениях при коронавирусе в жару - РИА Новости, 08.07.2021
Проценко предупредил о фатальных осложнениях при коронавирусе в жару
Осложнения COVID-19 в сочетании с жарой могут оказаться фатальными, заявил главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко. РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T11:42
2021-07-08T13:18
распространение коронавируса
денис проценко
коронавирус в россии
андрей тяжельников
коммунарка (москва)
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Осложнения COVID-19 в сочетании с жарой могут оказаться фатальными, заявил главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко.По словам специалиста, особую опасность такие погодные условия представляют для пожилых людей."Жара и ковид — очень плохое сочетание. Еще раз говорю, если нетяжелое течение ковида, которое мы можем контролировать, не является в данном случае проблемой, то осложнения, связанные с жарой, могут быть фатальными и бывают фатальными для пожилых пациентов", — объяснил он в эфире ютьюб-канала "Соловьев Live". Медик подчеркнул, что единственный способ снизить риски — вакцинация.Ранее главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников отметил, что жара в этом году опасна, особенно из-за пандемии коронавируса. По его словам, участились случаи тепловых ударов или их последствий.
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денис проценко, коронавирус в россии, андрей тяжельников, коммунарка (москва), здоровье - общество, общество
Проценко предупредил о фатальных осложнениях при коронавирусе в жару
11:42 08.07.2021 (обновлено: 13:18 08.07.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы / Перейти в фотобанкДенис Проценко
Денис Проценко - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы
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Главврач больницы в Коммунарке Проценко заявил о фатальных осложнениях COVID-19 в жару

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МОСКВА, 8 июл РИА Новости. Осложнения COVID-19 в сочетании с жарой могут оказаться фатальными, заявил главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко.
По словам специалиста, особую опасность такие погодные условия представляют для пожилых людей.
"Жара и ковид — очень плохое сочетание. Еще раз говорю, если нетяжелое течение ковида, которое мы можем контролировать, не является в данном случае проблемой, то осложнения, связанные с жарой, могут быть фатальными и бывают фатальными для пожилых пациентов", — объяснил он в эфире ютьюб-канала "Соловьев Live". Медик подчеркнул, что единственный способ снизить риски — вакцинация.
Ранее главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников отметил, что жара в этом году опасна, особенно из-за пандемии коронавируса. По его словам, участились случаи тепловых ударов или их последствий.
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Распространение коронавирусаДенис ПроценкоКоронавирус в РоссииАндрей ТяжельниковКоммунарка (Москва)Здоровье - ОбществоОбщество
 
 
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