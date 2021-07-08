https://ria.ru/20210708/koronavirus-1740404684.html

Проценко предупредил о фатальных осложнениях при коронавирусе в жару

Проценко предупредил о фатальных осложнениях при коронавирусе в жару - РИА Новости, 08.07.2021

Проценко предупредил о фатальных осложнениях при коронавирусе в жару

Осложнения COVID-19 в сочетании с жарой могут оказаться фатальными, заявил главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко. РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-08T11:42

2021-07-08T11:42

2021-07-08T13:18

распространение коронавируса

денис проценко

коронавирус в россии

андрей тяжельников

коммунарка (москва)

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Осложнения COVID-19 в сочетании с жарой могут оказаться фатальными, заявил главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко.По словам специалиста, особую опасность такие погодные условия представляют для пожилых людей."Жара и ковид — очень плохое сочетание. Еще раз говорю, если нетяжелое течение ковида, которое мы можем контролировать, не является в данном случае проблемой, то осложнения, связанные с жарой, могут быть фатальными и бывают фатальными для пожилых пациентов", — объяснил он в эфире ютьюб-канала "Соловьев Live". Медик подчеркнул, что единственный способ снизить риски — вакцинация.Ранее главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников отметил, что жара в этом году опасна, особенно из-за пандемии коронавируса. По его словам, участились случаи тепловых ударов или их последствий.

https://ria.ru/20210708/koronavirus-1740379607.html

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денис проценко, коронавирус в россии, андрей тяжельников, коммунарка (москва), здоровье - общество, общество