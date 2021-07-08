https://ria.ru/20210708/koronavirus-1740404367.html
В Москве за сутки госпитализировали 1717 пациентов с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 1717 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 08.07.2021
В Москве за сутки госпитализировали 1717 пациентов с COVID-19
За сутки в Москве госпитализировано 1717 человек с коронавирусом, на ИВЛ находится 691 человек, сообщает столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу... РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T11:42
2021-07-08T11:42
2021-07-08T11:42
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/08/1588252262_0:159:2876:1776_1920x0_80_0_0_8caff5a6e2145ea903423bbd672fcb12.jpg
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализировано 1717 человек с коронавирусом, на ИВЛ находится 691 человек, сообщает столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом."В Москве выявлено 6040 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализировано 1717 человек. На ИВЛ находится 691 человек. В городе выздоровели ещё 6805 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 207 500", - говорится в сообщении.Отмечается, что в столице скончались 109 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/08/1588252262_6:0:2737:2048_1920x0_80_0_0_bde56b44aab1774ba65355c70b69bf14.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, москва, общество
В Москве за сутки госпитализировали 1717 пациентов с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 1717 пациентов с COVID-19, на ИВЛ находится 691 человек