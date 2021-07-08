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Ученые обнаружили коронавирусный "резервуар" в организме человека
Ученые обнаружили коронавирусный "резервуар" в организме человека - РИА Новости, 08.07.2021
Ученые обнаружили коронавирусный "резервуар" в организме человека
Коронавирус SARS-CoV-2 способен размножаться в слюнных железах, заявила группа патологов, стоматологов и отоларингологов из Медицинской школы Университета... РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T09:22
2021-07-08T13:22
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Коронавирус SARS-CoV-2 способен размножаться в слюнных железах, заявила группа патологов, стоматологов и отоларингологов из Медицинской школы Университета Сан-Паулу в Бразилии. Их исследование опубликовано в издании The Journal of Pathology.Ученые проанализировали образцы трех типов слюнных желез (околоушных, поднижнечелюстных и малых) у взрослых пациентов, умерших от COVID-19, и пришли к выводу, что именно ткани, ответственные за производство и выделение слюны, служат "резервуарами" для инфекции. При помощи электронной микроскопии исследователи наблюдали не только присутствие патогена, но и его репликацию в клетках."До сих пор считалось, что только вирусы, вызывающие распространенные заболевания, такие как герпес, используют слюнные железы в качестве резервуаров. Но наше открытие может помочь объяснить, почему SARS-CoV-2 обладает столь высокой заразностью", — сказал один из авторов статьи Бруно Фернандес Матук. Ранее ученые выявили в протоках слюнных желез рецепторы ACE2, с которыми связывается спайковый белок SARS-CoV-2, превращая их во "входные ворота" для инфекции. До этого также было доказано, что, помимо ACE2, как минимум два рецептора, присутствующих в слюнных железах — TMPRSS2 (мембрано-связанная сериновая протеаза) и фурин, — служат мишенями для патогена.Хотя сегодня считается, что инфекция попадает в организм в основном через нос, на основе нового исследования ученые проверят, может ли ротовая полость оказаться средой для прямого проникновения вируса.
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коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, бразилия
Ученые обнаружили коронавирусный "резервуар" в организме человека
09:22 08.07.2021 (обновлено: 13:22 08.07.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкМедицинская сестра с универсальным зондом для взятия ПЦР-теста на коронавирус COVID-19
Медицинская сестра с универсальным зондом для взятия ПЦР-теста на коронавирус COVID-19 - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Бразильские ученые нашли скрытый резервуар для коронавируса в человеческом организме

Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Коронавирус SARS-CoV-2 способен размножаться в слюнных железах, заявила группа патологов, стоматологов и отоларингологов из Медицинской школы Университета Сан-Паулу в Бразилии. Их исследование опубликовано в издании The Journal of Pathology.
Ученые проанализировали образцы трех типов слюнных желез (околоушных, поднижнечелюстных и малых) у взрослых пациентов, умерших от COVID-19, и пришли к выводу, что именно ткани, ответственные за производство и выделение слюны, служат "резервуарами" для инфекции. При помощи электронной микроскопии исследователи наблюдали не только присутствие патогена, но и его репликацию в клетках.
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"До сих пор считалось, что только вирусы, вызывающие распространенные заболевания, такие как герпес, используют слюнные железы в качестве резервуаров. Но наше открытие может помочь объяснить, почему SARS-CoV-2 обладает столь высокой заразностью", — сказал один из авторов статьи Бруно Фернандес Матук.
Ранее ученые выявили в протоках слюнных желез рецепторы ACE2, с которыми связывается спайковый белок SARS-CoV-2, превращая их во "входные ворота" для инфекции. До этого также было доказано, что, помимо ACE2, как минимум два рецептора, присутствующих в слюнных железах — TMPRSS2 (мембрано-связанная сериновая протеаза) и фурин, — служат мишенями для патогена.
Хотя сегодня считается, что инфекция попадает в организм в основном через нос, на основе нового исследования ученые проверят, может ли ротовая полость оказаться средой для прямого проникновения вируса.
 
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