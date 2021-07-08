https://ria.ru/20210708/koronavirus-1740379607.html

Ученые обнаружили коронавирусный "резервуар" в организме человека

Ученые обнаружили коронавирусный "резервуар" в организме человека - РИА Новости, 08.07.2021

Ученые обнаружили коронавирусный "резервуар" в организме человека

Коронавирус SARS-CoV-2 способен размножаться в слюнных железах, заявила группа патологов, стоматологов и отоларингологов из Медицинской школы Университета... РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-08T09:22

2021-07-08T09:22

2021-07-08T13:22

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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Коронавирус SARS-CoV-2 способен размножаться в слюнных железах, заявила группа патологов, стоматологов и отоларингологов из Медицинской школы Университета Сан-Паулу в Бразилии. Их исследование опубликовано в издании The Journal of Pathology.Ученые проанализировали образцы трех типов слюнных желез (околоушных, поднижнечелюстных и малых) у взрослых пациентов, умерших от COVID-19, и пришли к выводу, что именно ткани, ответственные за производство и выделение слюны, служат "резервуарами" для инфекции. При помощи электронной микроскопии исследователи наблюдали не только присутствие патогена, но и его репликацию в клетках."До сих пор считалось, что только вирусы, вызывающие распространенные заболевания, такие как герпес, используют слюнные железы в качестве резервуаров. Но наше открытие может помочь объяснить, почему SARS-CoV-2 обладает столь высокой заразностью", — сказал один из авторов статьи Бруно Фернандес Матук. Ранее ученые выявили в протоках слюнных желез рецепторы ACE2, с которыми связывается спайковый белок SARS-CoV-2, превращая их во "входные ворота" для инфекции. До этого также было доказано, что, помимо ACE2, как минимум два рецептора, присутствующих в слюнных железах — TMPRSS2 (мембрано-связанная сериновая протеаза) и фурин, — служат мишенями для патогена.Хотя сегодня считается, что инфекция попадает в организм в основном через нос, на основе нового исследования ученые проверят, может ли ротовая полость оказаться средой для прямого проникновения вируса.

https://ria.ru/20210708/koronavirus-1740372081.html

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коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, бразилия