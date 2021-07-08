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Черноморский флот начал следить за действиями судна ВМС США в Черном море

Черноморский флот начал следить за действиями судна ВМС США в Черном море - РИА Новости, 08.07.2021

Черноморский флот начал следить за действиями судна ВМС США в Черном море

Военно-транспортное судно ВМС США "Юма" зашло в Черное море, ЧФ РФ приступил к слежению, сообщает Национальный центр управления обороной РФ. РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-08T18:09

2021-07-08T18:09

2021-07-08T18:28

россия

черное море

военно-морские силы сша

черноморский флот вмф россии

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Военно-транспортное судно ВМС США "Юма" зашло в Черное море, ЧФ РФ приступил к слежению, сообщает Национальный центр управления обороной РФ."Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями быстроходного военно-транспортного судна "Юма" ВМС США, зашедшего в акваторию Черного моря 8 июля 2021 года", - говорится в сообщении.

https://radiosputnik.ria.ru/20210630/krym-1739203811.html

россия

черное море

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2021

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россия, черное море, военно-морские силы сша, черноморский флот вмф россии, министерство обороны рф (минобороны рф)