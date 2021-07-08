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Черноморский флот начал следить за действиями судна ВМС США в Черном море
Черноморский флот начал следить за действиями судна ВМС США в Черном море - РИА Новости, 08.07.2021
Черноморский флот начал следить за действиями судна ВМС США в Черном море
Военно-транспортное судно ВМС США "Юма" зашло в Черное море, ЧФ РФ приступил к слежению, сообщает Национальный центр управления обороной РФ. РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T18:09
2021-07-08T18:28
россия
черное море
военно-морские силы сша
черноморский флот вмф россии
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Военно-транспортное судно ВМС США "Юма" зашло в Черное море, ЧФ РФ приступил к слежению, сообщает Национальный центр управления обороной РФ."Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями быстроходного военно-транспортного судна "Юма" ВМС США, зашедшего в акваторию Черного моря 8 июля 2021 года", - говорится в сообщении.
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россия, черное море, военно-морские силы сша, черноморский флот вмф россии, министерство обороны рф (минобороны рф)
Черноморский флот начал следить за действиями судна ВМС США в Черном море
18:09 08.07.2021 (обновлено: 18:28 08.07.2021)
 
© Фото : U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th FleetБыстроходный транспортно-десантный корабль USNS Yuma ВМС США
Быстроходный транспортно-десантный корабль USNS Yuma ВМС США - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
© Фото : U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet

Черноморский флот приступил к слежению за военно-транспортным судном США в Черном море

Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Военно-транспортное судно ВМС США "Юма" зашло в Черное море, ЧФ РФ приступил к слежению, сообщает Национальный центр управления обороной РФ.
"Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями быстроходного военно-транспортного судна "Юма" ВМС США, зашедшего в акваторию Черного моря 8 июля 2021 года", - говорится в сообщении.
Корабли стран НАТО в Черном море - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
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РоссияЧерное мореВоенно-морские силы СШАЧерноморский флот ВМФ РоссииМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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