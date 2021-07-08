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Транспортно-десантный корабль ВМС США вошел в Черное море
Транспортно-десантный корабль ВМС США вошел в Черное море - РИА Новости, 08.07.2021
Транспортно-десантный корабль ВМС США вошел в Черное море
Быстроходный транспортно-десантный корабль USNS Yuma ВМС США вошел в Черное море, свидетельствуют последние данные портала Marine Traffic, который предоставляет РИА Новости, 08.07.2021
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Быстроходный транспортно-десантный корабль USNS Yuma ВМС США вошел в Черное море, свидетельствуют последние данные портала Marine Traffic, который предоставляет информацию о движении судов.Корабль прошел через Босфор и в настоящее время находится у берегов Турции.Ранее о движении корабля в сторону Черного моря сообщил шестой флот ВМС США. По заявлению ВМС США, корабль следует в Черное море "для взаимодействия с союзниками и партнерами по НАТО".Шестой флот США, штаб-квартира которого находится в Неаполе, проводит полный спектр военно-морских операций, часто - совместно с союзниками и партнерами из других государственных ведомств.
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sea breeze, босфор, нато, сша, в мире, черное море, военно-морские силы сша, безопасность
Транспортно-десантный корабль ВМС США вошел в Черное море
17:28 08.07.2021 (обновлено: 17:37 08.07.2021)
 
© Фото : @USNavyEurope/TwitterБыстроходный транспортно-десантный корабль USNS Yuma ВМС США направляется в Черное море
Быстроходный транспортно-десантный корабль USNS Yuma ВМС США направляется в Черное море - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
© Фото : @USNavyEurope/Twitter

Транспортно-десантный корабль ВМС США USNS Yuma вошел в Черное море

Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Быстроходный транспортно-десантный корабль USNS Yuma ВМС США вошел в Черное море, свидетельствуют последние данные портала Marine Traffic, который предоставляет информацию о движении судов.
Корабль прошел через Босфор и в настоящее время находится у берегов Турции.
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Ранее о движении корабля в сторону Черного моря сообщил шестой флот ВМС США. По заявлению ВМС США, корабль следует в Черное море "для взаимодействия с союзниками и партнерами по НАТО".
Шестой флот США, штаб-квартира которого находится в Неаполе, проводит полный спектр военно-морских операций, часто - совместно с союзниками и партнерами из других государственных ведомств.
 
Sea BreezeБосфорНАТОСШАВ миреЧерное мореВоенно-морские силы СШАБезопасность
 
 
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