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Британский корабль, нарушивший границу России, покинул Черное море
Британский корабль, нарушивший границу России, покинул Черное море - РИА Новости, 08.07.2021
Британский корабль, нарушивший границу России, покинул Черное море
Британский эсминец Defender, который в конце июня нарушил российскую границу в районе мыса Фиолент, 6 июля находился уже в Гибралтарском проливе. Об этом... РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T13:20
2021-07-08T14:27
инцидент с британским эсминцем у крыма
россия
черное море
в мире
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Британский эсминец Defender, который в конце июня нарушил российскую границу в районе мыса Фиолент, 6 июля находился уже в Гибралтарском проливе. Об этом свидетельствуют данные портала Marine Traffic.По последней информации, судно уже дошло до британской базы у выхода в Атлантику.Британский эсминец Defender 23 июня пересек российскую границу в районе мыса Фиолент в Крыму. Российский пограничный корабль после неоднократных предупреждений выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М — "предупредительное бомбометание" по курсу движения судна.Британское Минобороны и канцелярия правительства заявили, что корабль "совершал мирный проход через территориальные воды Украины и никто по нему не стрелял", а Россия проводила "учения". Однако находившийся на борту эсминца журналист подтвердил, что он преднамеренно пересек границу.Президент Владимир Путин назвал действия Великобритании провокацией и проявлением неуважения к выбору крымчан. При этом он выразил уверенность, что даже если бы российские моряки потопили эсминец, это не спровоцировало бы полномасштабный конфликт, поскольку на Западе понимают, что не могут выйти из такого противостояния победителями.По словам замглавы МИД Сергея Рябкова, если коллеги не понимают, что такое границы России, то "мы можем бомбить". Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что нельзя исключать никаких опций в плане законной защиты границ страны.
https://ria.ru/20210706/mid-1740065613.html
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инцидент с британским эсминцем у крыма, россия, черное море, в мире
Британский корабль, нарушивший границу России, покинул Черное море
13:20 08.07.2021 (обновлено: 14:27 08.07.2021)
 
© Фото : Crown Copyright / LA(Phot) Chris MumbyЭсминец Defender Королевских ВМС Великобритании
Эсминец Defender Королевских ВМС Великобритании - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
© Фото : Crown Copyright / LA(Phot) Chris Mumby

Британский эсминец Defender, нарушивший границу России, покинул Черное море

Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Британский эсминец Defender, который в конце июня нарушил российскую границу в районе мыса Фиолент, 6 июля находился уже в Гибралтарском проливе. Об этом свидетельствуют данные портала Marine Traffic.
По последней информации, судно уже дошло до британской базы у выхода в Атлантику.
Британский эсминец Defender 23 июня пересек российскую границу в районе мыса Фиолент в Крыму. Российский пограничный корабль после неоднократных предупреждений выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М — "предупредительное бомбометание" по курсу движения судна.
Британский эсминец Defender в порту Одессы - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
6 июля, 11:42
МИД призвал Запад "не соваться" в Черное море
Британское Минобороны и канцелярия правительства заявили, что корабль "совершал мирный проход через территориальные воды Украины и никто по нему не стрелял", а Россия проводила "учения". Однако находившийся на борту эсминца журналист подтвердил, что он преднамеренно пересек границу.
Президент Владимир Путин назвал действия Великобритании провокацией и проявлением неуважения к выбору крымчан. При этом он выразил уверенность, что даже если бы российские моряки потопили эсминец, это не спровоцировало бы полномасштабный конфликт, поскольку на Западе понимают, что не могут выйти из такого противостояния победителями.
По словам замглавы МИД Сергея Рябкова, если коллеги не понимают, что такое границы России, то "мы можем бомбить". Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что нельзя исключать никаких опций в плане законной защиты границ страны.
Эсминец Defender ВМС Великобритании в районе мыса Фиолент. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
24 июня, 11:45
МИД предложил Лондону переименовать эсминец после инцидента в Черном море
 
Инцидент с британским эсминцем у КрымаРоссияЧерное мореВ мире
 
 
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