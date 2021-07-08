https://ria.ru/20210708/konkurs-1740454483.html

Участники Южного НОЦ презентовали проекты для конкурса Минобрнауки

Участники Южного НОЦ презентовали проекты для конкурса Минобрнауки - РИА Новости, 08.07.2021

Участники Южного НОЦ презентовали проекты для конкурса Минобрнауки

Участники Научно-образовательного центра (НОЦ) юга России презентовали свои разработки, которые будут представлены от Ростовской области в федеральном конкурсе... РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-08T15:32

2021-07-08T15:32

2021-07-08T15:32

ростовская область

россия

дмитрий чернышенко

министерство образования рф

василий голубев

ростовская область

общество

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 июл – РИА Новости. Участники Научно-образовательного центра (НОЦ) юга России презентовали свои разработки, которые будут представлены от Ростовской области в федеральном конкурсе Минобрнауки, сообщает правительство региона.В среду губернатор Ростовской области Василий Голубев встретился с участниками Научно-образовательного центра юга России от Ростовской области, с которыми обсудил их разработки для участия в федеральном конкурсе на лучший НОЦ России."Ведущие сотрудники научных организаций представили главе региона - председателю наблюдательного совета НОЦ восемь проектов прорывных молодежных лабораторий", - говорится в сообщении. В их числе - разработки в сфере интеллектуальных сельхозмашин, перспективной медицины и технологий по повышению плодородия почв."Министерство образования России уже допустило ученых Южного НОЦ к программам поддержки научно-образовательных центров мирового уровня. Советом НОЦ мирового уровня под руководством заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко до 1 августа текущего года будет принято решение об определении победителей конкурса. Я подпишу заявку на участие в федеральном конкурсе проектов наших молодых ученых", - приводятся слова Голубева.В мае текущего года наблюдательный совет НОЦ юга России утвердил заявку и программу на участие в конкурсном отборе министерства науки и высшего образования РФ в рамках национального проекта "Наука и университеты". НОЦ юга России фокусируется на трех направлениях – AgroTech, FoodDesign и AquaTrek. В настоящее время заявка НОЦ юга России находится на четвертом месте из 13. Совет НОЦ мирового уровня отберет пятерых победителей.

https://ria.ru/20210623/rostov-1738320331.html

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россия

ростовская область

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россия, дмитрий чернышенко, министерство образования рф, василий голубев, ростовская область, общество