https://ria.ru/20210708/konkurs-1740403143.html

Определены лауреаты конкурса "Лучший социальный проект года"

Определены лауреаты конкурса "Лучший социальный проект года" - РИА Новости, 08.07.2021

Определены лауреаты конкурса "Лучший социальный проект года"

Жюри Всероссийского конкурса проектов в области социального предпринимательства "Лучший социальный проект года" определило имена лауреатов в 12 основных и 13... РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-08T11:34

2021-07-08T11:34

2021-07-08T11:56

ано "рсв" ("россия – страна возможностей")

россия

социальное предпринимательство

общество

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МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Жюри Всероссийского конкурса проектов в области социального предпринимательства "Лучший социальный проект года" определило имена лауреатов в 12 основных и 13 специальных номинациях конкурсной кампании 2020 года, сообщает пресс-служба АНО "РСВ". Конкурс учрежден РГСУ и Минэкономразвития РФ в 2015 году и входит в число флагманских проектов президентской платформы "Россия – страна возможностей". "В сезоне 2020 года участниками конкурса стали почти 2 тысячи человек из всех 85 регионов нашей страны. Причем проекты конкурсантов относятся к совершенно разным сферам: здравоохранению, образованию, экологии, культуре, цифровой экономике и многим другим – и это здорово. Такой интерес к конкурсу показывает всем нам, что бизнес – это не только про деньги, но и про социальную ответственность и желание наших участников сделать что-то значимое, полезное для других", – приводится в сообщении комментарий заместителя генерального директора АНО "РСВ" Алексея Агафонова. Конкурс 2020 года включал 12 основных номинаций: восемь для субъектов малого и среднего предпринимательства и четыре - для сектора некоммерческих организаций. Также были представлены специальные номинации от партнеров.Как отметил руководитель оргкомитета конкурса, директор Центра развития социального предпринимательства РГСУ Денис Богатов, каждый участник конкурса решает конкретные социальные вопросы, "а это десятки, а иногда сотни и тысячи людей, получающие необходимую социальную помощь". По результатам конкурса наибольшее количество социальных предпринимателей реализуют проекты в таких направлениях, как здоровый образ жизни, физическая культура и спорт и культурно-просветительская сфера. В некоммерческом секторе большинство проектов представлено в номинации "Развитие городских и сельских территорий". Большинство участников конкурса в номинациях для социальных предпринимателей – женщины (68%), cредний возраст участников составляет 30-45 лет. Церемония награждения лауреатов запланирована на конец лета – начало осени.

https://ria.ru/20210601/uchastniki-1735137858.html

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ано "рсв" ("россия – страна возможностей"), россия, социальное предпринимательство, общество