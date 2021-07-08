https://ria.ru/20210708/kitay-1740463164.html

В Китае испытают 22 вакцины от COVID-19

В Китае испытают 22 вакцины от COVID-19 - РИА Новости, 08.07.2021

В Китае испытают 22 вакцины от COVID-19

Госуправление по надзору за продуктами и лекарствами КНР одобрило проведение клинических испытаний 22 вакцин от COVID-19, заявил представитель ведомства Юань... РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-08T16:13

2021-07-08T16:13

2021-07-08T16:13

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

пекин

китай

в мире

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Госуправление по надзору за продуктами и лекарствами КНР одобрило проведение клинических испытаний 22 вакцин от COVID-19, заявил представитель ведомства Юань Линь."Государственное управление по надзору за пищевыми продуктами и лекарственными средствами КНР уже одобрило клинические испытания 22 вакцин от COVID-19, разработанных при помощи пяти различных технологий", - сказал Юань Линь на пресс-конференции в Пекине в четверг.Четыре вакцины от COVID-19 получили условное разрешение для выхода на рынок, еще три были допущены к экстренному применению в стране.После вспышки коронавируса в Китае местные ученые и профильные компании начали исследовать пять видов вакцин: рекомбинантная субъединичная вакцина, инактивированная вакцина, вакцина на основе аденовирусного вектора, вакцина на основе нуклеиновых кислот и живая аттенуированная гриппозная вакцина.По словам главного эпидемиолога КНР Чжун Наньшаня, в стране быстрее всего идут разработки вакцины на основе аденовирусного вектора и инактивированной вакцины. Он также отмечал, что обычно после клинических испытаний необходимо наблюдать за добровольцами, которые участвовали в исследованиях, обычно это занимает от года до двух лет, но учитывая скорость и масштабы распространения COVID-19, вакцины от этого заболевания на рынок будут выходить быстрее, чем обычно.

https://ria.ru/20210629/vaktsiny-1739065619.html

https://ria.ru/20210625/shtamm-1738538911.html

пекин

китай

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коронавирус covid-19, пекин, китай, в мире