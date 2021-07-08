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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210708/kitay-1740463164.html
В Китае испытают 22 вакцины от COVID-19
В Китае испытают 22 вакцины от COVID-19 - РИА Новости, 08.07.2021
В Китае испытают 22 вакцины от COVID-19
Госуправление по надзору за продуктами и лекарствами КНР одобрило проведение клинических испытаний 22 вакцин от COVID-19, заявил представитель ведомства Юань... РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T16:13
2021-07-08T16:13
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
пекин
китай
в мире
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Госуправление по надзору за продуктами и лекарствами КНР одобрило проведение клинических испытаний 22 вакцин от COVID-19, заявил представитель ведомства Юань Линь."Государственное управление по надзору за пищевыми продуктами и лекарственными средствами КНР уже одобрило клинические испытания 22 вакцин от COVID-19, разработанных при помощи пяти различных технологий", - сказал Юань Линь на пресс-конференции в Пекине в четверг.Четыре вакцины от COVID-19 получили условное разрешение для выхода на рынок, еще три были допущены к экстренному применению в стране.После вспышки коронавируса в Китае местные ученые и профильные компании начали исследовать пять видов вакцин: рекомбинантная субъединичная вакцина, инактивированная вакцина, вакцина на основе аденовирусного вектора, вакцина на основе нуклеиновых кислот и живая аттенуированная гриппозная вакцина.По словам главного эпидемиолога КНР Чжун Наньшаня, в стране быстрее всего идут разработки вакцины на основе аденовирусного вектора и инактивированной вакцины. Он также отмечал, что обычно после клинических испытаний необходимо наблюдать за добровольцами, которые участвовали в исследованиях, обычно это занимает от года до двух лет, но учитывая скорость и масштабы распространения COVID-19, вакцины от этого заболевания на рынок будут выходить быстрее, чем обычно.
https://ria.ru/20210629/vaktsiny-1739065619.html
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коронавирус covid-19, пекин, китай, в мире
В Китае испытают 22 вакцины от COVID-19
16:13 08.07.2021
 
© REUTERS / China DailyМедицинские работники во время вакцинации пациентов от коронавируса в университете в Циндао
Медицинские работники во время вакцинации пациентов от коронавируса в университете в Циндао - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
© REUTERS / China Daily

В Китае одобрили клинические испытания 22 вакцин от COVID-19

Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Госуправление по надзору за продуктами и лекарствами КНР одобрило проведение клинических испытаний 22 вакцин от COVID-19, заявил представитель ведомства Юань Линь.
"Государственное управление по надзору за пищевыми продуктами и лекарственными средствами КНР уже одобрило клинические испытания 22 вакцин от COVID-19, разработанных при помощи пяти различных технологий", - сказал Юань Линь на пресс-конференции в Пекине в четверг.
Медицинский работник во время вакцинации пациента от коронавируса в Пекине - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
29 июня, 16:01Россия-Китай: Главное
В Китае введено более 1,2 млрд доз вакцин против COVID-19
Четыре вакцины от COVID-19 получили условное разрешение для выхода на рынок, еще три были допущены к экстренному применению в стране.
После вспышки коронавируса в Китае местные ученые и профильные компании начали исследовать пять видов вакцин: рекомбинантная субъединичная вакцина, инактивированная вакцина, вакцина на основе аденовирусного вектора, вакцина на основе нуклеиновых кислот и живая аттенуированная гриппозная вакцина.
По словам главного эпидемиолога КНР Чжун Наньшаня, в стране быстрее всего идут разработки вакцины на основе аденовирусного вектора и инактивированной вакцины. Он также отмечал, что обычно после клинических испытаний необходимо наблюдать за добровольцами, которые участвовали в исследованиях, обычно это занимает от года до двух лет, но учитывая скорость и масштабы распространения COVID-19, вакцины от этого заболевания на рынок будут выходить быстрее, чем обычно.
Сотрудник SinoVac во время работы в лаборатории по производству вакцины против вируса SARS-CoV-2 в Пекине - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
25 июня, 09:18Распространение коронавируса
Китайский эксперт оценил эффективность вакцин против штамма "дельта"
 
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