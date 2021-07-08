https://ria.ru/20210708/kirkorov-1740489707.html

"Ну вот и все": Киркоров сообщил о смерти первого директора Руссу

"Ну вот и все": Киркоров сообщил о смерти первого директора Руссу - РИА Новости, 08.07.2021

"Ну вот и все": Киркоров сообщил о смерти первого директора Руссу

Певец Филипп Киркоров сообщил в Instagram, что не стало его первого директора Геннадия Руссу, который одним из первых поверил и увидел талант в будущем короле... РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-08T18:23

2021-07-08T18:23

2021-07-08T18:23

новости культуры

шоубиз

коронавирус в россии

шоу-бизнес

знаменитости

звезды

филипп киркоров

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/08/1740489447_0:0:900:507_1920x0_80_0_0_b03dd36d9147401493cf042f124e6960.jpg

МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Певец Филипп Киркоров сообщил в Instagram, что не стало его первого директора Геннадия Руссу, который одним из первых поверил и увидел талант в будущем короле отечественной эстрады. По словам певца, причиной смерти Руссу, который также работал и с Аллой Пугачевой, стали последствия коронавируса. "Почему этот мерзкий ковид забирает один за другим моих близких друзей", — высказался он. Народный артист РФ также вспомнил, как в 1988 году Руссу заметил его, когда Киркоров выступал на разогреве у Игоря Саруханова."Я доверял тебе, как никому. Именно сегодня я, как никогда, понимаю, что ты был лучшим директором, самым порядочным и верным партнером и другом в моей жизни. Сколько мы вместе прошли, пробивая этот тернистый путь, в этом не простом бизнесе, первые гастроли, семейные праздники", — рассказал Филипп Киркоров. — Буду молить Бога об упокоении твоей души".

https://ria.ru/20210705/menshov-1739881539.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, коронавирус в россии, шоу-бизнес, знаменитости, звезды, филипп киркоров