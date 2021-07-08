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"Ну вот и все": Киркоров сообщил о смерти первого директора Руссу
"Ну вот и все": Киркоров сообщил о смерти первого директора Руссу - РИА Новости, 08.07.2021
"Ну вот и все": Киркоров сообщил о смерти первого директора Руссу
Певец Филипп Киркоров сообщил в Instagram, что не стало его первого директора Геннадия Руссу, который одним из первых поверил и увидел талант в будущем короле... РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T18:23
2021-07-08T18:23
2021-07-08T18:23
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МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Певец Филипп Киркоров сообщил в Instagram, что не стало его первого директора Геннадия Руссу, который одним из первых поверил и увидел талант в будущем короле отечественной эстрады. По словам певца, причиной смерти Руссу, который также работал и с Аллой Пугачевой, стали последствия коронавируса. "Почему этот мерзкий ковид забирает один за другим моих близких друзей", — высказался он. Народный артист РФ также вспомнил, как в 1988 году Руссу заметил его, когда Киркоров выступал на разогреве у Игоря Саруханова."Я доверял тебе, как никому. Именно сегодня я, как никогда, понимаю, что ты был лучшим директором, самым порядочным и верным партнером и другом в моей жизни. Сколько мы вместе прошли, пробивая этот тернистый путь, в этом не простом бизнесе, первые гастроли, семейные праздники", — рассказал Филипп Киркоров. — Буду молить Бога об упокоении твоей души".
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новости культуры, коронавирус в россии, шоу-бизнес, знаменитости, звезды, филипп киркоров
МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Певец Филипп Киркоров сообщил в Instagram, что не стало его первого директора Геннадия Руссу, который одним из первых поверил и увидел талант в будущем короле отечественной эстрады.
"Ну вот и все. Еще одна потеря в моей жизни. Не стало тебя, Гена Руссу. Мой первый директор, мой лучший директор. Верный друг и соратник, который первый поверил в меня. Он был рядом со мной, когда мое восхождение на музыкальный Олимп только начиналось", — написал Киркоров.
По словам певца, причиной смерти Руссу, который также работал и с Аллой Пугачевой, стали последствия коронавируса. "Почему этот мерзкий ковид забирает один за другим моих близких друзей", — высказался он.
Народный артист РФ также вспомнил, как в 1988 году Руссу заметил его, когда Киркоров выступал на разогреве у Игоря Саруханова.
"Я доверял тебе, как никому. Именно сегодня я, как никогда, понимаю, что ты был лучшим директором, самым порядочным и верным партнером и другом в моей жизни. Сколько мы вместе прошли, пробивая этот тернистый путь, в этом не простом бизнесе, первые гастроли, семейные праздники", — рассказал Филипп Киркоров. — Буду молить Бога об упокоении твоей души".