https://ria.ru/20210708/kiev-1740431139.html
В Киеве проголосовали за демонтаж памятного знака дружбы с Москвой
В Киеве проголосовали за демонтаж памятного знака дружбы с Москвой - РИА Новости, 08.07.2021
В Киеве проголосовали за демонтаж памятного знака дружбы с Москвой
Депутаты Киевского городского совета проголосовали за демонтаж памятного знака в честь дружбы с Москвой. РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T13:48
2021-07-08T13:48
2021-07-08T17:26
киевский городской совет
москва
киев
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в мире
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КИЕВ, 8 июл — РИА Новости. Депутаты Киевского городского совета проголосовали за демонтаж памятного знака в честь дружбы с Москвой.Решение поддержали 80 из 120 депутатов."По многочисленным обращениям граждан в Киеве демонтируют памятный знак в честь дружбы городов Киева и Москвы, который установлен в сквере по улице Маршала Якубовского", — говорится в сообщении на сайте мэрии.В горсовете отметили, что памятный знак передадут на хранение Голосеевской районной администрации до создания музея тоталитаризма в Киеве."Тот, кто гуляет по улице Якубовского, тот знает, какая есть проблематика с данным знаком. Наши люди уже обрисовывают его, набрасывают на него разные накидки, чтоб его не было видно. Существует четкое напряжение", — заявил во время сессии депутат от фракции "Батькивщина" Игорь Галайчук. Трансляция велась в YouTube-канале мэрии.Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Киевские власти ранее неоднократно обвиняли Кремль во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором". Москва эти обвинения отрицает и называет неприемлемыми. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
https://ria.ru/20210531/kiev-1734855211.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210707/ukraina-1740277899.html
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киевский городской совет, москва, киев, украина, в мире
В Киеве проголосовали за демонтаж памятного знака дружбы с Москвой
13:48 08.07.2021 (обновлено: 17:26 08.07.2021)
В Киевском городском совете проголосовали за демонтаж памятного знака дружбы с Москвой