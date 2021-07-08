https://ria.ru/20210708/kiev-1740431139.html

В Киеве проголосовали за демонтаж памятного знака дружбы с Москвой

В Киеве проголосовали за демонтаж памятного знака дружбы с Москвой - РИА Новости, 08.07.2021

В Киеве проголосовали за демонтаж памятного знака дружбы с Москвой

Депутаты Киевского городского совета проголосовали за демонтаж памятного знака в честь дружбы с Москвой. РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-08T13:48

2021-07-08T13:48

2021-07-08T17:26

киевский городской совет

москва

киев

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/08/1740434858_0:12:1000:575_1920x0_80_0_0_13f14ff9d90dd0c0b470899451f12b0e.jpg

КИЕВ, 8 июл — РИА Новости. Депутаты Киевского городского совета проголосовали за демонтаж памятного знака в честь дружбы с Москвой.Решение поддержали 80 из 120 депутатов."По многочисленным обращениям граждан в Киеве демонтируют памятный знак в честь дружбы городов Киева и Москвы, который установлен в сквере по улице Маршала Якубовского", — говорится в сообщении на сайте мэрии.В горсовете отметили, что памятный знак передадут на хранение Голосеевской районной администрации до создания музея тоталитаризма в Киеве."Тот, кто гуляет по улице Якубовского, тот знает, какая есть проблематика с данным знаком. Наши люди уже обрисовывают его, набрасывают на него разные накидки, чтоб его не было видно. Существует четкое напряжение", — заявил во время сессии депутат от фракции "Батькивщина" Игорь Галайчук. Трансляция велась в YouTube-канале мэрии.Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Киевские власти ранее неоднократно обвиняли Кремль во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором". Москва эти обвинения отрицает и называет неприемлемыми. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

https://ria.ru/20210531/kiev-1734855211.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210707/ukraina-1740277899.html

москва

киев

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

киевский городской совет, москва, киев, украина, в мире