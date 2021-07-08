https://ria.ru/20210708/khod-1740406520.html
Ежегодный Царский крестный ход в Екатеринбурге отменили
Ежегодный Царский крестный ход в Екатеринбурге отменили - РИА Новости, 08.07.2021
Ежегодный Царский крестный ход в Екатеринбурге отменили
Традиционный Царский крестный ход, который ежегодно проводится в Екатеринбурге в годовщину гибели императора Николая II, отменен из-за тяжелой... РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T11:57
2021-07-08T11:57
2021-07-08T11:57
религия и мировоззрение
евгений куйвашев
русская православная церковь
свердловская область
екатеринбург
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155660/28/1556602879_0:177:3013:1871_1920x0_80_0_0_94c81af40ef599530962cce453d563f2.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июл – РИА Новости. Традиционный Царский крестный ход, который ежегодно проводится в Екатеринбурге в годовщину гибели императора Николая II, отменен из-за тяжелой эпидемиологической ситуации, сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.С 4 июля в регионе каждые сутки фиксируется более 300 случаев заболевания коронавирусом. Всего с начала пандемии заболели 96,1 тысячи человек, 3,9 тысячи пациентов скончались."В этом году мы не будем проводить крестный ход в царские дни… Новый штамм, который распространяется по области, еще опаснее. Гораздо больше людей подключают к кислороду. Поэтому в этом году мы не согласовываем мероприятие и не будем перекрывать дороги, идти на крестный ход самостоятельно – опасно", - написал глава региона на своей странице в Instagram.Куйвашев также опубликовал снимок с прошлогоднего крестного хода, в котором, по данным епархии, участвовали 10 тысяч человек. Губернатор отметил, что паломники, несмотря на пандемию, не использовали маски и не сохраняли дистанцию, из-за чего некоторые заболели коронавирусом и перенесли его тяжело. Он подчеркнул, что в следующем году в случае окончания пандемии можно будет провести крестный ход "еще масштабнее, чем раньше".Традиционно Царский крестный ход, в котором участвуют несколько десятков тысяч людей, проводится в годовщину гибели императора Николая II. Участники церковного шествия идут тем же путем, которым 102 года назад везли останки расстрелянных членов царской семьи и их слуг. Маршрут крестного хода начинается от Храма-на-Крови до монастыря святых царственных страстотерпцев на Ганиной яме. Его протяженность составляет 20 километров, время в пути – около четырех-пяти часов.
https://ria.ru/20210623/ostanki-1738212025.html
свердловская область
екатеринбург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/155660/28/1556602879_141:0:2870:2047_1920x0_80_0_0_ee92ce0705c32b5ce1d64137e3547f12.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евгений куйвашев, русская православная церковь, свердловская область, екатеринбург
ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июл – РИА Новости.
Традиционный Царский крестный ход, который ежегодно проводится в Екатеринбурге
в годовщину гибели императора Николая II, отменен из-за тяжелой эпидемиологической ситуации, сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев
.
С 4 июля в регионе каждые сутки фиксируется более 300 случаев заболевания коронавирусом. Всего с начала пандемии заболели 96,1 тысячи человек, 3,9 тысячи пациентов скончались.
"В этом году мы не будем проводить крестный ход в царские дни… Новый штамм, который распространяется по области, еще опаснее. Гораздо больше людей подключают к кислороду. Поэтому в этом году мы не согласовываем мероприятие и не будем перекрывать дороги, идти на крестный ход самостоятельно – опасно", - написал глава региона на своей странице в Instagram.
Куйвашев также опубликовал снимок с прошлогоднего крестного хода, в котором, по данным епархии, участвовали 10 тысяч человек. Губернатор отметил, что паломники, несмотря на пандемию, не использовали маски и не сохраняли дистанцию, из-за чего некоторые заболели коронавирусом и перенесли его тяжело. Он подчеркнул, что в следующем году в случае окончания пандемии можно будет провести крестный ход "еще масштабнее, чем раньше".
Традиционно Царский крестный ход, в котором участвуют несколько десятков тысяч людей, проводится в годовщину гибели императора Николая II. Участники церковного шествия идут тем же путем, которым 102 года назад везли останки расстрелянных членов царской семьи и их слуг. Маршрут крестного хода начинается от Храма-на-Крови до монастыря святых царственных страстотерпцев на Ганиной яме. Его протяженность составляет 20 километров, время в пути – около четырех-пяти часов.