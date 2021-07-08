https://ria.ru/20210708/kamchatka-1740381305.html

В Палане на Камчатке после крушения Ан-26 ввели режим ЧС

В Палане на Камчатке после крушения Ан-26 ввели режим ЧС - РИА Новости, 08.07.2021

В Палане на Камчатке после крушения Ан-26 ввели режим ЧС

Режим ЧС ввели в Палане на Камчатке после крушения Ан-26, сообщил РИА Новости заместитель главы поселка Андрей Ульянов. РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-08T09:33

2021-07-08T09:33

2021-07-08T09:33

крушение ан-26 на камчатке

ан-26

палана

петропавловск-камчатский

происшествия

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 8 июл – РИА Новости. Режим ЧС ввели в Палане на Камчатке после крушения Ан-26, сообщил РИА Новости заместитель главы поселка Андрей Ульянов."Ввели режим ЧС", - сказал собеседник агентства.Летевший из Петропавловска-Камчатского самолет пропал во вторник перед маневром при заходе на посадку в 9 километрах от поселка Палана. На борту находились 28 человек: шесть членов экипажа и 22 пассажира, включая ребенка. Все они, по предварительным данным, погибли. Идут поисковые работы. Сообщалось об обнаружении останков 19 тел.

https://ria.ru/20210707/an-26-1740331935.html

палана

петропавловск-камчатский

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крушение ан-26 на камчатке, ан-26, палана, петропавловск-камчатский, происшествия