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В Палане на Камчатке после крушения Ан-26 ввели режим ЧС
В Палане на Камчатке после крушения Ан-26 ввели режим ЧС - РИА Новости, 08.07.2021
В Палане на Камчатке после крушения Ан-26 ввели режим ЧС
Режим ЧС ввели в Палане на Камчатке после крушения Ан-26, сообщил РИА Новости заместитель главы поселка Андрей Ульянов. РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T09:33
2021-07-08T09:33
крушение ан-26 на камчатке
ан-26
палана
петропавловск-камчатский
происшествия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 8 июл – РИА Новости. Режим ЧС ввели в Палане на Камчатке после крушения Ан-26, сообщил РИА Новости заместитель главы поселка Андрей Ульянов."Ввели режим ЧС", - сказал собеседник агентства.Летевший из Петропавловска-Камчатского самолет пропал во вторник перед маневром при заходе на посадку в 9 километрах от поселка Палана. На борту находились 28 человек: шесть членов экипажа и 22 пассажира, включая ребенка. Все они, по предварительным данным, погибли. Идут поисковые работы. Сообщалось об обнаружении останков 19 тел.
https://ria.ru/20210707/an-26-1740331935.html
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крушение ан-26 на камчатке, ан-26, палана, петропавловск-камчатский, происшествия
В Палане на Камчатке после крушения Ан-26 ввели режим ЧС
09:33 08.07.2021
 
© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанкВ Петропавловске-Камчатском приспущены государственные флаги Российской Федерации, флаги Камчатского края и Петропавловска-Камчатского городского округа, отменены развлекательные мероприятия.
В Петропавловске-Камчатском приспущены государственные флаги Российской Федерации, флаги Камчатского края и Петропавловска-Камчатского городского округа, отменены развлекательные мероприятия. - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
© РИА Новости / Александр Пирагис
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В Палане на Камчатке после крушения Ан-26 ввели режим чрезвычайной ситуации

Читать ria.ru в
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 8 июл – РИА Новости. Режим ЧС ввели в Палане на Камчатке после крушения Ан-26, сообщил РИА Новости заместитель главы поселка Андрей Ульянов.
"Ввели режим ЧС", - сказал собеседник агентства.
Летевший из Петропавловска-Камчатского самолет пропал во вторник перед маневром при заходе на посадку в 9 километрах от поселка Палана. На борту находились 28 человек: шесть членов экипажа и 22 пассажира, включая ребенка. Все они, по предварительным данным, погибли. Идут поисковые работы. Сообщалось об обнаружении останков 19 тел.
Место крушения Ан-26 на Камчатке. Кадр видео
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Крушение Ан-26 на КамчаткеАн-26ПаланаПетропавловск-КамчатскийПроисшествия
 
 
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