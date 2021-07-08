https://ria.ru/20210708/kamchatka-1740377266.html

В МЧС рассказали о поисковых работах в районе крушения Ан-26 на Камчатке

В МЧС рассказали о поисковых работах в районе крушения Ан-26 на Камчатке - РИА Новости, 08.07.2021

В МЧС рассказали о поисковых работах в районе крушения Ан-26 на Камчатке

Спасатели за сутки обследовали почти 22 квадратных километра территории в районе крушения Ан-26 на Камчатке, сообщили журналистам в региональном главке МЧС. РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-08T08:53

2021-07-08T08:53

2021-07-08T09:31

крушение ан-26 на камчатке

россия

ан-26

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

палана

петропавловск-камчатский

происшествия

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 8 июл — РИА Новости. Спасатели за сутки обследовали почти 22 квадратных километра территории в районе крушения Ан-26 на Камчатке, сообщили журналистам в региональном главке МЧС."В течение суток обследованы 17,5 квадратных километра прибрежной зоны и 4,2 квадратных километра горной местности", — уточнило ведомство.Водолазы также начали искать тела погибших и бортовые самописцы. В работах задействованы более 60 человек.Самолет, летевший из Петропавловска-Камчатского, пропал во вторник перед маневром при заходе на посадку в девяти километрах от поселка Палана. На борту находились 28 человек: шесть членов экипажа и 22 пассажира. Все они, по предварительным данным, погибли. Сообщалось об обнаружении 19 тел.Глава Минтранса Виталий Савельев заявил, что техническая комиссия, которой предстоит разобраться в причинах происшествия, рассматривает три фактора — плохие погодные условия, возможный отказ техники, ошибка экипажа.

https://ria.ru/20210707/aviakatastrofa-1740233187.html

россия

палана

петропавловск-камчатский

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2021

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крушение ан-26 на камчатке, россия, ан-26, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), палана, петропавловск-камчатский, происшествия