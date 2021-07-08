https://ria.ru/20210708/kamchatka-1740377266.html
В МЧС рассказали о поисковых работах в районе крушения Ан-26 на Камчатке
В МЧС рассказали о поисковых работах в районе крушения Ан-26 на Камчатке - РИА Новости, 08.07.2021
В МЧС рассказали о поисковых работах в районе крушения Ан-26 на Камчатке
Спасатели за сутки обследовали почти 22 квадратных километра территории в районе крушения Ан-26 на Камчатке, сообщили журналистам в региональном главке МЧС. РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T08:53
2021-07-08T08:53
2021-07-08T09:31
крушение ан-26 на камчатке
россия
ан-26
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
палана
петропавловск-камчатский
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/07/1740254296_0:1:1200:676_1920x0_80_0_0_6ea1b41736a061aa722b14a4991701f7.jpg
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 8 июл — РИА Новости. Спасатели за сутки обследовали почти 22 квадратных километра территории в районе крушения Ан-26 на Камчатке, сообщили журналистам в региональном главке МЧС."В течение суток обследованы 17,5 квадратных километра прибрежной зоны и 4,2 квадратных километра горной местности", — уточнило ведомство.Водолазы также начали искать тела погибших и бортовые самописцы. В работах задействованы более 60 человек.Самолет, летевший из Петропавловска-Камчатского, пропал во вторник перед маневром при заходе на посадку в девяти километрах от поселка Палана. На борту находились 28 человек: шесть членов экипажа и 22 пассажира. Все они, по предварительным данным, погибли. Сообщалось об обнаружении 19 тел.Глава Минтранса Виталий Савельев заявил, что техническая комиссия, которой предстоит разобраться в причинах происшествия, рассматривает три фактора — плохие погодные условия, возможный отказ техники, ошибка экипажа.
https://ria.ru/20210707/aviakatastrofa-1740233187.html
россия
палана
петропавловск-камчатский
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/07/1740254296_150:0:1051:676_1920x0_80_0_0_7c97c718832aa35b98ec5ceda1b8ed68.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крушение ан-26 на камчатке, россия, ан-26, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), палана, петропавловск-камчатский, происшествия
В МЧС рассказали о поисковых работах в районе крушения Ан-26 на Камчатке
08:53 08.07.2021 (обновлено: 09:31 08.07.2021)
В районе крушения Ан-26 на Камчатке за сутки обследовали 22 квадратных километра