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В МЧС рассказали о поисковых работах в районе крушения Ан-26 на Камчатке
В МЧС рассказали о поисковых работах в районе крушения Ан-26 на Камчатке - РИА Новости, 08.07.2021
В МЧС рассказали о поисковых работах в районе крушения Ан-26 на Камчатке
Спасатели за сутки обследовали почти 22 квадратных километра территории в районе крушения Ан-26 на Камчатке, сообщили журналистам в региональном главке МЧС. РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T08:53
2021-07-08T09:31
крушение ан-26 на камчатке
россия
ан-26
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
палана
петропавловск-камчатский
происшествия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 8 июл — РИА Новости. Спасатели за сутки обследовали почти 22 квадратных километра территории в районе крушения Ан-26 на Камчатке, сообщили журналистам в региональном главке МЧС."В течение суток обследованы 17,5 квадратных километра прибрежной зоны и 4,2 квадратных километра горной местности", — уточнило ведомство.Водолазы также начали искать тела погибших и бортовые самописцы. В работах задействованы более 60 человек.Самолет, летевший из Петропавловска-Камчатского, пропал во вторник перед маневром при заходе на посадку в девяти километрах от поселка Палана. На борту находились 28 человек: шесть членов экипажа и 22 пассажира. Все они, по предварительным данным, погибли. Сообщалось об обнаружении 19 тел.Глава Минтранса Виталий Савельев заявил, что техническая комиссия, которой предстоит разобраться в причинах происшествия, рассматривает три фактора — плохие погодные условия, возможный отказ техники, ошибка экипажа.
https://ria.ru/20210707/aviakatastrofa-1740233187.html
россия
палана
петропавловск-камчатский
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крушение ан-26 на камчатке, россия, ан-26, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), палана, петропавловск-камчатский, происшествия
В МЧС рассказали о поисковых работах в районе крушения Ан-26 на Камчатке
08:53 08.07.2021 (обновлено: 09:31 08.07.2021)
 
© МЧС РоссииМесто крушения Ан-26 на Камчатке. Кадр видео
Место крушения Ан-26 на Камчатке. Кадр видео
© МЧС России

В районе крушения Ан-26 на Камчатке за сутки обследовали 22 квадратных километра

Читать ria.ru в
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 8 июл — РИА Новости. Спасатели за сутки обследовали почти 22 квадратных километра территории в районе крушения Ан-26 на Камчатке, сообщили журналистам в региональном главке МЧС.
"В течение суток обследованы 17,5 квадратных километра прибрежной зоны и 4,2 квадратных километра горной местности", — уточнило ведомство.
Водолазы также начали искать тела погибших и бортовые самописцы. В работах задействованы более 60 человек.
Самолет, летевший из Петропавловска-Камчатского, пропал во вторник перед маневром при заходе на посадку в девяти километрах от поселка Палана. На борту находились 28 человек: шесть членов экипажа и 22 пассажира. Все они, по предварительным данным, погибли. Сообщалось об обнаружении 19 тел.
Глава Минтранса Виталий Савельев заявил, что техническая комиссия, которой предстоит разобраться в причинах происшествия, рассматривает три фактора — плохие погодные условия, возможный отказ техники, ошибка экипажа.
Место крушения Ан-26 на Камчатке - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
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Крушение Ан-26 на КамчаткеРоссияАн-26МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ПаланаПетропавловск-КамчатскийПроисшествия
 
 
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