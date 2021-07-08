https://ria.ru/20210708/kaluga-1740487793.html
Под Калугой медсестра вколола физраствор вместо вакцины от коронавируса
Под Калугой медсестра вколола физраствор вместо вакцины от коронавируса - РИА Новости, 09.07.2021
Под Калугой медсестра вколола физраствор вместо вакцины от коронавируса
Медсестру из Калужской области, которая вколола пациенту физраствор вместо отсутствовавшего второго компонента вакцины от коронавируса, уволят, сообщил... РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-08T17:56
2021-07-08T17:56
2021-07-09T01:41
общество
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
владислав шапша
здоровье - общество
калужская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/04/1739814424_0:0:3097:1742_1920x0_80_0_0_b6047f7d5a881add24156ad419509121.jpg
БРЯНСК, 8 июл — РИА Новости. Медсестру из Калужской области, которая вколола пациенту физраствор вместо отсутствовавшего второго компонента вакцины от коронавируса, уволят, сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своем Telegram-канале.Ранее в соцсетях появилось видео, подтверждающее инцидент.Женщина, как объяснил глава Калужской области, испугалась рассказать правду пациенту, который был родственником врача той же больницы."Чуть позднее в тот же день вакцинация была произведена. И конфликт исчерпан. Тем не менее в учреждении идет служебная проверка", — отметил Шапша. Медсестра находится в отпуске, однако, по его словам, "за столь халатное отношение к служебным обязанностям <...> на работу уже не вернется и будет уволена".Губернатор поручил министру здравоохранения области Константину Пахоменко проверить организацию вакцинации в Жуковской ЦРБ и провести инспекцию всех пунктов вакцинирования. "Важно, чтобы люди видели и однозначно понимали, что они получают прививку от коронавируса", — добавил Шашпа.На сегодня в Калужской области в наличии 22 265 единиц первого компонента "Спутника V" и 85 794 единиц второго компонента, отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20210707/vaktsina-1740281730.html
калужская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/04/1739814424_366:0:3097:2048_1920x0_80_0_0_2d31e5c7d6eab3d82053fd7762e49d6c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, владислав шапша, здоровье - общество, калужская область
Под Калугой медсестра вколола физраствор вместо вакцины от коронавируса
17:56 08.07.2021 (обновлено: 01:41 09.07.2021)
В Калужской области медсестра ввела пациенту воду вместо вакцины от COVID-19
БРЯНСК, 8 июл — РИА Новости.
Медсестру из Калужской области
, которая вколола пациенту физраствор вместо отсутствовавшего второго компонента вакцины от коронавируса, уволят, сообщил губернатор региона Владислав Шапша
в своем Telegram
-канале.
Ранее в соцсетях появилось видео, подтверждающее инцидент.
Женщина, как объяснил глава Калужской области, испугалась рассказать правду пациенту, который был родственником врача той же больницы.
"Чуть позднее в тот же день вакцинация была произведена. И конфликт исчерпан. Тем не менее в учреждении идет служебная проверка", — отметил Шапша.
Медсестра находится в отпуске, однако, по его словам, "за столь халатное отношение к служебным обязанностям <...> на работу уже не вернется и будет уволена".
Губернатор поручил министру здравоохранения области Константину Пахоменко проверить организацию вакцинации в Жуковской ЦРБ и провести инспекцию всех пунктов вакцинирования.
"Важно, чтобы люди видели и однозначно понимали, что они получают прививку от коронавируса", — добавил Шашпа.
На сегодня в Калужской области в наличии 22 265 единиц первого компонента "Спутника V" и 85 794 единиц второго компонента, отмечается в сообщении.