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Угрожавшего главе регионального Роспотребнадзора калининградца задержали

Угрожавшего главе регионального Роспотребнадзора калининградца задержали - РИА Новости, 08.07.2021

Угрожавшего главе регионального Роспотребнадзора калининградца задержали

Полицейские задержали ранее судимого 38-летнего жителя Калининграда, который оскорблял в соцсетях и угрожал главе регионального управления Роспотребнадзора... РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-08T11:47

2021-07-08T11:47

2021-07-08T11:47

россия

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

омон россии

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

калининградская область

калининград

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КАЛИНИНГРАД, 8 июл - РИА Новости. Полицейские задержали ранее судимого 38-летнего жителя Калининграда, который оскорблял в соцсетях и угрожал главе регионального управления Роспотребнадзора из-за антиковидных мер, сообщила пресс-служба УМВД по Калининградской области."Как установили полицейские, злоумышленник разместил в социальной сети видеоролик, в котором с использованием нецензурных слов и выражений высказывал угрозы в адрес главы регионального Роспотребнадзора из-за вынесения ею постановления о проведении антиковидных мероприятий. Сотрудниками УМВД России по Калининградской области при силовой поддержке бойцов ОМОН Росгвардии задержан 38-летний ранее судимый житель Калининграда", - говорится в сообщении.В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 319 УК РФ (оскорбление представителя власти). Ему избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

https://ria.ru/20210625/kazan-1738568581.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), омон россии, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), калининградская область, калининград, происшествия