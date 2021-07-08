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Угрожавшего главе регионального Роспотребнадзора калининградца задержали
Угрожавшего главе регионального Роспотребнадзора калининградца задержали - РИА Новости, 08.07.2021
Угрожавшего главе регионального Роспотребнадзора калининградца задержали
Полицейские задержали ранее судимого 38-летнего жителя Калининграда, который оскорблял в соцсетях и угрожал главе регионального управления Роспотребнадзора... РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T11:47
2021-07-08T11:47
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
омон россии
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
калининградская область
калининград
происшествия
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КАЛИНИНГРАД, 8 июл - РИА Новости. Полицейские задержали ранее судимого 38-летнего жителя Калининграда, который оскорблял в соцсетях и угрожал главе регионального управления Роспотребнадзора из-за антиковидных мер, сообщила пресс-служба УМВД по Калининградской области."Как установили полицейские, злоумышленник разместил в социальной сети видеоролик, в котором с использованием нецензурных слов и выражений высказывал угрозы в адрес главы регионального Роспотребнадзора из-за вынесения ею постановления о проведении антиковидных мероприятий. Сотрудниками УМВД России по Калининградской области при силовой поддержке бойцов ОМОН Росгвардии задержан 38-летний ранее судимый житель Калининграда", - говорится в сообщении.В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 319 УК РФ (оскорбление представителя власти). Ему избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.
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россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), омон россии, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), калининградская область, калининград, происшествия
Угрожавшего главе регионального Роспотребнадзора калининградца задержали
11:47 08.07.2021
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Полиция задержала жителя Калининграда, который угрожал главе регионального Роспотребнадзора

Читать ria.ru в
КАЛИНИНГРАД, 8 июл - РИА Новости. Полицейские задержали ранее судимого 38-летнего жителя Калининграда, который оскорблял в соцсетях и угрожал главе регионального управления Роспотребнадзора из-за антиковидных мер, сообщила пресс-служба УМВД по Калининградской области.
"Как установили полицейские, злоумышленник разместил в социальной сети видеоролик, в котором с использованием нецензурных слов и выражений высказывал угрозы в адрес главы регионального Роспотребнадзора из-за вынесения ею постановления о проведении антиковидных мероприятий. Сотрудниками УМВД России по Калининградской области при силовой поддержке бойцов ОМОН Росгвардии задержан 38-летний ранее судимый житель Калининграда", - говорится в сообщении.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 319 УК РФ (оскорбление представителя власти). Ему избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.
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РоссияФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)ОМОН РоссииФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Калининградская областьКалининградПроисшествия
 
 
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