https://ria.ru/20210708/kafe-1740407122.html

Собянин продлил разрешение на посещение летних кафе без QR-кодов

Собянин продлил разрешение на посещение летних кафе без QR-кодов - РИА Новости, 08.07.2021

Собянин продлил разрешение на посещение летних кафе без QR-кодов

Ситуация с коронавирусом в Москве постепенно стабилизируется, это позволит продлить работу летних веранд для посетителей без QR-кодов до 1 августа, заявил мэр... РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-08T11:58

2021-07-08T11:58

2021-07-08T12:31

общество

распространение коронавируса

коронавирус в россии

кафе

москва

коммерческая недвижимость

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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в Москве постепенно стабилизируется, это позволит продлить работу летних веранд для посетителей без QR-кодов до 1 августа, заявил мэр столицы Сергей Собянин."Количество выявляемых случаев заболевания и госпитализаций все еще очень высокое, но, по крайней мере, оно немного снизилось по сравнению с пиковыми значениями недельной давности", — написал он в личном блоге.Собянин добавил, что москвичи стали более ответственно подходить к санитарным требованиям и вакцинациям — ежедневно в столице прививаются около 100 тысяч человек.Это позволяет пока воздержаться от новых ограничений и возобновить работу некоторых объектов на открытом воздухе.По его словам, ситуация с распространением инфекции внушает осторожный оптимизм, но опасность остается, поскольку риски заражения все еще высоки, а побороть COVID-19 может только массовая вакцинация.За минувшие сутки в Москве выявили 6040 новых случаев коронавируса, жертвами болезни стали 109 человек, выздоровели — 6805.С 28 июня в столице посещать заведения и массовые мероприятия с численностью более 500 человек могут только граждане, которые вакцинировались от коронавируса, переболели им не более чем полгода назад или люди, у которых есть отрицательный ПЦР-тест. Подтверждать такой статус посетители должны с помощью специального QR-кода. Прививку от коронавируса можно сделать в любом регионе. Гражданам доступен "Спутник V", в некоторых поликлиниках есть также "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". Для ревакцинации рекомендован "Спутник Лайт".

https://ria.ru/20210708/koronavirus-1740404684.html

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москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, коронавирус в россии, кафе, москва, коммерческая недвижимость