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Распространение коронавируса
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Собянин продлил разрешение на посещение летних кафе без QR-кодов
Собянин продлил разрешение на посещение летних кафе без QR-кодов - РИА Новости, 08.07.2021
Собянин продлил разрешение на посещение летних кафе без QR-кодов
Ситуация с коронавирусом в Москве постепенно стабилизируется, это позволит продлить работу летних веранд для посетителей без QR-кодов до 1 августа, заявил мэр... РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T11:58
2021-07-08T12:31
общество
распространение коронавируса
коронавирус в россии
кафе
москва
коммерческая недвижимость
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в Москве постепенно стабилизируется, это позволит продлить работу летних веранд для посетителей без QR-кодов до 1 августа, заявил мэр столицы Сергей Собянин."Количество выявляемых случаев заболевания и госпитализаций все еще очень высокое, но, по крайней мере, оно немного снизилось по сравнению с пиковыми значениями недельной давности", — написал он в личном блоге.Собянин добавил, что москвичи стали более ответственно подходить к санитарным требованиям и вакцинациям — ежедневно в столице прививаются около 100 тысяч человек.Это позволяет пока воздержаться от новых ограничений и возобновить работу некоторых объектов на открытом воздухе.По его словам, ситуация с распространением инфекции внушает осторожный оптимизм, но опасность остается, поскольку риски заражения все еще высоки, а побороть COVID-19 может только массовая вакцинация.За минувшие сутки в Москве выявили 6040 новых случаев коронавируса, жертвами болезни стали 109 человек, выздоровели — 6805.С 28 июня в столице посещать заведения и массовые мероприятия с численностью более 500 человек могут только граждане, которые вакцинировались от коронавируса, переболели им не более чем полгода назад или люди, у которых есть отрицательный ПЦР-тест. Подтверждать такой статус посетители должны с помощью специального QR-кода. Прививку от коронавируса можно сделать в любом регионе. Гражданам доступен "Спутник V", в некоторых поликлиниках есть также "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". Для ревакцинации рекомендован "Спутник Лайт".
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общество, коронавирус в россии, кафе, москва, коммерческая недвижимость
Собянин продлил разрешение на посещение летних кафе без QR-кодов
11:58 08.07.2021 (обновлено: 12:31 08.07.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкКафе на Малой Бронной улице в Москве
Кафе на Малой Бронной улице в Москве - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк

Собянин продлил разрешение на посещение летних кафе без QR-кодов до 1 августа

Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в Москве постепенно стабилизируется, это позволит продлить работу летних веранд для посетителей без QR-кодов до 1 августа, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
"Количество выявляемых случаев заболевания и госпитализаций все еще очень высокое, но, по крайней мере, оно немного снизилось по сравнению с пиковыми значениями недельной давности", — написал он в личном блоге.
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Собянин добавил, что москвичи стали более ответственно подходить к санитарным требованиям и вакцинациям — ежедневно в столице прививаются около 100 тысяч человек.
Это позволяет пока воздержаться от новых ограничений и возобновить работу некоторых объектов на открытом воздухе.
По его словам, ситуация с распространением инфекции внушает осторожный оптимизм, но опасность остается, поскольку риски заражения все еще высоки, а побороть COVID-19 может только массовая вакцинация.
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С 28 июня в столице посещать заведения и массовые мероприятия с численностью более 500 человек могут только граждане, которые вакцинировались от коронавируса, переболели им не более чем полгода назад или люди, у которых есть отрицательный ПЦР-тест. Подтверждать такой статус посетители должны с помощью специального QR-кода.
Прививку от коронавируса можно сделать в любом регионе. Гражданам доступен "Спутник V", в некоторых поликлиниках есть также "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". Для ревакцинации рекомендован "Спутник Лайт".
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