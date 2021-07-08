https://ria.ru/20210708/italiya-1740382553.html

В Италии арестовали организаторов взрыва у городского центра занятости

В Италии арестовали организаторов взрыва у городского центра занятости - РИА Новости, 08.07.2021

В Италии арестовали организаторов взрыва у городского центра занятости

Итальянские карабинеры арестовали на рассвете в четверг двух жителей южноитальянского города Авеллино, которые в мае 2020 года заложили и взорвали самодельное... РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-08T09:49

2021-07-08T09:49

2021-07-08T09:49

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РИМ, 8 июл – РИА Новости, Сергей Старцев. Итальянские карабинеры арестовали на рассвете в четверг двух жителей южноитальянского города Авеллино, которые в мае 2020 года заложили и взорвали самодельное взрывное устройство у городского центра занятости населения в знак протеста против ограничительных мер, принятых властями в связи с пандемией COVID-19.Как следует из сообщения пресс-службы командования карабинеров, прокуратура Неаполя по борьбе с мафией и терроризмом квалифицировала данную акцию, нанесшую серьезный ущерб зданию центра, как террористический акт и попытку саботажа, направленные против демократического порядка."Преступное деяние было совершено в исторический период, который характеризовался сильной социальной напряженностью, выражавшейся через уличные протесты и инициативы, направленные против государственной власти как на центральном, так и на региональном уровне", - указывается в сообщении.Арестованные по обвинению в совершении тяжких преступлений 51-летний Убальдо Пелози и 48-летний Кармине Бассетти участвовали в инициативе под названием "Стихийные народные движения". Они, в частности, написали официальное заявление в правоохранительные органы, в котором обвинили тогдашнего премьер-министра Италии Джузеппе Конте в покушении на конституционный порядок и в злоупотреблении властью. По информации следствия, оба противника правительственных мер по сдерживанию распространения коронавируса намеревались осуществить еще более опасную акцию насильственного характера, но не сумели довести дело до конца.

https://ria.ru/20210406/rim-1727083757.html

https://ria.ru/20210307/protesty-1600238249.html

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джузеппе конте, неаполь, в мире