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https://ria.ru/20210708/isterika-1740365084.html
На Украине рассказали об "истерике" Зеленского из-за НАТО
На Украине рассказали об "истерике" Зеленского из-за НАТО - РИА Новости, 08.07.2021
На Украине рассказали об "истерике" Зеленского из-за НАТО
Регулярные заявления украинского руководства по вопросу членства страны в НАТО и ЕС являются свидетельством истерики в Киеве, такое мнение в эфире телеканала... РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T02:57
2021-07-08T02:57
евгений мураев
дмитрий кулеба
прибалтика
мид украины
нато
евросоюз
джеймс аппатурай
украина
в мире
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МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Регулярные заявления украинского руководства по вопросу членства страны в НАТО и ЕС являются свидетельством истерики в Киеве, такое мнение в эфире телеканала "Наш" выразил экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев.Ранее специальный представитель генсека НАТО Джеймс Аппатурай заявил, что реформы не гарантируют Киеву вступление в альянс. Он уточнил, что одних реформ недостаточно: не только Украина должна быть готова к членству в альянсе, но и НАТО — к расширению."Это истерика. На самом деле офис президента, МИД и Зеленский, потерпели, на мой взгляд, сокрушительное поражение в международных отношениях. У нас когда-то были достаточно теплые отношения с Венгрией, Германией, Францией, сегодня это наши оппоненты", - заявил Мураев.Он напомнил, что жители Нидерландов на "консультативном" референдуме по ратификации соглашения по ассоциации между ЕС и Украиной выступили против этого договора, а Венгрия блокирует евроатлантические стремления Киева из-за нарушения прав этнических венгров в Закарпатье.Как считает экс-депутат, Аппатурай указал на то, что вопрос вступления Украины в альянс - это политическое решение, при этом позиция союзников Киева, включая Польшу и страны Прибалтики, по вопросу членства страны в НАТО и ЕС не является решающей."Мы получили двух противников, и Зеленский все сделал для того, чтобы нас не уважали как страну в Германии и Франции. Мы это видели по его обращению при живой (Ангеле. – прим. ред.) Меркель, которая еще в должности, к кандидатам на роль канцлера", - отметил Мураев.Он добавил, что такое развитие событий подчеркивает политическую незрелость киевского руководства и непонимание им геополитических процессов.В последнее время украинские власти все больше говорят о необходимости немедленного вступления в НАТО. По словам Зеленского, это единственный путь к окончанию конфликта в Донбассе, а Украина заслуживает быть полноправным членом альянса "среди мощных стран". При этом глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что страна станет членом НАТО раньше, чем войдет в Евросоюз.
https://ria.ru/20210608/oshibka-1736078139.html
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евгений мураев, дмитрий кулеба, прибалтика, мид украины, нато, евросоюз, джеймс аппатурай, украина, в мире
На Украине рассказали об "истерике" Зеленского из-за НАТО
02:57 08.07.2021
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства на территории авиационного завода "Антонов"
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства на территории авиационного завода Антонов - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
© РИА Новости / Стрингер
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Экс-депутат Рады Мураев назвал поведение Зеленского истерикой

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МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Регулярные заявления украинского руководства по вопросу членства страны в НАТО и ЕС являются свидетельством истерики в Киеве, такое мнение в эфире телеканала "Наш" выразил экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев.
Ранее специальный представитель генсека НАТО Джеймс Аппатурай заявил, что реформы не гарантируют Киеву вступление в альянс. Он уточнил, что одних реформ недостаточно: не только Украина должна быть готова к членству в альянсе, но и НАТО — к расширению.
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"Это истерика. На самом деле офис президента, МИД и Зеленский, потерпели, на мой взгляд, сокрушительное поражение в международных отношениях. У нас когда-то были достаточно теплые отношения с Венгрией, Германией, Францией, сегодня это наши оппоненты", - заявил Мураев.
Он напомнил, что жители Нидерландов на "консультативном" референдуме по ратификации соглашения по ассоциации между ЕС и Украиной выступили против этого договора, а Венгрия блокирует евроатлантические стремления Киева из-за нарушения прав этнических венгров в Закарпатье.
Как считает экс-депутат, Аппатурай указал на то, что вопрос вступления Украины в альянс - это политическое решение, при этом позиция союзников Киева, включая Польшу и страны Прибалтики, по вопросу членства страны в НАТО и ЕС не является решающей.
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"Мы получили двух противников, и Зеленский все сделал для того, чтобы нас не уважали как страну в Германии и Франции. Мы это видели по его обращению при живой (Ангеле. – прим. ред.) Меркель, которая еще в должности, к кандидатам на роль канцлера", - отметил Мураев.
Он добавил, что такое развитие событий подчеркивает политическую незрелость киевского руководства и непонимание им геополитических процессов.
В последнее время украинские власти все больше говорят о необходимости немедленного вступления в НАТО. По словам Зеленского, это единственный путь к окончанию конфликта в Донбассе, а Украина заслуживает быть полноправным членом альянса "среди мощных стран". При этом глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что страна станет членом НАТО раньше, чем войдет в Евросоюз.
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Евгений МураевДмитрий КулебаПрибалтикаМИД УкраиныНАТОЕвросоюзДжеймс АппатурайУкраинаВ мире
 
 
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