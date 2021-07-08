https://ria.ru/20210708/investitsii-1740102499.html

В первых рядах: Россия собрала иностранные инвестиции

В первых рядах: Россия собрала иностранные инвестиции - РИА Новости, 08.07.2021

В первых рядах: Россия собрала иностранные инвестиции

Россия вошла в двадцатку наиболее привлекательных государств Европы для иностранных инвесторов. И речь не только о сырьевых проектах. Хотя ситуацию осложняют... РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-08T08:00

2021-07-08T08:00

2021-07-08T07:58

санкции

it-компании

санкции в отношении россии

природный газ

нефть

экономика

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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости, Наталья Дембинская. Россия вошла в двадцатку наиболее привлекательных государств Европы для иностранных инвесторов. И речь не только о сырьевых проектах. Хотя ситуацию осложняют санкции и геополитика, страна привыкла выживать в любых условиях и устойчива к кризисным явлениям. Куда приходят деньги из-за рубежа, разбиралось РИА Новости.На уровнеВ международной компании EY исследовали инвестиционную привлекательность Европы. На первом месте — Франция, где иностранцы вложились в 985 проектов, следом — Великобритания (975) и Германия (930). В первую десятку вошли Испания, Бельгия, Польша, Турция, Нидерланды, Ирландия и Португалия.Россия на одиннадцатом месте: 141 проект. По сравнению с 2019-м прямые иностранные инвестиции (ПИИ) сократились на 26 процентов. По континенту в среднем — на 21 процент. В первую очередь это связано с пандемией."Всему виной неопределенность из-за COVID-19. По оценкам UNCTAD (конференция ООН по торговле и развитию), глобальные ПИИ упали почти в два раза (на 42 процента) — до уровня 1990-х. А санкционные и геополитические риски сказались на России: соответствующий индекс достиг 126 пунктов, что на 11 процентов больше среднего за десять лет", — подчеркнули авторы исследования. Дело еще в высокой базе прошлых лет. В рекордном 2017-м Россия была пятой в Европе по иностранным инвестиционным проектам. "Но на фоне экономического спада пандемия повлияла почти так же сильно, как санкционный шок 2014-го", — отметили в EY.Объективные рискиИностранцы действительно инвестируют в Россию меньше, чем могут. "Не так давно Вашингтон наложил санкции на наш госдолг, и это приходится учитывать, поскольку прямые инвестиции требуют достаточно продолжительного горизонта планирования", — указывает Михаил Беспалов, аналитик "КСП Капитал". Кроме того, многих по-прежнему беспокоят состояние политической, административной и законодательной среды, недостаточное развитие транспортной инфраструктуры. Отпугивает и слабая защита частного капитала, несмотря на мягкое налогообложение."У любого инвестора на чаше весов — прямые инвестиции и фондовый рынок. Из-за роста цен на акции вложения в реальный сектор кажутся менее доходными и более рискованными. Добавьте к этому перспективы санкций и ослабления рубля, а также то, что на внутреннем рынке нет доступа к дешевому капиталу", — рассуждает Василий Кирпичев, директор по развитию TradingView.В такой ситуации сбережения мигрируют на спекулятивные фондовые и валютные рынки. Порой даже самые интересные проекты не получают прямых инвестиций.Сырье и металлыТем не менее некоторые отрасли традиционно чувствуют себя неплохо. В первую очередь это проекты в нефтегазовой сфере, где отечественная экономика наиболее конкурентоспособна: энергоносители (нефть, газ, уголь), металлы (как индустриальные, так и драгоценные). Здесь понятный механизм отдачи — условное нефтяное месторождение на Ямале требует капитальных инвестиций для разработки, после чего нефтяной поток превращается в чистый денежный, объясняет Ольга Веретенникова, вице-президент аналитической компании Borsell.Цены на сырье растут — это благоприятный фактор для российской экономики. Важны также относительно небольшой уровень государственных заимствований по отношению к ВВП и положительное сальдо торгового баланса.По оценкам Веретенниковой, из-за ожидаемого дефицита цветного металла все интереснее проекты по добыче меди. Опасения подогреваются активностью в направлении развития зеленой энергетики и низким предложением из-за нежелания компаний инвестировать в рудники после падения сырьевых котировок в середине прошлого десятилетия.АПК и IT-секторВ российский бизнес вкладывают Германия, Китай, США. В прошлом году немцы участвовали в 26 проектах (против 36 в 2019-м), в основном в агропромышленности. Увеличение экспорта, превысившего импорт, делает этот сектор одним из самых привлекательных в Европе, считают аналитики "Открытие Брокер". Выросли и прямые инвестиции из США — в 3,3 раза за несколько лет. Еще один крупный сегмент, куда приходят зарубежные деньги, — бизнес-услуги. В 2020-м восемь российских проектов, связанных с иностранными инжиниринговыми и консалтинговыми компаниями, заинтересовали внешних игроков.Крайне заманчив в последние годы бурно развивающийся IT-сектор. В стране бум цифровых технологий. А при высокой квалификации специалистов стоимость IT-разработки в России дешевле, чем в Европе и США."Речь идет о проектах в том числе с глобальными перспективами. Свидетельством тому — успешный выход ряда российских финтех-компаний на зарубежные рынки", — говорит Семен Теняев, глава группы ВБЦ.Электронику, программное обеспечение и IT-услуги интенсивно финансирует Китай, отмечают в "Открытие Брокер". В 2020-м в КНР заинтересовались 15 проектами (в 2019-м — 22). Ощущается всплеск интереса к стартапам в онлайн-образовании (EdTech). "Выручка лидеров российского рынка сравнима с американскими "единорогами" типа Coursera. При этом оценка отечественных проектов сильно ниже, что делает их выгодными активами. Экспорт российского образования тоже быстро растет", — утверждает Александр Ларьяновский, управляющий партнер онлайн-школы для детей Skysmart. Одной из ключевых причин, по которым Россия выглядит достойно в инвестиционном рейтинге, эксперты называют выработанный годами иммунитет к кризисам. Наш рынок воспринимается как вполне устойчивая гавань в период глобальных экономических потрясений.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

санкции, it-компании, санкции в отношении россии, природный газ, нефть, экономика