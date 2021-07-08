https://ria.ru/20210708/ingushetiya-1740508645.html

В Ингушетии запретили работу общепита в ночное время из-за COVID-19

В Ингушетии запретили работу общепита в ночное время из-за COVID-19 - РИА Новости, 08.07.2021

В Ингушетии запретили работу общепита в ночное время из-за COVID-19

Власти Ингушетии на фоне распространения новой волны коронавируса запретили до 1 сентября работу организаций общественного питания в ночное время, сообщает... РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-08T19:20

2021-07-08T19:20

2021-07-08T19:38

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

республика ингушетия

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НАЛЬЧИК, 8 июл – РИА Новости. Власти Ингушетии на фоне распространения новой волны коронавируса запретили до 1 сентября работу организаций общественного питания в ночное время, сообщает пресс-служба главы региона."Решением республиканского оперативного штаба организации общественного питания переводятся на режим работы с 7.00 до 21.00. Актуализированы ограничения на проведение свадеб и иных массовых мероприятий в домах торжеств площадью менее 400 квадратных метров при одновременном нахождении в них более 100 гостей. При этом артистам подведомственных минкультуры учреждениям запрещено выступать на подобных событиях", - говорится в сообщении.Кроме того, до 21.00 ограничивается работа детских развлекательных площадок, парковых аттракционов, а также досуговых центров, расположенных в помещениях, кроме учреждений допобразования."Рекомендовано проведение пятничных молитв в мечетях при соблюдении требований по социальной дистанции и масочного режима, а по возможности – на открытом воздухе. При нахождении в местах скопления людей, при передвижении на общественном транспорте также необходимо использовать средства индивидуальной защиты", - добавляет пресс-служба.По ее информации, данные ограничения и рекомендации действуют до 1 сентября 2021 года.В Ингушетии зарегистрировано 16 441 случай заболевания коронавирусом, скончались 197 пациентов с COVID-19, выздоровели 15 778 человек, госпитализированы 194 человека.

https://ria.ru/20210708/antitela-1740462235.html

россия

республика ингушетия

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, республика ингушетия