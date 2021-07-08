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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210708/ingushetiya-1740508645.html
В Ингушетии запретили работу общепита в ночное время из-за COVID-19
В Ингушетии запретили работу общепита в ночное время из-за COVID-19 - РИА Новости, 08.07.2021
В Ингушетии запретили работу общепита в ночное время из-за COVID-19
Власти Ингушетии на фоне распространения новой волны коронавируса запретили до 1 сентября работу организаций общественного питания в ночное время, сообщает... РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T19:20
2021-07-08T19:38
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
республика ингушетия
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НАЛЬЧИК, 8 июл – РИА Новости. Власти Ингушетии на фоне распространения новой волны коронавируса запретили до 1 сентября работу организаций общественного питания в ночное время, сообщает пресс-служба главы региона."Решением республиканского оперативного штаба организации общественного питания переводятся на режим работы с 7.00 до 21.00. Актуализированы ограничения на проведение свадеб и иных массовых мероприятий в домах торжеств площадью менее 400 квадратных метров при одновременном нахождении в них более 100 гостей. При этом артистам подведомственных минкультуры учреждениям запрещено выступать на подобных событиях", - говорится в сообщении.Кроме того, до 21.00 ограничивается работа детских развлекательных площадок, парковых аттракционов, а также досуговых центров, расположенных в помещениях, кроме учреждений допобразования."Рекомендовано проведение пятничных молитв в мечетях при соблюдении требований по социальной дистанции и масочного режима, а по возможности – на открытом воздухе. При нахождении в местах скопления людей, при передвижении на общественном транспорте также необходимо использовать средства индивидуальной защиты", - добавляет пресс-служба.По ее информации, данные ограничения и рекомендации действуют до 1 сентября 2021 года.В Ингушетии зарегистрировано 16 441 случай заболевания коронавирусом, скончались 197 пациентов с COVID-19, выздоровели 15 778 человек, госпитализированы 194 человека.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, республика ингушетия
В Ингушетии запретили работу общепита в ночное время из-за COVID-19
19:20 08.07.2021 (обновлено: 19:38 08.07.2021)
 
© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкЗдание Правительства Республики Ингушетия в городе Магас
Здание Правительства Республики Ингушетия в городе Магас - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
© РИА Новости / Саид Царнаев
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В Ингушетии запретили работу общепита в ночное время до 1 сентября из-за COVID-19

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НАЛЬЧИК, 8 июл – РИА Новости. Власти Ингушетии на фоне распространения новой волны коронавируса запретили до 1 сентября работу организаций общественного питания в ночное время, сообщает пресс-служба главы региона.
"Решением республиканского оперативного штаба организации общественного питания переводятся на режим работы с 7.00 до 21.00. Актуализированы ограничения на проведение свадеб и иных массовых мероприятий в домах торжеств площадью менее 400 квадратных метров при одновременном нахождении в них более 100 гостей. При этом артистам подведомственных минкультуры учреждениям запрещено выступать на подобных событиях", - говорится в сообщении.
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Кроме того, до 21.00 ограничивается работа детских развлекательных площадок, парковых аттракционов, а также досуговых центров, расположенных в помещениях, кроме учреждений допобразования.
"Рекомендовано проведение пятничных молитв в мечетях при соблюдении требований по социальной дистанции и масочного режима, а по возможности – на открытом воздухе. При нахождении в местах скопления людей, при передвижении на общественном транспорте также необходимо использовать средства индивидуальной защиты", - добавляет пресс-служба.
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По ее информации, данные ограничения и рекомендации действуют до 1 сентября 2021 года.
В Ингушетии зарегистрировано 16 441 случай заболевания коронавирусом, скончались 197 пациентов с COVID-19, выздоровели 15 778 человек, госпитализированы 194 человека.
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