https://ria.ru/20210708/inflyatsiya-1740364735.html
Годовая инфляция в России достигла 6,5 процента впервые за пять лет
Годовая инфляция в России достигла 6,5 процента впервые за пять лет - РИА Новости, 08.07.2021
Годовая инфляция в России достигла 6,5 процента впервые за пять лет
Инфляция в России по состоянию на минувший понедельник, 5 июля, в годовом выражении достигла 6,6 процента, это следует из обзора Министерства экономического... РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T02:46
2021-07-08T02:46
2021-07-08T02:46
россия
мэр
федеральная служба государственной статистики (росстат)
турция
экономика
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Инфляция в России по состоянию на минувший понедельник, 5 июля, в годовом выражении достигла 6,6 процента, это следует из обзора Министерства экономического развития (МЭР).Согласно данным Росстата, в июне годовая инфляция ускорилась до 6,5 процента, что является максимальным показателем с августа 2016 года, а месячная составила 0,69 процента, что является рекордом с июня 2012 года.МЭР в своем обзоре объясняет ускорение инфляции низкой базой 2020 года. Основным драйвером роста выступает продовольствие из-за подорожания овощей и фруктов.В то же время в ведомстве отметили, что продовольственная инфляция в прошлом месяце затормозилась до 0,64 процента по сравнению с майским показателем в 0,96 процента.Подорожание непродовольственных товаров, как поясняют в МЭР, связано с ускоренным ростом цен на товары с высокой долей импорта и стройматериалы. Кроме того, свое влияние оказал рост цен на туристические услуги.По подсчетам Росстата, недельная инфляция с 29 июня по 5 июля ускорилась до 0,46%. Главная причина - индексация тарифов ЖКХ и подорожание зарубежных поездок из-за открытия сообщения с Турцией. Сдерживающим фактором стало сезонное снижение стоимости овощей и фруктов.
https://ria.ru/20210701/inflyatsiya-1739478826.html
россия
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россия, мэр, федеральная служба государственной статистики (росстат), турция, экономика
Годовая инфляция в России достигла 6,5 процента впервые за пять лет
Годовая инфляция в России достигла 6,5% впервые с августа 2016 года