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Наука
https://ria.ru/20210708/harmony-1740307190.html
Альтернатива Google: как работает операционная система Huawei Harmony OS
Альтернатива Google: как работает операционная система Huawei Harmony OS - РИА Новости, 08.07.2021
Альтернатива Google: как работает операционная система Huawei Harmony OS
Китайский технологический гигант Huawei громко заявил о собственной операционной системе Harmony OS 2.0, которая позволит в течение двух лет отказаться от... РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T08:00
2021-07-08T07:59
наука
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости, Кирилл Каримов. Китайский технологический гигант Huawei громко заявил о собственной операционной системе Harmony OS 2.0, которая позволит в течение двух лет отказаться от выпуска устройств на Android. Как работает альтернатива продукции американской корпорации Google на примере планшета Huawei MatePad Pro 12.6 (2021) — в материале РИА Новости.ОС с китайской спецификойМногие прочили Huawei провал. Дескать, китайцы не смогут довести ОС до ума, да и вряд ли выпустят на глобальный рынок. Сейчас голоса скептиков поутихли.Harmony OS 2.0 демонстрирует впечатляющие результаты по скорости включения устройства, запуску приложений, удержанию софта в оперативной памяти и общей отзывчивости интерфейса. В Китае, где эта операционка стала доступна значительно раньше, специалисты бенчмарка Master Lu признали ее самой плавной. Даже плавнее, чем iOS 14, но с этим можно и поспорить — у топового iPhone 12 Pro Max оперативной памяти меньше.Довольно важна совместимость с софтом для Android. Считается, что Harmony OS — всего лишь форк (ответвление) от гугловской ОС. В Huawei никогда не скрывали, что действовали на основе открытого исходного кода Android. Но значительно перестроили и улучшили базу. Как бы то ни было, планшет с Harmony OS отлично понимает сторонний софт, установить на него APK-файл привычной программы из Android не составит труда. Есть, правда ограничение: Google-сервисы работать полноценно не будут. Например, многие игры используют для сохранения прогресса именно гугловские "Play Игры" — в устройстве от Huawei они не помогут.В компании предпочитают считать основным способом распространения ПО в операционке фирменный магазин AppGallery. Вообще, ОС настойчиво предлагает создать пользователю учетную запись Huawei, чтобы получить доступ к своим сервисам, в том числе облачным.Интерфейс до боли знаком поклонникам Huawei — дизайнерских аналогий с оболочкой EMUI много. Но и отличий хватает, например док-бар, связанный с многозадачностью: можно выводить несколько активных окон, а переключение между запущенным софтом практически моментальное.Как и обещали, ОС поддерживает функцию Device+, предполагающую создание из устройства суперпульта для управления техникой. Правда, попробовать это пока не получается — совместимых устройств на рынке еще крайне мало. Но заявка на успех серьезная, ведь у конкурентов ничего подобного нет.Наконец, значительно обновили функцию Huawei Share. Подключив устройство к ноутбуку одним касанием метки на корпусе, можно перемещать файлы, управлять планшетом с экрана компьютера или расширять дисплей последнего. Проблема с опцией одна — работает лишь с ноутбуками Huawei.Первый на Harmony OSПланшет Huawei MatePad Pro 12.6 (2021) должен составить конкуренцию iPad Pro и Samsung Galaxy Tab S7+. Задача непростая, но у устройства для ее решения есть все.Экран — 12,6 дюйма. Сборка образцовая. Вызывает вопросы материал задней панели — пластик в этом ценовом сегменте потребитель может не понять, главные конкуренты — металлические. Однако есть нюанс, заставляющий иначе посмотреть на полимерный задник: поддержка беспроводной зарядки (аж на 27 Вт), чего ни у Samsung, ни у Apple нет. Вопреки слухам, планшет может полноценно заряжаться от неоригинальных проводов и блоков питания. Аккумулятор на 10 050 мАч, автономность — примерно десять часов в офисных задачах.Обсуждать быстродействие планшета, построенного на современном топовом "железе", лишнее — все открывается-запускается моментально, а сам интерфейс крайне плавный. За производительность отвечает процессор собственной разработки Kirin 9000E — пятинанометровый, работающий на максимальной частоте 3,13 ГГц и гораздо менее склонный к троттлингу, чем продукция Qualcomm. Существует и версия с поддержкой 5G, но в России ее не представят.Выбрать объем памяти в Huawei MatePad Pro 12.6 не получится — это безальтернативные 8 Гб оперативной и 256 Гб постоянной. Есть и поддержка проприетарной карты NM, но найти ее в продаже практически невозможно. Планшет получил россыпь беспроводных интерфейсов: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, всевозможные навигационные стандарты. Посетовать можно на отсутствие аудиоджека — все-таки приставка Pro в названии предполагает, что устройством будут пользоваться профессионалы, которым 3,5-миллиметровый разъем очень бы пригодился. Утешением послужит стереосистема из восьми динамиков, планшет легко заменяет портативную колонку высокого класса.И камеры, о чем в планшетах редко вспоминают. В Huawei не стали скупиться и поставили в блок три сенсора — основной 13 Мп, "ширик" 8 Мп и 3D-датчик для измерения глубины резкости. Фронтальный датчик на 8 Мп стоит похвалить за расположение, он не врезан в экран и находится строго перед пользователем в ландшафтной ориентации экрана.Вместе с планшетом доступны чехол-клавиатура и активный стилус M-Pencil второго поколения. Максимальная версия, включающая эти аксессуары, в России обойдется в 89 990 рублей (без них — 69 990). Немало, цена на уровне все тех же iPad Pro и Samsung Galaxy Tab S7+.Что в итогеКомпания Huawei не зря несколько лет шлифовала в лабораториях и исследовательских центрах собственную операционную систему: релизная Harmony OS — стабильная и быстрая, вполне способна конкурировать с iOS и Android. Сходство с последней даже на руку, плавный переход избавит пользователей от дискомфорта. Этому способствует и поддержка установки вручную софта с Android.Главный вопрос — сможет ли Huawei создать полноценную экосистему, убедив производителей умной техники, что у Harmony OS 2.0 есть преимущество перед Google, доминирующей на рынке уже второй десяток лет. Пока же операционка — это удел продукции хоть и большой, но единственной компании.
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apple iphone, apple ipad, google android, huawei technologies, apple, технологии

Альтернатива Google: как работает операционная система Huawei Harmony OS

08:00 08.07.2021
 
© РИА Новости / Кирилл КаримовHuawei Harmony OS 2.0
Huawei Harmony OS 2.0 - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
© РИА Новости / Кирилл Каримов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости, Кирилл Каримов. Китайский технологический гигант Huawei громко заявил о собственной операционной системе Harmony OS 2.0, которая позволит в течение двух лет отказаться от выпуска устройств на Android. Как работает альтернатива продукции американской корпорации Google на примере планшета Huawei MatePad Pro 12.6 (2021) — в материале РИА Новости.

ОС с китайской спецификой

Многие прочили Huawei провал. Дескать, китайцы не смогут довести ОС до ума, да и вряд ли выпустят на глобальный рынок. Сейчас голоса скептиков поутихли.
Harmony OS 2.0 демонстрирует впечатляющие результаты по скорости включения устройства, запуску приложений, удержанию софта в оперативной памяти и общей отзывчивости интерфейса. В Китае, где эта операционка стала доступна значительно раньше, специалисты бенчмарка Master Lu признали ее самой плавной. Даже плавнее, чем iOS 14, но с этим можно и поспорить — у топового iPhone 12 Pro Max оперативной памяти меньше.
Довольно важна совместимость с софтом для Android. Считается, что Harmony OS — всего лишь форк (ответвление) от гугловской ОС. В Huawei никогда не скрывали, что действовали на основе открытого исходного кода Android. Но значительно перестроили и улучшили базу.
© РИА Новости / Кирилл Каримов

Harmony OS 2.0 станет основой для умных устройств Huawei

Huawei Harmony OS 2.0
1 из 4

Harmony OS 2.0 станет основой для умных устройств Huawei

© РИА Новости / Кирилл Каримов
© РИА Новости / Кирилл Каримов

ОС поддерживает продвинутую многозадачность

Huawei Harmony OS 2.0
2 из 4

ОС поддерживает продвинутую многозадачность

© РИА Новости / Кирилл Каримов
© РИА Новости / Кирилл Каримов

Загружать приложения можно из фирменного магазина AppGallery

Huawei Harmony OS 2.0
3 из 4

Загружать приложения можно из фирменного магазина AppGallery

© РИА Новости / Кирилл Каримов
© РИА Новости / Кирилл Каримов

Устройство может стать универсальным пультом, но пока есть проблемы с совместимостью

Huawei Harmony OS 2.0
4 из 4

Устройство может стать универсальным пультом, но пока есть проблемы с совместимостью

© РИА Новости / Кирилл Каримов
1 из 4

Harmony OS 2.0 станет основой для умных устройств Huawei

© РИА Новости / Кирилл Каримов
2 из 4

ОС поддерживает продвинутую многозадачность

© РИА Новости / Кирилл Каримов
3 из 4

Загружать приложения можно из фирменного магазина AppGallery

© РИА Новости / Кирилл Каримов
4 из 4

Устройство может стать универсальным пультом, но пока есть проблемы с совместимостью

© РИА Новости / Кирилл Каримов
Как бы то ни было, планшет с Harmony OS отлично понимает сторонний софт, установить на него APK-файл привычной программы из Android не составит труда. Есть, правда ограничение: Google-сервисы работать полноценно не будут. Например, многие игры используют для сохранения прогресса именно гугловские "Play Игры" — в устройстве от Huawei они не помогут.
В компании предпочитают считать основным способом распространения ПО в операционке фирменный магазин AppGallery. Вообще, ОС настойчиво предлагает создать пользователю учетную запись Huawei, чтобы получить доступ к своим сервисам, в том числе облачным.
Интерфейс до боли знаком поклонникам Huawei — дизайнерских аналогий с оболочкой EMUI много. Но и отличий хватает, например док-бар, связанный с многозадачностью: можно выводить несколько активных окон, а переключение между запущенным софтом практически моментальное.
Как и обещали, ОС поддерживает функцию Device+, предполагающую создание из устройства суперпульта для управления техникой. Правда, попробовать это пока не получается — совместимых устройств на рынке еще крайне мало. Но заявка на успех серьезная, ведь у конкурентов ничего подобного нет.
Наконец, значительно обновили функцию Huawei Share. Подключив устройство к ноутбуку одним касанием метки на корпусе, можно перемещать файлы, управлять планшетом с экрана компьютера или расширять дисплей последнего. Проблема с опцией одна — работает лишь с ноутбуками Huawei.
Huawei HarmonyOS 2 - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
2 июня, 19:01Наука
Huawei запустила альтернативу Android и показала устройства на HarmonyOS

Первый на Harmony OS

Планшет Huawei MatePad Pro 12.6 (2021) должен составить конкуренцию iPad Pro и Samsung Galaxy Tab S7+. Задача непростая, но у устройства для ее решения есть все.
Экран — 12,6 дюйма. Сборка образцовая. Вызывает вопросы материал задней панели — пластик в этом ценовом сегменте потребитель может не понять, главные конкуренты — металлические. Однако есть нюанс, заставляющий иначе посмотреть на полимерный задник: поддержка беспроводной зарядки (аж на 27 Вт), чего ни у Samsung, ни у Apple нет. Вопреки слухам, планшет может полноценно заряжаться от неоригинальных проводов и блоков питания. Аккумулятор на 10 050 мАч, автономность — примерно десять часов в офисных задачах.
Обсуждать быстродействие планшета, построенного на современном топовом "железе", лишнее — все открывается-запускается моментально, а сам интерфейс крайне плавный. За производительность отвечает процессор собственной разработки Kirin 9000E — пятинанометровый, работающий на максимальной частоте 3,13 ГГц и гораздо менее склонный к троттлингу, чем продукция Qualcomm. Существует и версия с поддержкой 5G, но в России ее не представят.
© РИА Новости / Кирилл Каримов

Huawei MatePad Pro 12.6 будет конкурировать с Apple и Samsung

Huawei Harmony OS 2.0
1 из 6

Huawei MatePad Pro 12.6 будет конкурировать с Apple и Samsung

© РИА Новости / Кирилл Каримов
© РИА Новости / Кирилл Каримов

Чехол-клавиатура делает из планшета замену ноутбуку

Huawei Harmony OS 2.0
2 из 6

Чехол-клавиатура делает из планшета замену ноутбуку

© РИА Новости / Кирилл Каримов
© РИА Новости / Кирилл Каримов

Стилус M-Pencil второго поколения

Huawei Harmony OS 2.0
3 из 6

Стилус M-Pencil второго поколения

© РИА Новости / Кирилл Каримов
© РИА Новости / Кирилл Каримов

Планшет получил продвинутый камерный модуль

Huawei Harmony OS 2.0
4 из 6

Планшет получил продвинутый камерный модуль

© РИА Новости / Кирилл Каримов
© РИА Новости / Кирилл Каримов

Основной сенсор на 13 Мп

Huawei MatePad Pro 12.6
5 из 6

Основной сенсор на 13 Мп

© РИА Новости / Кирилл Каримов
© РИА Новости / Кирилл Каримов

Восьмимегапиксельный датчик со сверхширокоугольной линзой

Huawei MatePad Pro 12.6
6 из 6

Восьмимегапиксельный датчик со сверхширокоугольной линзой

© РИА Новости / Кирилл Каримов
1 из 6

Huawei MatePad Pro 12.6 будет конкурировать с Apple и Samsung

© РИА Новости / Кирилл Каримов
2 из 6

Чехол-клавиатура делает из планшета замену ноутбуку

© РИА Новости / Кирилл Каримов
3 из 6

Стилус M-Pencil второго поколения

© РИА Новости / Кирилл Каримов
4 из 6

Планшет получил продвинутый камерный модуль

© РИА Новости / Кирилл Каримов
5 из 6

Основной сенсор на 13 Мп

© РИА Новости / Кирилл Каримов
6 из 6

Восьмимегапиксельный датчик со сверхширокоугольной линзой

© РИА Новости / Кирилл Каримов
Выбрать объем памяти в Huawei MatePad Pro 12.6 не получится — это безальтернативные 8 Гб оперативной и 256 Гб постоянной. Есть и поддержка проприетарной карты NM, но найти ее в продаже практически невозможно. Планшет получил россыпь беспроводных интерфейсов: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, всевозможные навигационные стандарты. Посетовать можно на отсутствие аудиоджека — все-таки приставка Pro в названии предполагает, что устройством будут пользоваться профессионалы, которым 3,5-миллиметровый разъем очень бы пригодился. Утешением послужит стереосистема из восьми динамиков, планшет легко заменяет портативную колонку высокого класса.
И камеры, о чем в планшетах редко вспоминают. В Huawei не стали скупиться и поставили в блок три сенсора — основной 13 Мп, "ширик" 8 Мп и 3D-датчик для измерения глубины резкости. Фронтальный датчик на 8 Мп стоит похвалить за расположение, он не врезан в экран и находится строго перед пользователем в ландшафтной ориентации экрана.
Вместе с планшетом доступны чехол-клавиатура и активный стилус M-Pencil второго поколения. Максимальная версия, включающая эти аксессуары, в России обойдется в 89 990 рублей (без них — 69 990). Немало, цена на уровне все тех же iPad Pro и Samsung Galaxy Tab S7+.

Что в итоге

Компания Huawei не зря несколько лет шлифовала в лабораториях и исследовательских центрах собственную операционную систему: релизная Harmony OS — стабильная и быстрая, вполне способна конкурировать с iOS и Android. Сходство с последней даже на руку, плавный переход избавит пользователей от дискомфорта. Этому способствует и поддержка установки вручную софта с Android.
Главный вопрос — сможет ли Huawei создать полноценную экосистему, убедив производителей умной техники, что у Harmony OS 2.0 есть преимущество перед Google, доминирующей на рынке уже второй десяток лет. Пока же операционка — это удел продукции хоть и большой, но единственной компании.
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