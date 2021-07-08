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Российский истребитель сопроводил у границы самолет-разведчик Франции
Российский истребитель сопроводил у границы самолет-разведчик Франции - РИА Новости, 09.07.2021
Российский истребитель сопроводил у границы самолет-разведчик Франции
Истребитель авиации ВМФ в четверг сопроводил в небе над Балтийским морем французский самолет-разведчик, приближавшийся к границам России, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-08T23:42
2021-07-08T23:42
2021-07-09T00:06
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Истребитель авиации ВМФ в четверг сопроводил в небе над Балтийским морем французский самолет-разведчик, приближавшийся к границам России, сообщили в Минобороны.Восьмого июля российские средства контроля воздушного пространства обнаружили над нейтральными водами Балтийского моря воздушную цель, приближавшуюся к российским границам.Минобороны подчеркивает, что полет российского самолета выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. "Нарушения Государственной границы Российской Федерации не допущено", - заключили в военном ведомстве.
https://ria.ru/20210708/su-24-1740460742.html
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ввс франции, су-27, россия, балтийское море, франция, безопасность
Российский истребитель сопроводил у границы самолет-разведчик Франции
23:42 08.07.2021 (обновлено: 00:06 09.07.2021)
Российский истребитель сопроводил самолет-разведчик Франции, приближавшийся к границе