Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210708/granitsa-1740528777.html
Российский истребитель сопроводил у границы самолет-разведчик Франции
Российский истребитель сопроводил у границы самолет-разведчик Франции - РИА Новости, 09.07.2021
Российский истребитель сопроводил у границы самолет-разведчик Франции
Истребитель авиации ВМФ в четверг сопроводил в небе над Балтийским морем французский самолет-разведчик, приближавшийся к границам России, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-08T23:42
2021-07-09T00:06
ввс франции
су-27
россия
балтийское море
франция
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/03/1604072777_0:0:3103:1746_1920x0_80_0_0_87f3204d6907c3469ad9544ac545a827.jpg
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Истребитель авиации ВМФ в четверг сопроводил в небе над Балтийским морем французский самолет-разведчик, приближавшийся к границам России, сообщили в Минобороны.Восьмого июля российские средства контроля воздушного пространства обнаружили над нейтральными водами Балтийского моря воздушную цель, приближавшуюся к российским границам.Минобороны подчеркивает, что полет российского самолета выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. "Нарушения Государственной границы Российской Федерации не допущено", - заключили в военном ведомстве.
https://ria.ru/20210708/su-24-1740460742.html
россия
балтийское море
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/03/1604072777_372:0:3103:2048_1920x0_80_0_0_1688e105f0c62d0a88b7a347d37a0096.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ввс франции, су-27, россия, балтийское море, франция, безопасность
Российский истребитель сопроводил у границы самолет-разведчик Франции
23:42 08.07.2021 (обновлено: 00:06 09.07.2021)
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкПилот в кабине многоцелевого истребителя Су-27
Пилот в кабине многоцелевого истребителя Су-27 - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк

Российский истребитель сопроводил самолет-разведчик Франции, приближавшийся к границе

Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Истребитель авиации ВМФ в четверг сопроводил в небе над Балтийским морем французский самолет-разведчик, приближавшийся к границам России, сообщили в Минобороны.
Восьмого июля российские средства контроля воздушного пространства обнаружили над нейтральными водами Балтийского моря воздушную цель, приближавшуюся к российским границам.
"Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения Государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных сил морской авиации и противовоздушной обороны Балтийского флота. Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет-разведчик "Атлантик-2" ВВС Франции и сопроводил его над акваторией Балтийского моря", - говорится в сообщении.
Минобороны подчеркивает, что полет российского самолета выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. "Нарушения Государственной границы Российской Федерации не допущено", - заключили в военном ведомстве.
Бомбардировщик Су-24 - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
Вчера, 16:00
Минобороны высказалось о срыве пресс-конференции Санчеса из-за двух Су-24
 
ВВС ФранцииСу-27РоссияБалтийское мореФранцияБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:03Бурятия с 12 июля отменит локдаун
08:00Выложили карты на стол. Для чего Польша заманивает белорусов
07:45Задержанные американцы назвали цель нападения на президента Гаити
07:17Мать Винника просит правительство Греции вернуть сына к детям в Россию
07:13Мать Винника рассказала об условиях содержания сына во французской тюрьме
07:11Россияне рассказали, к чему приводят напряженные отношения с начальством
07:08Мать Винника рассказала, когда его освободят из тюрьмы во Франции
06:38Подозреваемых в убийстве президента Гаити задержали в посольстве Тайваня
06:35Эксперты объяснили, как безопасно заказывать услуги в интернете
06:24Пострадавшие при ЧП с самолетом в ЯНАО находятся в реанимации
06:21В МИД России рассказали об одной из наиболее острых проблем Ливии
06:20Россияне потратили 6,7 миллиарда рублей на детские туры с кешбэком
06:19МВД предложило отменить разрешения на временное проживание иностранцев
06:18Генерал сообщил, сколько "граждан женского пола" поступят в военные вузы
06:14Большинство россиян сталкивались с мошенничеством в Сети
06:09Крупнейшие российские банки упростят перевыпуск карт
06:00Далай-лама рассказал, сколько часов сна нужно для здоровья
05:47В Колумбии задержали преступника, который изнасиловал 21 ребенка
05:45Сестра первой леди Парагвая погибла при обрушении здания в Майами
05:36Врач рассказал, как избежать теплового удара
Лента новостейМолния