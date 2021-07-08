https://ria.ru/20210708/granitsa-1740528777.html

Российский истребитель сопроводил у границы самолет-разведчик Франции

Российский истребитель сопроводил у границы самолет-разведчик Франции - РИА Новости, 09.07.2021

Российский истребитель сопроводил у границы самолет-разведчик Франции

Истребитель авиации ВМФ в четверг сопроводил в небе над Балтийским морем французский самолет-разведчик, приближавшийся к границам России, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 09.07.2021

2021-07-08T23:42

2021-07-08T23:42

2021-07-09T00:06

ввс франции

су-27

россия

балтийское море

франция

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/03/1604072777_0:0:3103:1746_1920x0_80_0_0_87f3204d6907c3469ad9544ac545a827.jpg

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Истребитель авиации ВМФ в четверг сопроводил в небе над Балтийским морем французский самолет-разведчик, приближавшийся к границам России, сообщили в Минобороны.Восьмого июля российские средства контроля воздушного пространства обнаружили над нейтральными водами Балтийского моря воздушную цель, приближавшуюся к российским границам.Минобороны подчеркивает, что полет российского самолета выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. "Нарушения Государственной границы Российской Федерации не допущено", - заключили в военном ведомстве.

https://ria.ru/20210708/su-24-1740460742.html

россия

балтийское море

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ввс франции, су-27, россия, балтийское море, франция, безопасность