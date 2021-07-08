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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210708/gosduma-1740408923.html
В РПЦ оценили выдвижение раскольников на выборы в Госдуму
В РПЦ оценили выдвижение раскольников на выборы в Госдуму - РИА Новости, 08.07.2021
В РПЦ оценили выдвижение раскольников на выборы в Госдуму
Выдвижение представителя раскольнической "Апостольской православной церкви" в Госдуму не увенчается успехом, считает директор правозащитного центра Всемирного... РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T12:05
2021-07-08T12:05
религия и мировоззрение
россия
балтия
русская православная церковь
госдума рф
снг
роман силантьев
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Выдвижение представителя раскольнической "Апостольской православной церкви" в Госдуму не увенчается успехом, считает директор правозащитного центра Всемирного русского народного собора (ВРНС), религиовед Роман Силантьев.Предвыборный съезд партии "Яблоко" 4 июля утвердил списки кандидатов на выборы в Государственную думу РФ. От двух районов Санкт-Петербурга от нее выдвинут "архиепископ" неканонической "Апостольской православной церкви" (АПЦ) Григорий Михнов-Вайтенко - бывший священник Русской православной церкви (РПЦ), вышедший из состава ее духовенства в 2014 году."Апостольская православная церковь" так называемая - это секта покойного Глеба Якунина. Она считается вымершей ввиду внутренних неразрешимых противоречий, но, как я понимаю, ее осколки еще существуют. У нас таких сект довольно много, и их так называемый "епископат" исчисляется сотнями людей, которые регулярно появляются в разных областях, реагировать на каждого из них было бы чрезмерным напряжением сил. Если резюмировать, то представитель практически вымершей секты решил пойти во власть, что, на мой взгляд, успеха иметь не будет", - сказал Силантьев РИА Новости.Председатель Отдела по взаимоотношениям церкви и общества Санкт-Петербургской епархии протоиерей Александр Пелин в разговоре с РИА Новости отметил, что РПЦ в своих Основах социальной концепции определила неучастие православных священнослужителей в выборах в Госдуму, чтобы не делить людей по политическим и религиозным отношениям. "В данном случае мы наблюдаем обратное: маленькая группа людей, не столько религиозная, сколько прикрывающаяся религией, пытается выдвигаться от политической партии, которая поддерживает ЛГБТ-движение и различные движения, которые разрушают традиционные российские ценности", - сказал он.Русская церковь, добавил священнослужитель, не следит принципиально за темой политики или выборов, но приветствует кандидатов в органы законодательной власти разных уровней, которые поддерживают верующих. "Они могут выражать свою позицию как неверующие или поддерживать неверующих, но для нас принципиально важно, что эти люди не будут мешать правам верующих людей, а будут, наоборот, способствовать, помогать. В этой ситуации мы можем только сказать, что такие-то и такие-то кандидаты помогают верующим на своей территории - например, муниципалитета - реализовать свои права как верующих", - добавил Пелин.Согласно Основам социальной концепции РПЦ, в 1993 году ввиду создания в России профессионального парламента Священный синод предписал священнослужителям воздержаться от участия в российских парламентских выборах в качестве кандидатов в депутаты. Позже действие предписания было распространено на участие в будущем клира в выборах любых органов представительной власти стран СНГ и Балтии на общегосударственном и местном уровнях.
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россия, балтия, русская православная церковь, госдума рф, снг, роман силантьев

В РПЦ оценили выдвижение раскольников на выборы в Госдуму

12:05 08.07.2021
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Государственной думы РФ в Москве
Здание Государственной думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Выдвижение представителя раскольнической "Апостольской православной церкви" в Госдуму не увенчается успехом, считает директор правозащитного центра Всемирного русского народного собора (ВРНС), религиовед Роман Силантьев.
Предвыборный съезд партии "Яблоко" 4 июля утвердил списки кандидатов на выборы в Государственную думу РФ. От двух районов Санкт-Петербурга от нее выдвинут "архиепископ" неканонической "Апостольской православной церкви" (АПЦ) Григорий Михнов-Вайтенко - бывший священник Русской православной церкви (РПЦ), вышедший из состава ее духовенства в 2014 году.
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28 апреля, 11:54Религия и мировоззрение
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"Апостольская православная церковь" так называемая - это секта покойного Глеба Якунина. Она считается вымершей ввиду внутренних неразрешимых противоречий, но, как я понимаю, ее осколки еще существуют. У нас таких сект довольно много, и их так называемый "епископат" исчисляется сотнями людей, которые регулярно появляются в разных областях, реагировать на каждого из них было бы чрезмерным напряжением сил. Если резюмировать, то представитель практически вымершей секты решил пойти во власть, что, на мой взгляд, успеха иметь не будет", - сказал Силантьев РИА Новости.
Председатель Отдела по взаимоотношениям церкви и общества Санкт-Петербургской епархии протоиерей Александр Пелин в разговоре с РИА Новости отметил, что РПЦ в своих Основах социальной концепции определила неучастие православных священнослужителей в выборах в Госдуму, чтобы не делить людей по политическим и религиозным отношениям. "В данном случае мы наблюдаем обратное: маленькая группа людей, не столько религиозная, сколько прикрывающаяся религией, пытается выдвигаться от политической партии, которая поддерживает ЛГБТ-движение и различные движения, которые разрушают традиционные российские ценности", - сказал он.
Русская церковь, добавил священнослужитель, не следит принципиально за темой политики или выборов, но приветствует кандидатов в органы законодательной власти разных уровней, которые поддерживают верующих. "Они могут выражать свою позицию как неверующие или поддерживать неверующих, но для нас принципиально важно, что эти люди не будут мешать правам верующих людей, а будут, наоборот, способствовать, помогать. В этой ситуации мы можем только сказать, что такие-то и такие-то кандидаты помогают верующим на своей территории - например, муниципалитета - реализовать свои права как верующих", - добавил Пелин.
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Согласно Основам социальной концепции РПЦ, в 1993 году ввиду создания в России профессионального парламента Священный синод предписал священнослужителям воздержаться от участия в российских парламентских выборах в качестве кандидатов в депутаты. Позже действие предписания было распространено на участие в будущем клира в выборах любых органов представительной власти стран СНГ и Балтии на общегосударственном и местном уровнях.
 
Религия и мировоззрениеРоссияБалтияРусская православная церковьГосдума РФСНГРоман Силантьев
 
 
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