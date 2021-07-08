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Politico: большинство американских штатов подали иск против Google
Politico: большинство американских штатов подали иск против Google - РИА Новости, 08.07.2021
Politico: большинство американских штатов подали иск против Google
Большинство штатов США подали антимонопольный иск к Google из-за ее контроля над магазином приложений Android, сообщило издание Politico со ссылкой на иск. РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T00:21
2021-07-08T00:21
2021-07-08T05:20
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ВАШИНГТОН, 8 июл - РИА Новости. Большинство штатов США подали антимонопольный иск к Google из-за ее контроля над магазином приложений Android, сообщило издание Politico со ссылкой на иск.К иску присоединились 36 штатов и столица страны Вашингтон.Это уже третий по счету иск, который подают группы штатов, пытаясь привлечь Google к ответственности за потенциальные нарушения антимонопольного законодательства. Также в 2020 году министерство юстиции США присоединилось к 14 штатам в антимонопольном иске по использованию Google контрактов с Apple, Mozilla и производителями смартфонов, что должно было обеспечить Google контроль над рынком поиска с мобильных устройств.
https://ria.ru/20210524/google-1733582688.html
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google, google android, сша, в мире
Politico: большинство американских штатов подали иск против Google
00:21 08.07.2021 (обновлено: 05:20 08.07.2021)
Politico: большинство американских штатов подали антимонопольный иск против Google