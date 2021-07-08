https://ria.ru/20210708/google-1740358046.html

Politico: большинство американских штатов подали иск против Google

Politico: большинство американских штатов подали иск против Google - РИА Новости, 08.07.2021

Politico: большинство американских штатов подали иск против Google

Большинство штатов США подали антимонопольный иск к Google из-за ее контроля над магазином приложений Android, сообщило издание Politico со ссылкой на иск. РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-08T00:21

2021-07-08T00:21

2021-07-08T05:20

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ВАШИНГТОН, 8 июл - РИА Новости. Большинство штатов США подали антимонопольный иск к Google из-за ее контроля над магазином приложений Android, сообщило издание Politico со ссылкой на иск.К иску присоединились 36 штатов и столица страны Вашингтон.Это уже третий по счету иск, который подают группы штатов, пытаясь привлечь Google к ответственности за потенциальные нарушения антимонопольного законодательства. Также в 2020 году министерство юстиции США присоединилось к 14 штатам в антимонопольном иске по использованию Google контрактов с Apple, Mozilla и производителями смартфонов, что должно было обеспечить Google контроль над рынком поиска с мобильных устройств.

https://ria.ru/20210524/google-1733582688.html

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2021

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