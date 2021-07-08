https://ria.ru/20210708/gluz-1740442601.html

Умер народный артист России Михаил Глуз

Умер народный артист России Михаил Глуз - РИА Новости, 08.07.2021

Умер народный артист России Михаил Глуз

Народный артист России, композитор Михаил Глуз скончался в возрасте 69 лет, об этом сообщается на сайте театра "Ленком". РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-08T14:45

2021-07-08T14:45

2021-07-08T23:23

культура

театр

россия

ленком

общество

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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Народный артист России, композитор Михаил Глуз скончался в возрасте 69 лет, об этом сообщается на сайте театра "Ленком"."В сентябре он должен был отметить юбилей. Михаил Семенович — автор музыки к балетам и мюзиклам, рок-операм и кинофильмам. Он создатель и генеральный директор Международного культурного центра имени С. Михоэлса, а также Московского международного фестиваля искусств имени С. Михоэлса", — указывается на портале.Музыка Михаила Глуза, в частности, звучит в спектакле "Поминальная молитва". Композитор принимал активное творческое участие в возрождении постановки.О месте и времени прощания сообщат позже.Глуз — автор мюзикла "Шалом-Шагал", "Принц и нищий", рок-оперы "Суламифь-Forever!", балета "Сон с продолжением". Он был музыкальным и художественным руководителем Камерного еврейского музыкального театра. Звание народного артиста Михаил Глуз получил в 1996 году.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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театр, россия, ленком, общество