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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210708/gluz-1740442601.html
Умер народный артист России Михаил Глуз
Умер народный артист России Михаил Глуз - РИА Новости, 08.07.2021
Умер народный артист России Михаил Глуз
Народный артист России, композитор Михаил Глуз скончался в возрасте 69 лет, об этом сообщается на сайте театра "Ленком". РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T14:45
2021-07-08T23:23
культура
театр
россия
ленком
общество
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Народный артист России, композитор Михаил Глуз скончался в возрасте 69 лет, об этом сообщается на сайте театра "Ленком"."В сентябре он должен был отметить юбилей. Михаил Семенович — автор музыки к балетам и мюзиклам, рок-операм и кинофильмам. Он создатель и генеральный директор Международного культурного центра имени С. Михоэлса, а также Московского международного фестиваля искусств имени С. Михоэлса", — указывается на портале.Музыка Михаила Глуза, в частности, звучит в спектакле "Поминальная молитва". Композитор принимал активное творческое участие в возрождении постановки.О месте и времени прощания сообщат позже.Глуз — автор мюзикла "Шалом-Шагал", "Принц и нищий", рок-оперы "Суламифь-Forever!", балета "Сон с продолжением". Он был музыкальным и художественным руководителем Камерного еврейского музыкального театра. Звание народного артиста Михаил Глуз получил в 1996 году.
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театр, россия, ленком, общество
Умер народный артист России Михаил Глуз
14:45 08.07.2021 (обновлено: 23:23 08.07.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкГенеральный директор Международного культурного центра им. Соломона Михоэлса Михаил Глуз
Генеральный директор Международного культурного центра им. Соломона Михоэлса Михаил Глуз - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Умер народный артист России Михаил Глуз, сообщил театр "Ленком"

Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Народный артист России, композитор Михаил Глуз скончался в возрасте 69 лет, об этом сообщается на сайте театра "Ленком".
"В сентябре он должен был отметить юбилей. Михаил Семенович — автор музыки к балетам и мюзиклам, рок-операм и кинофильмам. Он создатель и генеральный директор Международного культурного центра имени С. Михоэлса, а также Московского международного фестиваля искусств имени С. Михоэлса", — указывается на портале.
© РИА Новости / Александр Макаров / Перейти в фотобанкХудожественный руководитель КЕМТ Михаил Глуз во время выступления на открытии Центра еврейской культуры имени С. М. Михоэлса
Художественный руководитель КЕМТ Михаил Глуз во время выступления на открытии Центра еврейской культуры имени С.М. Михоэлса - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
© РИА Новости / Александр Макаров
Перейти в фотобанк
Художественный руководитель КЕМТ Михаил Глуз во время выступления на открытии Центра еврейской культуры имени С. М. Михоэлса
Музыка Михаила Глуза, в частности, звучит в спектакле "Поминальная молитва". Композитор принимал активное творческое участие в возрождении постановки.
О месте и времени прощания сообщат позже.
Глуз — автор мюзикла "Шалом-Шагал", "Принц и нищий", рок-оперы "Суламифь-Forever!", балета "Сон с продолжением". Он был музыкальным и художественным руководителем Камерного еврейского музыкального театра. Звание народного артиста Михаил Глуз получил в 1996 году.
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкГенеральный директор Международного культурного центра им. Соломона Михоэлса Михаил Глуз
Генеральный директор Международного культурного центра им. Соломона Михоэлса Михаил Глуз - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Генеральный директор Международного культурного центра им. Соломона Михоэлса Михаил Глуз
 
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