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Умер народный артист России Михаил Глуз
Умер народный артист России Михаил Глуз - РИА Новости, 08.07.2021
Умер народный артист России Михаил Глуз
Народный артист России, композитор Михаил Глуз скончался в возрасте 69 лет, об этом сообщается на сайте театра "Ленком". РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T14:45
2021-07-08T14:45
2021-07-08T23:23
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Народный артист России, композитор Михаил Глуз скончался в возрасте 69 лет, об этом сообщается на сайте театра "Ленком"."В сентябре он должен был отметить юбилей. Михаил Семенович — автор музыки к балетам и мюзиклам, рок-операм и кинофильмам. Он создатель и генеральный директор Международного культурного центра имени С. Михоэлса, а также Московского международного фестиваля искусств имени С. Михоэлса", — указывается на портале.Музыка Михаила Глуза, в частности, звучит в спектакле "Поминальная молитва". Композитор принимал активное творческое участие в возрождении постановки.О месте и времени прощания сообщат позже.Глуз — автор мюзикла "Шалом-Шагал", "Принц и нищий", рок-оперы "Суламифь-Forever!", балета "Сон с продолжением". Он был музыкальным и художественным руководителем Камерного еврейского музыкального театра. Звание народного артиста Михаил Глуз получил в 1996 году.
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театр, россия, ленком, общество
Умер народный артист России Михаил Глуз
14:45 08.07.2021 (обновлено: 23:23 08.07.2021)
Умер народный артист России Михаил Глуз, сообщил театр "Ленком"
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости.
Народный артист России
, композитор Михаил Глуз скончался в возрасте 69 лет, об этом сообщается на сайте театра "Ленком
".
"В сентябре он должен был отметить юбилей. Михаил Семенович — автор музыки к балетам и мюзиклам, рок-операм и кинофильмам. Он создатель и генеральный директор Международного культурного центра имени С. Михоэлса, а также Московского международного фестиваля искусств имени С. Михоэлса", — указывается на портале.
Музыка Михаила Глуза, в частности, звучит в спектакле "Поминальная молитва". Композитор принимал активное творческое участие в возрождении постановки.
О месте и времени прощания сообщат позже.
Глуз — автор мюзикла "Шалом-Шагал", "Принц и нищий", рок-оперы "Суламифь-Forever!", балета "Сон с продолжением". Он был музыкальным и художественным руководителем Камерного еврейского музыкального театра. Звание народного артиста Михаил Глуз получил в 1996 году.