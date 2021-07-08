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CNN: Дональд Трамп якобы положительно высказался о Гитлере
CNN: Дональд Трамп якобы положительно высказался о Гитлере - РИА Новости, 08.07.2021
CNN: Дональд Трамп якобы положительно высказался о Гитлере
Бывший президент США Дональд Трамп якобы положительно высказался о Гитлере, передает телеканал CNN со ссылкой на поступившие в его распоряжение отрывки из еще... РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T01:19
2021-07-08T01:19
дональд трамп
германия
сша
адольф гитлер
в мире
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ВАШИНГТОН, 8 июл - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп якобы положительно высказался о Гитлере, передает телеканал CNN со ссылкой на поступившие в его распоряжение отрывки из еще не вышедшей книги журналиста Wall Street Journal Майкла Бендера "По правде говоря, мы выиграли выборы: правдивая история поражения Трампа".Согласно тексту книги Бендера, Трамп во время памятной поездки в Париж в честь окончания Первой мировой войны в 2018 году якобы сказал Джону Келли, занимавшему тогда пост главы аппарата Белого дома, что "Гитлер сделал много хорошего". Трамп также якобы добавил, что при правлении Гитлера Германия достигла экономических успехов, пишет журналист в своей книге.В свою очередь Трамп опроверг и свои комментарии о Гитлере, и сам факт разговора с Келли."Это абсолютная ложь. Президент Трамп никогда такого не говорил. Это фейковая новость от, возможно, генерала (Келли – ред.), который был некомпетентен и уволен", - заявила пресс-секретарь Трампа Лиз Харрингтон. Телеканал CNN также обратился к Келли по поводу слов Трампа. На данный момент бывший глава аппарата Белого дома не дал комментариев.В книге Бендера описываются также якобы призывы Трампа правоохранителям "раскалывать черепа" протестующим в Сиэтле и Портленде. Бывший президент высказывался и о намерении послать военных оттеснить протестующих в Орегоне. Представитель Трампа также назвала эти сведения ложными.Выборы 46-го президента США состоялись 3 ноября 2020 года. На них победил кандидат от Демократической партии, бывший вице-президент Джо Байден. Республиканец Трамп до последнего не признавал поражения на выборах и отказался присутствовать на инаугурации Джо Байдена – такой инцидент произошел впервые за 150 лет.
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дональд трамп, германия, сша, адольф гитлер, в мире
CNN: Дональд Трамп якобы положительно высказался о Гитлере
01:19 08.07.2021
 
© AP PhotoАдольф Гитлер. 1 мая 1938 года
Адольф Гитлер. 1 мая 1938 года - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
© AP Photo

CNN: экс-президент США Дональд Трамп якобы положительно высказался о Гитлере

Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 8 июл - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп якобы положительно высказался о Гитлере, передает телеканал CNN со ссылкой на поступившие в его распоряжение отрывки из еще не вышедшей книги журналиста Wall Street Journal Майкла Бендера "По правде говоря, мы выиграли выборы: правдивая история поражения Трампа".
Согласно тексту книги Бендера, Трамп во время памятной поездки в Париж в честь окончания Первой мировой войны в 2018 году якобы сказал Джону Келли, занимавшему тогда пост главы аппарата Белого дома, что "Гитлер сделал много хорошего". Трамп также якобы добавил, что при правлении Гитлера Германия достигла экономических успехов, пишет журналист в своей книге.
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В свою очередь Трамп опроверг и свои комментарии о Гитлере, и сам факт разговора с Келли.
"Это абсолютная ложь. Президент Трамп никогда такого не говорил. Это фейковая новость от, возможно, генерала (Келли – ред.), который был некомпетентен и уволен", - заявила пресс-секретарь Трампа Лиз Харрингтон. Телеканал CNN также обратился к Келли по поводу слов Трампа. На данный момент бывший глава аппарата Белого дома не дал комментариев.
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В книге Бендера описываются также якобы призывы Трампа правоохранителям "раскалывать черепа" протестующим в Сиэтле и Портленде. Бывший президент высказывался и о намерении послать военных оттеснить протестующих в Орегоне. Представитель Трампа также назвала эти сведения ложными.
Выборы 46-го президента США состоялись 3 ноября 2020 года. На них победил кандидат от Демократической партии, бывший вице-президент Джо Байден. Республиканец Трамп до последнего не признавал поражения на выборах и отказался присутствовать на инаугурации Джо Байдена – такой инцидент произошел впервые за 150 лет.
 
Дональд ТрампГерманияСШААдольф ГитлерВ мире
 
 
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