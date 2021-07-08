https://ria.ru/20210708/gaiti-1740518701.html
Среди ликвидированных убийц президента Гаити есть иностранцы
Среди ликвидированных убийц президента Гаити есть иностранцы - РИА Новости, 08.07.2021
Среди ликвидированных убийц президента Гаити есть иностранцы
Среди ликвидированных причастных к убийству президента Гаити Жовенеля Моиза трое иностранцев, заявил на пресс-конференции глава полиции страны Леон Шарль. РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T20:45
2021-07-08T20:45
2021-07-08T22:31
жовенель моиз
убийство президента гаити
гаити
в мире
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ПОРТ-О-ПРЕНС, 8 июл - РИА Новости. Среди ликвидированных причастных к убийству президента Гаити Жовенеля Моиза трое иностранцев, заявил на пресс-конференции глава полиции страны Леон Шарль."Мы произвели шесть задержаний среди подозреваемых в причастности к убийству президента, еще четверо подозреваемых были убиты, среди них три иностранца. Были конфискованы пять автомобилей", - заявил он и подтвердил, что организаторов убийства все еще ищут.При этом портал Haiti24 в четверг сообщил, что полиция Гаити задержала еще двух человек в связи с убийством президента страны, таким образом, число задержанных по этому делу возросло до восьми.Президент Гаити получил смертельное ранение при нападении на его резиденцию в ночь на среду. Его супруга Мартин Моиз находится в критическом состоянии.Моиз занял пост президента Гаити 7 февраля 2017 года. Согласно конституции, если президент становится неспособен исполнять обязанности уже после четвертого года правления, временного главу государства избирает парламент. В этом случае он должен собраться не позднее чем через 60 дней после того, как президент прекратил выполнять свои обязанности. Временный президент занимает этот пост до истечения оставшегося срока пятилетнего мандата.До выборов временного президента руководство страной осуществляет совет министров во главе с премьером.
https://ria.ru/20210708/gaiti-1740439550.html
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жовенель моиз, убийство президента гаити, гаити, в мире
Среди ликвидированных убийц президента Гаити есть иностранцы
20:45 08.07.2021 (обновлено: 22:31 08.07.2021)
Среди ликвидированных причастных к убийству президента Гаити трое иностранцев
ПОРТ-О-ПРЕНС, 8 июл - РИА Новости.
Среди ликвидированных причастных к убийству президента Гаити Жовенеля Моиза
трое иностранцев, заявил на пресс-конференции глава полиции страны Леон Шарль.
"Мы произвели шесть задержаний среди подозреваемых в причастности к убийству президента, еще четверо подозреваемых были убиты, среди них три иностранца. Были конфискованы пять автомобилей", - заявил он и подтвердил, что организаторов убийства все еще ищут.
При этом портал Haiti24 в четверг сообщил, что полиция Гаити
задержала еще двух человек в связи с убийством президента страны, таким образом, число задержанных по этому делу возросло до восьми.
Президент Гаити получил смертельное ранение при нападении на его резиденцию в ночь на среду. Его супруга Мартин Моиз находится в критическом состоянии.
Моиз занял пост президента Гаити 7 февраля 2017 года. Согласно конституции, если президент становится неспособен исполнять обязанности уже после четвертого года правления, временного главу государства избирает парламент. В этом случае он должен собраться не позднее чем через 60 дней после того, как президент прекратил выполнять свои обязанности. Временный президент занимает этот пост до истечения оставшегося срока пятилетнего мандата.
До выборов временного президента руководство страной осуществляет совет министров во главе с премьером.